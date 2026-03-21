Магаданский арбитраж не оценил фокус: подрядчика заставили выложить миллионы за игры с авансом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток

Колымские тендеры обрели новую форму агрегатных состояний: деньги испаряются быстрее, чем тает снег в Охотском море. В Ягоднинском округе Магаданской области капитальный ремонт "Дворца Спорта" в поселке Синегорье превратился в финансовый триллер. Сюжет классический — пустой контракт, внезапный "золотой дождь" из авансов и последующая трепанация бюджета прокуратурой. Суд взыскал с подрядчика ООО "Строй-М" 11 миллионов рублей, напомнив, что благотворительность за счет государства — это не бизнес-стратегия, а состав правонарушения.

Фото: www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License
Деньги

Логика аукциона против реальности

В апреле 2025 года контракт на ремонт кровли выглядел стерильно: никакого аванса, жесткие условия, минимальный интерес рынка. Однако через месяц правила игры переписали "на коленке". Подрядчик получил 16,5 млн рублей — инъекция ликвидности, которая не только нарушила конкуренцию, но и привела к тому, что коррупционные проявления в регионе стали слишком заметны. Половина суммы была освоена с грацией бульдозера — незаконно и без видимых результатов на крыше.

"Это классическая схема: сначала отсекаем 'лишних' подрядчиков отсутствием аванса, а потом заливаем деньгами 'своего' игрока. Система муниципальных закупок здесь просто капитулировала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Инфраструктура на грани: от климата до схем

Магадан живет в режиме вечного стресса. То мощный циклон парализует трассы, то подземные удары оставляют трещины в стенах. В таких условиях каждый рубль, вложенный в социальные объекты, должен работать как часы. Когда вместо ремонта кровли деньги уходят на "незаконное пользование", страдает энергетическая и социальная безопасность поселков, которые и так зависят от поставок черного золота и стабильности ТЭЦ.

Параметр нарушения Финансовый итог
Незаконно выплаченный аванс 16,5 млн рублей
Взыскано судом (основной долг) 8,7 млн рублей
Проценты за пользование средствами 2,2 млн рублей

"В Магадане износ сетей и зданий таков, что любое затягивание сроков из-за судов — это риск аварии зимой. Подрядчик фактически подставил под удар спорткомплекс в условиях Крайнего Севера", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех.

Судебный вердикт и проценты за риск

Арбитражный суд не оценил тяги ООО "Строй-М" к быстрым деньгам. Дополнительное соглашение признано недействительным. Пока регион тратит миллионы, чтобы вытащить Магадан из снежного плена, подрядчики пытаются превратить бюджетные транши в беспроцентные кредиты. Теперь компании придется вернуть не только тело долга, но и выплатить солидные проценты. Общая сумма превысила 10,9 млн рублей.

"Контрактная система не терпит импровизаций после торгов. Если аванса не было в документации, его появление — прямая дорога к иску. Это урок для всех муниципальных заказчиков", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Ситуация в Синегорье остается под контролем надзорного ведомства. На фоне сейсмической активности на Колыме, качество кровли "Дворца Спорта" — это вопрос не только комфорта, но и выживания объекта. Магаданские строители должны понять: бюджет — это не донорская кровь для сомнительных фирм, а каркас жизнеобеспечения территории, сообщает "Колыма.ru".

Ответы на популярные вопросы о закупках

Почему нельзя менять условия контракта после подписания?

Это нарушает принципы конкуренции. Если бы аванс был заложен изначально, на торги могли прийти более сильные компании, предложив меньшую цену или лучшее качество.

Какая ответственность грозит за махинации с авансом?

Помимо гражданско-правовой ответственности и возврата средств с процентами, возможны уголовные дела по статьям о злоупотреблении полномочиями или мошенничестве.

Кто контролирует достройку объекта в Синегорье?

Прокуратура Магаданской области взяла завершение работ на сопровождение, чтобы выделенные деньги наконец превратились в отремонтированную кровлю.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, политолог Владимир Николаевич Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.