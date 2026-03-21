Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реанимация убитых коробок: как в Вологодской области превращают неликвид в жилье для врачей
Пятьсот камикадзе с удочками: во Владивостоке сотни рыбаков устроили массовый заплыв на льдинах
Штраф вместо реконструкции: как дырявый мост во Владивостоке стал золотым для городской казны
Город станет трибуной: Екатеринбург полностью погружается в атмосферу Кубка Гагарина
Срок годности исчез, а товар остался: чем торговали в Петрозаводске под видом обычной еды
Семнадцать лет — не срок? В Хабаровске закрывают счета по самому бородатому недострою города
Диплом начал приносить деньги: кто в Нижнем Новгороде зарабатывает от 200 тысяч
Магаданский арбитраж не оценил фокус: подрядчика заставили выложить миллионы за игры с авансом
Рыбалка обернулась миллионом: новосибирец сорвал куш прямо между поклёвками

Ипотечный обнулятор на Колыме: пять тысяч семей уже забыли дорогу в банк благодаря детям

Россия » Дальний Восток

Миллион рублей за третьего ребенка — не просто цифра в отчете. Это социальный рычаг, которым пытаются затормозить миграционный отток с Дальнего Востока. Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила зафиксировать правила игры до 2029 года. Пока Москва обсуждает бюджетные лимиты, пять тысяч семей уже обменяли свидетельства о рождении на погашенные ипотечные квитанции. В Магаданской области, где сейсмическая активность Колыма проверяет на прочность не только стены домов, но и нервы жителей, такая поддержка становится фундаментом оседлости.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многодетная семья

Миллион за ребенка: как это работает в ДФО

Программа — жесткий ответ на демографический вызов. Если раньше многодетность в северных широтах воспринималась как финансовый экстрим, то теперь государство берет на себя значительную часть кредитной нагрузки. Мера охватила восемь регионов, включая Чукотку и Магадан, где стоимость жизни традиционно выше среднероссийской из-за логистического плеча.

"Такие выплаты напрямую влияют на инвестиции в регионы. Семья, закрывшая ипотеку, перестает смотреть в сторону "материка" и начинает вкладываться в местную экономику", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Деньги идут напрямую в банк. Семья получает не бумагу, а сокращение срока или суммы займа. Это работает эффективнее, чем абстрактные пособия. В условиях, когда метель на севере может парализовать работу на неделю, уверенность в оплаченном жилье становится базовой потребностью.

Параметр поддержки Значение / Условие
Сумма выплаты 1 000 000 рублей
Основное условие Рождение 3-го или последующего ребенка
Целевое назначение Погашение ипотечного кредита

Демографический лифт: статистика против скепсиса

Дальний Восток вырвался на второе место в стране по коэффициенту рождаемости третьих детей. Это не случайность, а результат финансового давления на проблему. В Магаданской области только за прошлый год почти сотня семей обнулила или резко сократила долги перед банками. Когда энергетическая безопасность региона обеспечена, а жилье оплачено, горизонт планирования расширяется до десятилетий.

"Рост рождаемости в сложных климатических зонах всегда завязан на доступность жилья. Если программа будет продлена, мы увидим закрепление кадров в ключевых отраслях", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.

Бюджет региона тоже подстраивается. В 2025 году на Колыме решили не останавливаться на федеральных мерах и расширили региональный маткапитал. Теперь он стал прогрессивным — сумма растет с каждым новым ребенком. Это создает систему, где государство выступает не просто контролером, а страховым агентом молодой семьи.

Региональный капитал и северные надбавки

Жизнь на окраине империи — это всегда борьба с издержками. ЧС Магадан или внезапные морозы требуют от инфраструктуры и кошельков граждан особой прочности. Поэтому миллион на ипотеку здесь воспринимается иначе, чем в центре. Это плата за риск и верность территории. На фоне того, как доверие к местным институтам иногда подрывают скандалы, прямая федеральная выплата остается самым прозрачным механизмом.

"Важно, чтобы деньги не съедались инфляцией или ростом тарифов. Синхронизация выплат и льготных программ ЖКХ — ключ к успеху", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам Евгений Михайлович Блех.

Продление программы до 2029 года позволит избежать паники "успеть до дедлайна". Семьи смогут планировать пополнение, зная, что правила не изменятся в середине пути. Для Охотоморского побережья, где каждый житель на счету, такая предсказуемость дороже любых громких лозунгов, сообщает "Магаданская правда".

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Можно ли использовать выплату, если ипотека была взята до 2024 года?

Да, мера поддержки распространяется на действующие кредиты, если право на выплату возникло в установленный законом период.

Распространяется ли норма на покупку вторичного жилья?

Программа гибкая и охватывает различные сегменты рынка недвижимости, действуя в рамках дальневосточных преференций.

Нужно ли платить налог с этой суммы?

Нет, данные социальные выплаты освобождены от налогообложения, семья получает чистый миллион на счет в банке.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он работает даже без вас: этот невидимый пожиратель электричества живёт в каждой квартире
Недвижимость
Он работает даже без вас: этот невидимый пожиратель электричества живёт в каждой квартире
Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью
Популярное
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай

Выбор правильных культур позволяет создать цветущую экосистему с минимальным участием человека, где растения сами справляются с капризами погоды и составом почвы.

Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года
Кран с льготами закрутили наглухо: Минфин поставил крест на просьбах Транснефти и Газпрома
Кран с льготами закрутили наглухо: Минфин поставил крест на просьбах Транснефти и Газпрома
Последние материалы
Диплом начал приносить деньги: кто в Нижнем Новгороде зарабатывает от 200 тысяч
Магаданский арбитраж не оценил фокус: подрядчика заставили выложить миллионы за игры с авансом
Рыбалка обернулась миллионом: новосибирец сорвал куш прямо между поклёвками
Серверная в бездне: космический холод заменит дата-центрам счета за электричество и воду
Медвежья арифметика Хабаровска: сколько стоит право войти в тайгу и не стать фигурантом дела
Тихая гавань для капитала: почему малый бизнес массово отказывается от банковских карт
Удар по сосудам изнутри: привычная утренняя чашка кофе натощак порой выдает опасный недуг
Геометрия страха в штабе Пентагона: дальность удара Ирана оказалась вдвое выше ожиданий разведки
Сколько на самом деле зарабатывают таксисты в Петербурге: ожидания и реальность не совпали
Карьера без столиц: Костромская область вошла в топ регионов, где реально растут доходы и возможности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.