Россия » Дальний Восток

Семнадцать лет — это срок, за который успевает вырасти поколение, смениться несколько технологических укладов и полностью перекроиться рынок недвижимости. Для дольщиков дома на улице Хорышева в Хабаровске это время превратилось в бесконечный зал ожидания. Объект, заложенный еще в 2009 году, стал памятником строительной импотенции застройщика ООО "Техносити". Сегодня история наконец-то получила финансовый финал: власти региона закрывают счета, выплачивая компенсации по рыночным ценам 2025 года.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анатомия долгостроя: от котлована до реестра

История на Хорышева классическая для "десятых". Застройщик кормил завтраками, обещая ключи в 2014-м, но вместо новоселья люди получили замороженную коробку и статус обманутых граждан. В Хабаровском крае выплаты стали единственным логичным выходом, когда достройка объекта признается нецелесообразной или слишком затянутой во времени. Губернаторский контроль позволил вытащить проект из бюрократического болота.

"Ситуация с дольщиками на Хорышева — это типичный пример системного сбоя прошлых лет. Сейчас регион гасит пожары за счет жесткого администрирования бюджетных средств и защиты прав граждан на уровне федеральных стандартов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для реализации программы задействованы механизмы, схожие с теми, что применяются при поддержке социально уязвимых категорий. Например, когда в крае корректируется прогрессивная шкала выплат, фокус смещается на реальную рыночную стоимость услуг или квадратных метров. Это позволяет людям не просто вернуть "фантики" из прошлого, а реально войти в новые сделки, включая такие инструменты, как дальневосточная ипотека.

Экономика спасения: сколько стоит ожидание

Главный триггер радости пострадавших — пересчет сумм. Если бы людям вернули номинал 2009 года, это стало бы издевкой. Но методика оценки привязана к текущему состоянию рынка. В среднем чеки варьируются от 3,6 до 6,9 миллиона рублей. Это цена адекватной квартиры в современном Хабаровске, а не призрак бетонной ячейки из прошлого десятилетия.

Показатель Значение (дом на Хорышева)
Общий объем выплат (2025 г.) 478 млн рублей
Количество получивших компенсацию 83 человека
Средний размер выплаты 5,2 млн рублей

Пока одни забирают деньги, другие ждут реестр новых объектов, которые могут быть признаны проблемными. Инфраструктурный хаос прошлых лет постепенно превращается в упорядоченную очередь на выход из кризиса. Муниципальные власти стараются минимизировать административные споры, чтобы ускорить процесс передачи прав фондам защиты дольщиков.

"Ключевая проблема таких объектов — юридическая чистота документации. Часто права приходится выгрызать через суды годами, прежде чем дольщик увидит хоть одну копейку", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Остатки долгостроев: кто следующий в очереди

На карте Хабаровска остаются три "черные дыры": автостоянка на Кавказской, дома на Ленинградской и Панфиловцев. Сценарии везде разные: от поиска инвестора до полной очистки юридического поля под фонд. В отличие от организации, обеспечивающей безопасность лагерей, где стандарты едины, каждый недострой — это уникальный клубок проблем с землей, сетями и кредиторами.

"Рынок недвижимости региона сейчас крайне чувствителен к вводу таких объектов. Либо мы достраиваем и даем объем, либо платим и стимулируем спрос на вторичку и ипотеку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Прошлый год показал, что система работает не только на бумаге. Рассчитались с полусотней человек по улице Фрунзе, ввели в эксплуатацию гигант на Салтыкова-Щедрина, где ключи получили почти 400 семей. Это не просто цифры в отчетах — это ликвидация социального напряжения, которое копилось десятилетиями в региональные бюджеты как отложенный долг перед гражданами, сообщает Хабаровская редакция "Комсомольская правда".

Ответы на популярные вопросы о выплатах дольщикам

Как рассчитывается сумма компенсации?

Сумма зависит от текущей рыночной стоимости аналогичного жилья на момент принятия решения о выплате, а не от цены, указанной в договоре десятилетней давности.

Можно ли получить квартиру вместо денег?

Это зависит от решения Фонда развития территорий. Если дом готов более чем на 80% и есть инвестор, его достраивают. В остальных случаях чаще выбирают выплаты.

Куда обращаться, если мой дом попал в реестр проблемных?

Необходимо подать заявление в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства и следить за обновлением реестра требований.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
