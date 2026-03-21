Магаданский арбитраж не оценил фокус: подрядчика заставили выложить миллионы за игры с авансом

Колымские тендеры обрели новую форму агрегатных состояний: деньги испаряются быстрее, чем тает снег в Охотском море. В Ягоднинском округе Магаданской области капитальный ремонт "Дворца Спорта" в поселке Синегорье превратился в финансовый триллер. Сюжет классический — пустой контракт, внезапный "золотой дождь" из авансов и последующая трепанация бюджета прокуратурой. Суд взыскал с подрядчика ООО "Строй-М" 11 миллионов рублей, напомнив, что благотворительность за счет государства — это не бизнес-стратегия, а состав правонарушения.
В апреле 2025 года контракт на ремонт кровли выглядел стерильно: никакого аванса, жесткие условия, минимальный интерес рынка. Однако через месяц правила игры переписали "на коленке". Подрядчик получил 16,5 млн рублей — инъекция ликвидности, которая не только нарушила конкуренцию, но и привела к тому, что коррупционные проявления в регионе стали слишком заметны. Половина суммы была освоена с грацией бульдозера — незаконно и без видимых результатов на крыше.
"Это классическая схема: сначала отсекаем 'лишних' подрядчиков отсутствием аванса, а потом заливаем деньгами 'своего' игрока. Система муниципальных закупок здесь просто капитулировала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Магадан живет в режиме вечного стресса. То мощный циклон парализует трассы, то подземные удары оставляют трещины в стенах. В таких условиях каждый рубль, вложенный в социальные объекты, должен работать как часы. Когда вместо ремонта кровли деньги уходят на "незаконное пользование", страдает энергетическая и социальная безопасность поселков, которые и так зависят от поставок черного золота и стабильности ТЭЦ.
|Параметр нарушения
|Финансовый итог
|Незаконно выплаченный аванс
|16,5 млн рублей
|Взыскано судом (основной долг)
|8,7 млн рублей
|Проценты за пользование средствами
|2,2 млн рублей
"В Магадане износ сетей и зданий таков, что любое затягивание сроков из-за судов — это риск аварии зимой. Подрядчик фактически подставил под удар спорткомплекс в условиях Крайнего Севера", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех.
Арбитражный суд не оценил тяги ООО "Строй-М" к быстрым деньгам. Дополнительное соглашение признано недействительным. Пока регион тратит миллионы, чтобы вытащить Магадан из снежного плена, подрядчики пытаются превратить бюджетные транши в беспроцентные кредиты. Теперь компании придется вернуть не только тело долга, но и выплатить солидные проценты. Общая сумма превысила 10,9 млн рублей.
"Контрактная система не терпит импровизаций после торгов. Если аванса не было в документации, его появление — прямая дорога к иску. Это урок для всех муниципальных заказчиков", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.
Ситуация в Синегорье остается под контролем надзорного ведомства. На фоне сейсмической активности на Колыме, качество кровли "Дворца Спорта" — это вопрос не только комфорта, но и выживания объекта. Магаданские строители должны понять: бюджет — это не донорская кровь для сомнительных фирм, а каркас жизнеобеспечения территории, сообщает "Колыма.ru".
Это нарушает принципы конкуренции. Если бы аванс был заложен изначально, на торги могли прийти более сильные компании, предложив меньшую цену или лучшее качество.
Помимо гражданско-правовой ответственности и возврата средств с процентами, возможны уголовные дела по статьям о злоупотреблении полномочиями или мошенничестве.
Прокуратура Магаданской области взяла завершение работ на сопровождение, чтобы выделенные деньги наконец превратились в отремонтированную кровлю.
