Миллиарды в асфальт: Брянская область затеяла дорожную стройку века, от которой кружится голова

Брянская область закатала в асфальт 75,3 миллиарда рублей. Это не фигура речи, а утвержденный шестилетний план дорожной экспансии до 2031 года. В списке — 1300 объектов, от федеральных трасс до локальных проездов, где "ямочный ремонт" окончательно уступает место тактике "больших карт". Пока дорожники осваивают миллиарды, местные предприниматели осваивают искусство юридического исчезновения имущества, пытаясь спрятать активы от налоговой в шкафах бывших жен.

Фото: Telegram-канал "КРУДОР" by ., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт дороги

Миллиардный пирог: кто оплатит брянский асфальт

Цифры бьют по глазам. Из общего котла в 75,3 миллиарда основную нагрузку берет на себя региональный бюджет — 53,6 миллиарда. Федеральный центр подбрасывает еще 23,8 миллиарда. Муниципальные копейки в размере 700 миллионов выглядят на этом фоне статистической погрешностью. Это финансовое наступление должно закрыть вопрос с транспортной доступностью в самых проблемных точках региона, включая Унечский район, где логистика критически важна для снабжения.

"Направление таких средств требует жесткого бюджетного контроля. Региональные бюджеты часто становятся заложниками долгосрочных планов, если инфляция съедает заложенную стоимость материалов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дорожная сеть региона напоминает кровеносную систему, которая после зимы нуждалась в срочной реанимации. Первыми под нож — то есть под фрезу — пошли участки с критическим износом. Технология "больших карт" призвана исключить ежегодное латание одних и тех же дыр, превращая полотно в монолит. Параллельно с дорогами власти следят за состоянием мостов и дамб, чтобы не допустить экологических инцидентов из-за неисправных гидротехнических сооружений.

Семейный подряд: как квартиры стали инструментом уклонения

Пока область строит города, в Советском районе Брянска бизнес строит схемы. Один из местных коммерсантов, задолжав государству 5 миллионов рублей, решил, что лучшая защита — это "подарок". Две квартиры мгновенно сменили собственника, перейдя к бывшей жене. Однако фокус не удался: суд разглядел за романтическим жестом банальное желание уберечь имущество от ареста. Сделки аннулировали, признав их ничтожными.

Параметр стратегии Реальный исход
Дарение недвижимости экс-супруге Признано фиктивной сделкой через суд
Сокрытие 5 миллионов рублей Уголовная ответственность и штраф 200 тысяч

"Административные споры по таким делам стали типовыми. Суды легко вычисляют отсутствие реальной передачи владения, когда 'подаренное' жилье остается в пользовании должника", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

География работ: от Унечи до Клинцов

Вектор главного удара — трассы Унеча-Стародуб-Клинцы и Брянск-Почеп. Последнее направление особенно чувствительно: любые заторы здесь бьют по оперативной работе всех служб, включая МЧС Брянска. В плане также значатся Жуковский, Навлинский и Клинцовский районы. Капитальный ремонт здесь — это не просто новый асфальт, а укрепление обочин и замена водопропускных труб, чтобы весеннее половодье не смывало бюджетные миллионы в кювет.

"Износ сетей под дорожным полотном — главная проблема Брянщины. Нельзя класть новый слой, если снизу всё гниет", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Масштаб работ требует не только денег, но и дисциплины. В некоторых районах, как например в Почепе, дорожная ситуация напрямую влияет на социальный климат и качество жизни. Пока одни воруют продукты из супермаркетов, другие пытаются "увести" налоги, а государство на этом фоне разворачивает самую масштабную стройку десятилетия, пытаясь сшить регион качественным битумом, сообщает "БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ".

Ответы на популярные вопросы о дорожном плане Брянска

Когда начнется основной этап работ?

Активная фаза завязана на климатический график. Масштабная укладка "большими картами" стартует сразу после установления стабильных положительных температур, обычно это середина апреля.

Откуда возьмут больше всего денег?

Львиная доля — 53,6 млрд рублей — ложится на плечи региональной казны. Это подчеркивает автономность проекта от федеральных колебаний.

Какие районы в приоритете?

Фокус смещен на опорную сеть: трассы между Унечей, Стародубом и Клинцами, а также важнейшую артерию до Почепа.

Экспертная проверка: аналитик Валерий Козлов, специалист Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
