Хотели утку, а получили пустой карман: сколько теперь стоит один день с егерем в Брянской области

Брянская область затягивает гайки на весеннем бездорожье. Пока природа стряхивает зимние кандалы, местное общество охотников выставило новые счета. Весенняя охота на пернатых превращается в люксовое хобби для "чужаков". Ценник для тех, кто не состоит в охотхозяйствах, взлетел до небес. Свобода пострелять теперь имеет конкретный прайс, сопоставимый с хорошим ужином в столичном ресторане.

Золотые перья: новый прайс-лист

Охота на селезня с подсадной уткой теперь обойдется в 5000 рублей. Гусь и вальдшнеп чуть дешевле — до 4000 рублей. Если хотите эстетики с шалашом и егерем в Жирятинском или Рогнединском хозяйствах, готовьте еще "пятерку" за день. Брянские леса становятся закрытым клубом, где входной билет дорожает быстрее, чем ржано-пшеничный хлеб на полках магазинов. Система отсекает лишних, оставляя угодья только для своих или очень богатых.

"Рост взносов и цен на путевки — это естественная реакция на дефицит ресурсов. Охотхозяйствам нужно выживать, а не члены обществ — это самый удобный ресурс для латания бюджетных дыр в условиях инфляции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Объект охоты Стоимость (руб.) Селезень с подсадной 4700 — 5000 Гусь / Вальдшнеп 3700 — 4000 Тетерев (день с егерем) 5000 — 5600

Экологический дебит и кредит

Пока легальные охотники считают копейки, теневой сектор процветает. За прошлый год в регионе зафиксировали полсотни экологических преступлений. "Черные лесорубы" в Климовском районе рубят сосны, пока гибель рыбы из-за технических поломок уничтожает целые экосистемы. Суммарный ущерб составил более 6,5 миллионов рублей. Зачастую это не просто халатность, а сознательное вредительство ради разовой наживы.

"Незаконная охота и вырубка леса часто идут в связке. Мы видим, как 29 человек за год умудрились нанести ущерб, который восстанавливать придется десятилетиями. Система контроля требует цифровизации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Налоговый камуфляж брянского бизнеса

В Советском районе Брянска разыгралась классическая комедия с недвижимостью. Местный коммерсант решил сэкономить на налогах, "спрятав" 5 миллионов рублей. Схема проста: две квартиры подарены бывшей жене. Но суд маневр не оценил. Сделки признали фикцией. Бизнесмен получил штраф в 200 тысяч — дешево отделался, учитывая, что порой даже кража в магазине оборачивается реальным сроком, сообщает "Брянск Today".

"Фиктивное дарение — это детский сад юриспруденции. Суды такие дела щелкают как орехи. Попытка скрыть активы через родственников сегодня — прямой путь на скамью подсудимых", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Почему цена для "не членов" выше в разы?

Общества охотников стимулируют вступление в свои ряды. Членские взносы идут на содержание хозяйств, поэтому для "своих" действуют льготные тарифы.

Где именно разрешена охота на тетерева?

В этом сезоне это Ржаницкое, Рогнединское, Сельцовское и Жирятинское хозяйства.

Что грозит за незаконную охоту?

Штрафы за браконьерство могут достигать сотен тысяч рублей, плюс конфискация оружия и потенциальное уголовное преследование.

