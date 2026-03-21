Семнадцать лет — это срок, за который успевает вырасти поколение, смениться несколько технологических укладов и полностью перекроиться рынок недвижимости. Для дольщиков дома на улице Хорышева в Хабаровске это время превратилось в бесконечный зал ожидания. Объект, заложенный еще в 2009 году, стал памятником строительной импотенции застройщика ООО "Техносити". Сегодня история наконец-то получила финансовый финал: власти региона закрывают счета, выплачивая компенсации по рыночным ценам 2025 года.
История на Хорышева классическая для "десятых". Застройщик кормил завтраками, обещая ключи в 2014-м, но вместо новоселья люди получили замороженную коробку и статус обманутых граждан. В Хабаровском крае выплаты стали единственным логичным выходом, когда достройка объекта признается нецелесообразной или слишком затянутой во времени. Губернаторский контроль позволил вытащить проект из бюрократического болота.
"Ситуация с дольщиками на Хорышева — это типичный пример системного сбоя прошлых лет. Сейчас регион гасит пожары за счет жесткого администрирования бюджетных средств и защиты прав граждан на уровне федеральных стандартов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Для реализации программы задействованы механизмы, схожие с теми, что применяются при поддержке социально уязвимых категорий. Например, когда в крае корректируется прогрессивная шкала выплат, фокус смещается на реальную рыночную стоимость услуг или квадратных метров. Это позволяет людям не просто вернуть "фантики" из прошлого, а реально войти в новые сделки, включая такие инструменты, как дальневосточная ипотека.
Главный триггер радости пострадавших — пересчет сумм. Если бы людям вернули номинал 2009 года, это стало бы издевкой. Но методика оценки привязана к текущему состоянию рынка. В среднем чеки варьируются от 3,6 до 6,9 миллиона рублей. Это цена адекватной квартиры в современном Хабаровске, а не призрак бетонной ячейки из прошлого десятилетия.
|Показатель
|Значение (дом на Хорышева)
|Общий объем выплат (2025 г.)
|478 млн рублей
|Количество получивших компенсацию
|83 человека
|Средний размер выплаты
|5,2 млн рублей
Пока одни забирают деньги, другие ждут реестр новых объектов, которые могут быть признаны проблемными. Инфраструктурный хаос прошлых лет постепенно превращается в упорядоченную очередь на выход из кризиса. Муниципальные власти стараются минимизировать административные споры, чтобы ускорить процесс передачи прав фондам защиты дольщиков.
"Ключевая проблема таких объектов — юридическая чистота документации. Часто права приходится выгрызать через суды годами, прежде чем дольщик увидит хоть одну копейку", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
На карте Хабаровска остаются три "черные дыры": автостоянка на Кавказской, дома на Ленинградской и Панфиловцев. Сценарии везде разные: от поиска инвестора до полной очистки юридического поля под фонд. В отличие от организации, обеспечивающей безопасность лагерей, где стандарты едины, каждый недострой — это уникальный клубок проблем с землей, сетями и кредиторами.
"Рынок недвижимости региона сейчас крайне чувствителен к вводу таких объектов. Либо мы достраиваем и даем объем, либо платим и стимулируем спрос на вторичку и ипотеку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Прошлый год показал, что система работает не только на бумаге. Рассчитались с полусотней человек по улице Фрунзе, ввели в эксплуатацию гигант на Салтыкова-Щедрина, где ключи получили почти 400 семей. Это не просто цифры в отчетах — это ликвидация социального напряжения, которое копилось десятилетиями в региональные бюджеты как отложенный долг перед гражданами, сообщает Хабаровская редакция "Комсомольская правда".
Сумма зависит от текущей рыночной стоимости аналогичного жилья на момент принятия решения о выплате, а не от цены, указанной в договоре десятилетней давности.
Это зависит от решения Фонда развития территорий. Если дом готов более чем на 80% и есть инвестор, его достраивают. В остальных случаях чаще выбирают выплаты.
Необходимо подать заявление в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства и следить за обновлением реестра требований.
