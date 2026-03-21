Омск входит в новую реальность, где деньги уже не трогают руками: банкоматы исчезают не просто так

Омск стремительно зачищают от банкоматов. За последние два года регион лишился более 200 терминалов. Цифры неумолимы: к концу 2025 года в Омской области осталось всего 1,57 тысячи устройств.

Человек засовывает карту в банкомат

Цифровой исход: статистика сокращений

Деградация сети банкоматов фиксируется с 2020 года. В начале 2024 года в регионе работали 1795 устройств. Спустя год их число упало до 1657. Финал 2025 года зафиксировал антирекорд — 1571 единица. Содержание физической точки присутствия становится непозволительной роскошью в условиях, когда рынок труда требует оптимизации процессов. Обслуживание, инкассация и аренда площадей съедают маржу.

"Банкомат сегодня — это дорогой анахронизм. Содержать сеть ради того, чтобы люди снимали зарплату в день выдачи, никто не будет. Финансовые организации переводят клиента в смартфон", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Безналичный диктат и инфраструктура

Рост объема безналичных расчетов провоцирует замену тяжелых сейфов на компактные терминалы в торговых точках. Это не просто тренд, а новая реальность потребления. Даже в сфере ЖКХ, где раньше доминировали кассы, наметился сдвиг. Люди предпочитают оплачивать стоимость отопления через QR-коды, а не стоять в очередях к терминалу. Инфраструктура подстраивается под запрос: эквайринг дешевле и безопаснее для бизнеса.

Период (начало года) Количество банкоматов в регионе 2024 1795 шт. 2025 1657 шт. 2026 (прогноз) 1571 шт.

"Мы видим прямую корреляцию: чем больше цифровых сервисов внедряется в расчеты за жилье, тем меньше востребованы уличные аппараты. Износ сетей требует инвестиций, а не содержания лишних железных ящиков", — объяснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экономический эффект для региона

Сокращение банкоматов — это индикатор обеления экономики. Деньги не выходят из банковского контура. Это позволяет крупным игрокам внедрять системы поощрения сотрудников, такие как поддержка семей через корпоративные выплаты. Прозрачность потоков упрощает контроль за налогами. Однако в малых городах области ситуация сложнее: там исчезновение банкомата становится локальной катастрофой для пенсионеров. Благоустройство должно учитывать интересы всех групп населения, включая тех, кто не дружит с гаджетами.

"При формировании комфортной среды мы часто забываем о доступности финансовых услуг. Убрать банкомат легко, но как это скажется на трафике в локальных магазинах? Вопрос открытый", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы об омских банкоматах

Почему банки убирают устройства из торговых центров?

Арендная плата в популярных ТЦ растет, а полезное действие от банкомата для банка падает. Электронные терминалы на кассах выполняют 90% задач покупателя.

Станет ли сложнее снять наличные в районах области?

Да, плотность покрытия снижается. Банки делают ставку на развитие сервиса выдачи наличных на кассах магазинов, что заменяет установку дорогостоящего оборудования.

Связано ли это с дефицитом запчастей?

Это вторичный фактор. Основная причина — глобальное изменение привычек омичей, которые все чаще платят смартфоном или картой.

