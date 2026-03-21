Реанимация убитых коробок: как в Вологодской области превращают неликвид в жилье для врачей

Вологодская область латает дыры в социальном секторе проверенным методом — ревитализацией старого фонда. Пока застройщики осторожничают, а инфраструктурная ловушка мешает осваивать новые кварталы, власти региона выжали максимум из имеющихся ресурсов. Итог: почти сотня квартир за год превратилась из "убитых" коробок в пригодное для жизни жилье для тех, кто годами ждал своей очереди.
Муниципалитеты Вологодчины в 2024 году сработали как эффективные девелоперы на минималках. Вместо ожидания мифических инвестиций, они реанимировали 98 жилых помещений. Это не просто косметический ремонт, а попытка стабилизировать экономику города через социальные гарантии. Когда первичка буксует, каждая отремонтированная квартира в старом фонде — это сэкономленные миллионы бюджетных средств и реальные ключи в руках очередников.
"Ремонт существующего фонда — это всегда борьба с неизвестностью. Скрытые дефекты сетей часто съедают бюджет быстрее, чем строительство с нуля. Но для малых муниципалитетов это единственный легальный способ быстро сократить очередь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Особое внимание уделяется качеству. Чтобы жилье не превратилось в обузу для новых жильцов, в программу включают замену инженерных коммуникаций. В регионе, где масштабное обновление затронуло даже школы, требования к жилому сектору растут пропорционально запросам населения.
Жилье на Вологодчине стало инструментом хедхантинга. Квартиры выдают не только льготникам, но и дефицитным профи: врачам и учителям, согласившимся на переезд в районы. Это логичное продолжение стратегии, в рамках которой подготовка кадров начинается еще в колледжах. Привлечь специалиста мало — его нужно где-то поселить, иначе диплом останется пылиться на полке.
|Категория получателей
|Цель передачи жилья
|Бюджетники (врачи, учителя)
|Удержание кадров в муниципалитетах
|Очередники
|Выполнение социальных обязательств региона
|Маневренный фонд
|Временное размещение при ЧС и ремонтах
"Локальные рынки жилья в районах стагнируют. Без муниципальной поддержки приток специалистов невозможен. Программа ремонта — это фактически инъекция жизни в стареющую инфраструктуру", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.
Муниципалитеты уже "инвентаризируют" новые объекты. Ремонтный конвейер не останавливается: в списки попадают помещения, которые годами стояли на балансе как неликвид. На фоне того, как в области внедряются инновационные технологии в городской среде, приведение квартир к базовому стандарту комфорта выглядит как необходимый гигиенический минимум.
"Региональным властям важно не только раздать ключи, но и просчитать долгосрочную нагрузку на местные бюджеты. Каждое такое здание требует обслуживания, которое ложится на плечи города", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Параллельно с жильем власти развивают и досуговую составляющую. Вскоре рядом с домами появятся интерактивные зоны, что должно повысить привлекательность районов для молодых семей. Комплексный подход — единственный шанс остановить отток населения в мегаполисы, сообщает "МК в Вологде".
В первую очередь это граждане из официальных списков очередников на улучшение жилищных условий, а также приглашенные специалисты приоритетных отраслей (медицина, образование).
Прямых программ для студентов нет, однако трудовая практика и последующее трудоустройство в госсектор открывают двери к получению ведомственного или маневренного жилья.
Да, формирование списков на следующий период уже идет. Объем финансирования зависит от темпов инвентаризации в конкретных районах области.
