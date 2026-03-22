Секунда задержки — и школа на другом конце города: ивановские родители готовятся к цифровой охоте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллиарды в асфальт: Брянская область затеяла дорожную стройку века, от которой кружится голова
Хотели утку, а получили пустой карман: сколько теперь стоит один день с егерем в Брянской области
Даже вымершие выходят на сцену: Московский театр иллюзии смешал жанры и получил неожиданный эффект
Космическое дежавю: планета-близнец Сатурна возникла вопреки жестким законам двойных звезд
Тело как стройплощадка: российские ученые создали умный гель для мгновенного ремонта кожи
Космический каннибализм: две тусклые звезды начали поглощать друг друга в глубоком космосе
Автохлам в блестящей обертке: как именно дилеры скрывают машины, которые застоялись на стоянке
Скрытая бездна под ногами: в самом соленом озере планеты внезапно нашли море пресной воды
Россия » Центр

Ивановские чаты кипят. С 1 апреля в 9:00 город погружается в ежегодный цифровой и физический штурм — приемную кампанию в первые классы. Родители полируют кнопки на портале Госуслуг, а самые консервативные готовят конверты для заказных писем. Это не просто бюрократия, а настоящая логистическая операция, где секунда задержки сервера может отправить ребенка в школу на другом конце района, куда не доедет даже хваленый "Орлан".

Класс с учебным оборудованием и растениями
Фото: openverse.org by Сергей Алексеев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Правила игры: этапы и сроки

Кампания-2026 разрезана на два четких временных пласта. С 1 апреля по 30 июня — время "своих". В этот период за партами бронируют места те, кто живет на закрепленной за школой территории, и обладатели различных льготных статусов. Если вы прописаны в доме, который относится к гимназии, место ваше по праву, но занять его нужно успеть. На этом фоне новые нормы парковок кажутся детской забавой — здесь борьба идет не за квадратные метры асфальта, а за качественное образование.

Второй эшелон стартует 6 июля. Это "день открытых дверей" для всех остальных. Заявления принимают до 5 сентября, но только если остались свободные места. Обычно в престижных лицеях их забивают до отказа еще в первую волну. Если вашему чаду на 1 сентября нет 6,5 лет или уже исполнилось 8, готовьтесь к походу в управление образования за спецразрешением. Система работает как часы: либо ты в графике, либо вне игры.

"Основная проблема — перекос в плотности застройки. В новых микрорайонах школы перегружены, тогда как в старом фонде есть недобор. Это создает искусственный дефицит в популярных точках", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Эшелоны льготников: кто идет первым

Очередь в школу — это иерархия. Вне очереди зачисляют детей погибших участников СВО. Далее идут первоочередники: дети военнослужащих, полицейских, сотрудников МЧС и УФСИН. Если школа имеет интернат, приоритет получают дети судей и прокуроров. Это жесткий каркас зачисления, который не оставляет шансов "просто прохожим" в популярных учебных заведениях. Пока в городе идет масштабный ремонт дорог, родителям приходится строить свои маршруты через дебри административных регламентов.

Категория права Кто претендует
Внеочередное Дети погибших участников СВО
Первоочередное Сотрудники силовых структур и ведомств
Преимущественное Братья и сестры (в т. ч. приемные) учеников школы

Важный козырь — преимущественное право. Если старший ребенок уже грызет гранит науки в конкретном заведении, младшего обязаны взять туда же. Это закон, упрощающий жизнь многодетным семьям. Но помните: даже наличие льготы не освобождает от подачи заявления. Цифровая система не видит ваших заслуг, пока вы не прикрепите скан справки.

"Административный ресурс при зачислении — почва для конфликтов. Мы часто видим попытки обойти систему через фиктивную регистрацию. Это может закончиться судебными исками", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ловушки прописки и серые схемы

Битва за престижные школы часто выходит за рамки закона. Некоторые родители покупают временную регистрацию, чтобы попасть в нужный микрорайон. Но надзорные органы не спят. В Брянске, например, бизнесмен ради уклонения от налогов дарил квартиры жене, и суды быстро расставили точки над i — сделки признали мнимыми. Аналогично и школьная администрация может инициировать проверку вашего внезапного переезда в коммуналку рядом с лицеем. Вместо парты можно получить штраф или духовный кризис от несбывшихся ожиданий.

Инфраструктура Иванова пока не всегда поспевает за амбициями горожан. Бывает, что стены школ трещат так же, как старые дома в Кинешме, а планы по строительству новых зданий тонут в согласованиях. В итоге нагрузка ложится на старые корпуса, где за партами сидят по тридцать человек. Это реальность, в которой комфорт и качество образования становятся дефицитным ресурсом, сообщает "Известно.ру".

"Родители ищут не просто стены, а среду. Когда дворы забиты машинами, а наливайки под окнами мешают спать, школа остается единственным островком стабильности", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о зачислении

Можно ли подать заявление сразу в несколько школ?

В первую волну — только в ту, за которой закреплен ваш адрес. Во вторую волну — в любую, где есть места. Но физически учиться ребенок может только в одном месте, поэтому оригинал документов подается единожды.

Что делать, если на Госуслугах произошел технический сбой?

Срочно идите в школу лично или отправляйте документы заказным письмом. Время подачи фиксируется до секунды, и альтернативные способы спасут ситуацию при падении сервера.

Могут ли отказать в приеме, если я живу по прописке?

Только в одном случае — если места в школе закончились из-за обилия льготников. Тогда управление образования обязано предложить вам место в другом учебном заведении.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.