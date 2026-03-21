Срок годности исчез, а товар остался: чем торговали в Петрозаводске под видом обычной еды

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Петрозаводский ритейл вскрыл очередной нарыв. В одном из городских магазинов Россельхознадзор обнаружил центнер гастрономического "кота в мешке". Пельмени, котлеты и элитная рыба продавались без единого опознавательного знака. Ни даты выпуска, ни имени производителя — просто безымянная плоть в полиэтилене. Это не бизнес, это игра в рулетку со здоровьем горожан, где ставкой становится безопасность продуктов в масштабах целого квартала.

Пельмени
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Продовольственный хаос: что нашли на прилавках

Прилавок столичного магазина напоминал выставку анонимных достижений пищепрома. Инспекторы изъяли 108,3 килограмма товара, который по закону считается мусором. В списке: судак, палтус, фарш и те самые пельмени, состав которых остается тайной следствия. Отсутствие маркировки — это не бюрократическая придирка. Это прямой признак "серого" цеха, где нормы гигиены заменяют желанием сэкономить на логистике и налогах.

"Такие случаи обнажают проблему продовольственной безопасности в малом бизнесе. Если нет документов, мы не знаем, чем болело животное или в каких водах выловлена рыба. Это потенциальный источник массовых отравлений", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Для Карелии, где спортивная инфраструктура и качество жизни постепенно выходят на новый уровень, такие рецидивы из 90-х выглядят дико. Рынок пытается мимикрировать под цивилизованный, но внутри некоторых холодильников до сих пор царит анархия. Уничтожение всей партии — жесткая, но единственно верная мера пресечения эпидемиологического риска.

Цена беспечности: штрафы и утилизация

Владелец точки отделался легким испугом и штрафом в 30 тысяч рублей. Сумма, сопоставимая с выручкой среднего магазина за пару дней, вряд ли станет мощным стоп-сигналом. Однако репутационные издержки и регулярная проверка магазинов Россельхознадзором заставляют предпринимателей нервничать. Весь конфискат уже отправился в печь — превращать сомнительный палтус в пепел дешевле, чем лечить сотню покупателей.

Тип нарушения Последствия для ритейлера
Отсутствие маркировки Изъятие товара и штраф до 50 000 руб.
Просроченная продукция Утилизация за счет владельца, риск закрытия точки.
Нет ветеринарных справок Блокировка в системе "Меркурий", крупные санкции.

Город тем временем живет другими заботами: идет активная модернизация инфраструктуры Карелии, включая социальные объекты. На фоне глобальных строек борьба с тухлым фаршем кажется мелкой стычкой, но именно из таких деталей складывается реальный комфорт городской среды. Если в школе идет ремонт 2026, то и продукты в соседнем магазине должны соответствовать стандартам будущего, а не подпольного производства.

"Административные штрафы сегодня не пугают бизнес. Нужно менять саму систему контроля на местах, переходя от штрафов к лишению лицензий на торговлю при повторных нарушениях", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Инфраструктурный износ и контроль качества

Проблема опасной еды часто тянется за общим состоянием коммерческой недвижимости. Старые склады, изношенные холодильные системы и отсутствие автоматизации учета создают почву для нарушений. Пока в одном районе возводится современная вторая очередь Луми, в другом — торгуют рыбой "без роду и племени" в полуподвальных помещениях с нарушением всех температурных режимов.

"Мы видим серьезный разрыв: бюджеты на благоустройство растут, а контроль за частным сектором ЖКХ и торговли часто пробуксовывает из-за нехватки кадров в надзорных органах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Россельхознадзор напоминает: покупатель — это последний рубеж обороны. Отсутствие маркировки товаров должно стать поводом не для покупки по дешевке, а для звонка на горячую линию. Иначе "серая" экономика продолжит кормить город пельменями с неизвестным содержанием внутри.

Ответы на популярные вопросы о проверках продуктов

Что должно быть на маркировке по закону?

Обязательно наличие наименования, состава, даты производства, срока годности, условий хранения и данных об изготовителе с юридическим адресом.

Можно ли вернуть деньги за товар без маркировки?

Да, такой товар признается некачественным и потенциально опасным. Магазин обязан вернуть деньги даже при отсутствии чека, если факт покупки подтвержден свидетельскими показаниями или камерами.

Куда жаловаться на подозрительные продукты в Петрозаводске?

Основной инстанцией является Роспотребнадзор и территориальное управление Россельхознадзора по Республике Карелия.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, юрист Светлана Фёдорова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
