Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток

Владивосток в очередной раз доказал: голь на выдумку хитра, а муниципальная халатность не имеет границ. Рудневский мост, этот ветеран приморской логистики, обзавелся сквозной дырой, которую местные эрудиты попытались заделать сублимированной лапшой и изолентой. Метод "доширак-инжиниринга" не оценили в ГИБДД. Собственника сооружения притянули к ответственности. Пока мэрия занята асфальтом в других районах, здесь дорожное полотно превратилось в дуршлаг.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пробоина в системе: лапша против энтропии

Фотографии зияющих пустот в деформационных швах моста взорвали соцсети быстрее, чем новости про миграционный запрет в такси. Креатив автолюбителей с мешками и лапшой — это не просто хайп. Это приговор качеству содержания инфраструктуры. Когда бетон крошится, а сквозь дорогу видно море, вера в новые технологии и реформы испаряется.

"Это системная деградация объекта. Рудневский мост давно пора выводить из эксплуатации на капитальную реконструкцию, а не латать дыры косметическими средствами. Никакой 'Доширак' не заменит расчетные нагрузки на ригели", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Инспекторы дорожного надзора, прибыв на место, обнаружили не только народное творчество, но и реальную угрозу. Выступы и углубления в зоне стыков превышают все допустимые ГОСТы. Пока рынок труда Приморья ищет строителей, мост продолжает рассыпаться под колесами многотонников.

Буква закона: штрафы вместо реконструкции

Госавтоинспекция возбудила дело по статье 12.34 КоАП РФ. Мэрии Владивостока грозит внушительный штраф. Но решит ли это проблему? В городе, где водители привыкли оформлять европротокол быстрее, чем закипает чайник, дыры в мостах становятся привычным элементом ландшафта.

"Административные штрафы на муниципалитет — это перекладывание денег из одного кармана в другой. Бюджет города платит государству за ошибки своих же чиновников. Нужен жесткий персональный контроль за распределением средств на содержание дорог", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Проблема Последствие
Сквозные ямы в швах Риск разрушения подвески и ДТП
Халатность собственника Административное дело по 12.34 КоАП

Проблема Рудневского моста — хроническая. Узкие полосы, ограничения по весу, которые игнорируются, и постоянный износ сетей. Бюджетный дефицит часто становится оправданием, но когда речь идет о безопасности, аргументы про "денег нет" выглядят цинично, сообщает "МК во Владивостоке".

"Износ инженерных сооружений во Владивостоке достигает критических отметок. Если не заняться капремонтом сейчас, через пару лет мы получим коллапс всей городской связности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех.

Ответы на популярные вопросы об обслуживании мостов

Кто несет ответственность за состояние Рудневского моста?

Собственником является администрация города Владивостока. Именно она обязана проводить регулярные обследования и текущий ремонт полотна и конструкций.

Какое наказание грозит чиновникам за дыры в асфальте?

Статья 12.34 КоАП РФ предусматривает штрафы для юридических лиц до 300 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Почему ямы латают подручными средствами?

Мешки и лапша — это форма гражданского протеста и попытка водителей привлечь внимание к опасности, которую игнорируют дорожные службы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт ЖКХ Евгений Михайлович Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.