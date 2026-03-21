Россия » Поволжье

Нижегородская область столкнулась с биологической угрозой, которую не ждали. Село Тольский Майдан превратилось в ареал выживания. Стадо одичавших венгерских мангалиц держит в страхе Лукояновский округ. Животные, брошенные хозяином на произвол судьбы, сбились в банды. Теперь это не домашний скот, а мобильные группы по поиску провианта, сметающие всё на своем пути.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Поросенок

Голодный террор: почему мангалицы вышли на тропу войны

Свиньи перекопали огороды и заблокировали выходы из жилых домов. Жители боятся отправлять детей в школу. Ситуация напоминает социальный коллапс, где человеческая инфраструктура проигрывает биологическому хаосу. Предприниматель, владеющий заводом, просто перестал кормить поголовье. Животные деградировали до состояния диких кабанов, сохранив при этом отсутствие страха перед человеком.

"Это юридический тупик. Скот — частная собственность. Изъять его мгновенно нельзя, а привлечь владельца к ответственности за выпас вне закона — процедура долгая. Пока бумаги ходят по кабинетам, животные уничтожают благоустройство и частные посевы", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Местные жители записывают видео, где стадо блокирует дорогу к социальным подопечным. Это не просто неудобство, а прямая угроза безопасности. В условиях, когда содержание авто становится роскошью, пешее передвижение по селу превращается в квест на выживание. Свиньи роют ямы у фундаментов домов, подрывая устойчивость конструкций.

Зачастую заброшенные агропроекты — это следствие финансовых махинаций. Пока в Брянске бизнесмены дарят квартиры женам ради спасения от налогов, в Нижегородской области коммерсанты просто "забывают" о живых активах. Когда кредитный тупик сжимает горло бизнесу, первыми под нож (или на вольные хлеба) идут те, кто не может за себя постоять.

Причина проблемы Последствия для жителей
Отсутствие кормовой базы Агрессия животных к людям
Халатность собственника Уничтожение частных огородов
Бездействие комиссий Рост социальной напряженности

"Мы наблюдаем системный кризис ответственности. Муниципальные бюджеты не резиновые, чтобы ловить чужих свиней. Если владелец скрывается или банкротится, бремя ложится на региональные бюджеты, которые и так перегружены", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Реакция властей и коммунальный тупик

Чиновники Лукояновского округа привычно играют в прятки. Комиссии приезжают тогда, когда свиньи "уходят в лес", а в администрации не берут трубки. Это классический коммунальный хаос, перенесенный из плоскости труб в плоскость животноводства. Жители остаются один на один с проблемой, пока цифровые платформы для жалоб буксуют в реальности бездорожья.

"Брошенные животные — это не только страх, но и риск эпидемий. Отсутствие контроля со стороны ветеринарных служб превращает стадо в бомбу замедленного действия. Местным властям пора прекратить игнорировать правила содержания имущества", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Пока регион отчитывается о росте числа состоятельных граждан, жители Тольского Майдана не могут дойти до магазина. Инвестиционная привлекательность территорий тает быстрее, чем корма в пустых кормушках мангалиц. Если правовой механизм не заработает, село рискует превратиться в зону отчуждения, захваченную одичавшим скотом, сообщает NN. RU.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в регионах

Кто должен ловить бродячий скот?

Ответственность за отлов и содержание безнадзорных домашних животных несет муниципалитет. Однако затраты впоследствии должны быть взысканы с собственника через суд.

Что делать, если животные испортили имущество?

Необходимо зафиксировать ущерб с помощью полиции или акта от местной администрации. Это станет базой для иска о возмещении вреда к владельцу фермы.

Куда жаловаться на бездействие чиновников?

В прокуратуру. Если администрация игнорирует обращения граждан о реальной угрозе жизни и здоровью, это квалифицируется как халатность.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эколог Игорь Степанов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
