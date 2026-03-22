Секунда задержки — и школа на другом конце города: ивановские родители готовятся к цифровой охоте
Даже вымершие выходят на сцену: Московский театр иллюзии смешал жанры и получил неожиданный эффект
Космическое дежавю: планета-близнец Сатурна возникла вопреки жестким законам двойных звезд
Тело как стройплощадка: российские ученые создали умный гель для мгновенного ремонта кожи
Космический каннибализм: две тусклые звезды начали поглощать друг друга в глубоком космосе
Автохлам в блестящей обертке: как именно дилеры скрывают машины, которые застоялись на стоянке
Скрытая бездна под ногами: в самом соленом озере планеты внезапно нашли море пресной воды
Поругивать отечественное книгоиздание за последние десять лет вошло в привычку… — писала газета Культура 22 марта 2001 года
Миф о тогах развеян: древние города обходились без царей задолго до греческих собраний

Хотели утку, а получили пустой карман: сколько теперь стоит один день с егерем в Брянской области

Брянская область затягивает гайки на весеннем бездорожье. Пока природа стряхивает зимние кандалы, местное общество охотников выставило новые счета. Весенняя охота на пернатых превращается в люксовое хобби для "чужаков". Ценник для тех, кто не состоит в охотхозяйствах, взлетел до небес. Свобода пострелять теперь имеет конкретный прайс, сопоставимый с хорошим ужином в столичном ресторане.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use
Ожидание в лесу на закате

Золотые перья: новый прайс-лист

Охота на селезня с подсадной уткой теперь обойдется в 5000 рублей. Гусь и вальдшнеп чуть дешевле — до 4000 рублей. Если хотите эстетики с шалашом и егерем в Жирятинском или Рогнединском хозяйствах, готовьте еще "пятерку" за день. Брянские леса становятся закрытым клубом, где входной билет дорожает быстрее, чем ржано-пшеничный хлеб на полках магазинов. Система отсекает лишних, оставляя угодья только для своих или очень богатых.

"Рост взносов и цен на путевки — это естественная реакция на дефицит ресурсов. Охотхозяйствам нужно выживать, а не члены обществ — это самый удобный ресурс для латания бюджетных дыр в условиях инфляции", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Объект охоты Стоимость (руб.)
Селезень с подсадной 4700 — 5000
Гусь / Вальдшнеп 3700 — 4000
Тетерев (день с егерем) 5000 — 5600

Экологический дебит и кредит

Пока легальные охотники считают копейки, теневой сектор процветает. За прошлый год в регионе зафиксировали полсотни экологических преступлений. "Черные лесорубы" в Климовском районе рубят сосны, пока гибель рыбы из-за технических поломок уничтожает целые экосистемы. Суммарный ущерб составил более 6,5 миллионов рублей. Зачастую это не просто халатность, а сознательное вредительство ради разовой наживы.

"Незаконная охота и вырубка леса часто идут в связке. Мы видим, как 29 человек за год умудрились нанести ущерб, который восстанавливать придется десятилетиями. Система контроля требует цифровизации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Налоговый камуфляж брянского бизнеса

В Советском районе Брянска разыгралась классическая комедия с недвижимостью. Местный коммерсант решил сэкономить на налогах, "спрятав" 5 миллионов рублей. Схема проста: две квартиры подарены бывшей жене. Но суд маневр не оценил. Сделки признали фикцией. Бизнесмен получил штраф в 200 тысяч — дешево отделался, учитывая, что порой даже кража в магазине оборачивается реальным сроком, сообщает "Брянск Today".

"Фиктивное дарение — это детский сад юриспруденции. Суды такие дела щелкают как орехи. Попытка скрыть активы через родственников сегодня — прямой путь на скамью подсудимых", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Почему цена для "не членов" выше в разы?

Общества охотников стимулируют вступление в свои ряды. Членские взносы идут на содержание хозяйств, поэтому для "своих" действуют льготные тарифы.

Где именно разрешена охота на тетерева?

В этом сезоне это Ржаницкое, Рогнединское, Сельцовское и Жирятинское хозяйства.

Что грозит за незаконную охоту?

Штрафы за браконьерство могут достигать сотен тысяч рублей, плюс конфискация оружия и потенциальное уголовное преследование.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эколог Игорь Степанов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Экономика и бизнес
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Гастроли подошли к финалу: европейская мечта Киева разбивается о суровые бюрократические будни
Новости Украины
Гастроли подошли к финалу: европейская мечта Киева разбивается о суровые бюрократические будни
Золотая пыль из Катара: нехватка редкого газа грозит полной остановкой производства микрочипов
Мир. Новости мира
Золотая пыль из Катара: нехватка редкого газа грозит полной остановкой производства микрочипов
Популярное
Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью

Темные сорта помидоров перестали быть экзотикой, демонстрируя поразительную устойчивость к болезням и уникальный десертный вкус без привычной огороднику кислоты.

Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Золотая пыль из Катара: нехватка редкого газа грозит полной остановкой производства микрочипов
Маховик баллистики набирает обороты: промедление обернется прилетами в столицы России
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Он работает даже без вас: этот невидимый пожиратель электричества живёт в каждой квартире
Миллионы тонн яда под водой: гигантская бомба в горах, которая может взорваться снова
Мода устала от хаоса: 10 образов 2026, которые собирают стиль по кусочкам
Мода устала от хаоса: 10 образов 2026, которые собирают стиль по кусочкам
Последние материалы
Радиоактивное наследие выходит из-под контроля: океан подбирается к опасному хранилищу
Бетонная броня для фундамента: защитная полоса вокруг дома спасает стены от коварных трещин
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Всего 3 ингредиента — и кулич как из кондитерской: глазурь не крошится и блестит на свету
Космическое дежавю: планета-близнец Сатурна возникла вопреки жестким законам двойных звезд
Северный Кавказ и Байкал остались позади: кто неожиданно стал магнитом для туристов весной
До 40% тепла улетает в никуда: чем утеплить потолок, чтобы не отапливать улицу
Тело как стройплощадка: российские ученые создали умный гель для мгновенного ремонта кожи
Морщины уходят, а риски остаются: что скрывает популярный ретиноевый пилинг
Космический каннибализм: две тусклые звезды начали поглощать друг друга в глубоком космосе
