Медвежья арифметика Хабаровска: сколько стоит право войти в тайгу и не стать фигурантом дела

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток

Тайга сбрасывает зимнюю оцепенелость. В Хабаровском крае официально стартовал весенний сезон охоты на бурого медведя. Для одних это способ пополнить запасы, для других — суровая необходимость сдерживать экспансию лесного хищника в сторону человеческих поселений. Пока городские жители штурмуют МФЦ ради выплат, охотники готовят карабины. Правила жесткие. Ошибки в документах стоят дорого.

Фото: freepik.com by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медвежий ценз: где и как получить лицензию

Заявления принимают в управлении охотничьего хозяйства. Адрес заучен хабаровскими промысловиками наизусть: улица Запарина, дом 92. Здесь не место сантиментам. Бурый медведь — серьезный ресурс и опасный сосед. Регулирование его численности — такая же часть работы ведомства, как акарицидная обработка территорий перед летним сезоном. Без бумажки с печатью любой выход в лес с оружием превращается в уголовное преступление.

"Выдача разрешений идет в строго отведенные часы. Мы видим рост интереса к весенней охоте. Это связано с тем, что популяция медведя остается стабильно высокой, а зверя нужно отваживать от населенных пунктов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

График работы кабинета №210 делит день на две части. Утром принимают заявления, вечером выдают заветные бланки. Охотникам стоит заранее проверить наличие квот по телефону управления. Весенняя кампания — это не только азарт, но и жесткий контроль за изъятием биоресурсов из дикой природы.

Финансовая арифметика тайги

Охота — удовольствие не из дешевых, хотя на фоне того, как меняют правила расчета коммуналки, госпошлина выглядит скромно. Государство берет свое за право войти в лес. Основные расходы ложатся на экипировку и логистику, но юридический входной билет фиксирован. Чиновники напоминают: оплата чека — обязательное условие до момента получения разрешения.

Вид платежа Сумма (руб.)
Государственная пошлина 650
Сбор за пользование объектами животного мира 3000

"Эти средства — целевые. Они идут на поддержание охотхозяйств и мониторинг состояния лесов. В условиях дефицита региональных ресурсов каждый такой взнос помогает содержать штат инспекторов", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Срок охоты ограничен 10 июня. Однако получить разрешение на все 80 дней не получится. В бланке указывают не более двух непрерывных периодов общей сложностью до месяца. Это заставляет охотников тщательнее выбирать время выезда, ориентируясь на таяние снега и выход зверя из берлог.

Безопасность и сроки: окно возможностей закрывается

Весенняя тайга коварна. Пока Ольга Морозова инспектирует благоустройство дворов в Хабаровске, в лесу просыпаются голодные хищники. Завершение сезона охоты на копытных — косулю, лося и изюбря — еще в январе сместило фокус внимания инспекторов на крупного зверя. Медведь весной активен и непредсказуем, сообщает dvnovosti.ru.

"Основные риски весной связаны не только со зверем, но и с паводками. Тайга меняется на глазах. Охотникам нужно следить за прогнозами и уровнем рек", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о сезоне охоты

Можно ли подать заявление через Госуслуги?

Да, такая возможность предусмотрена, однако за самим бланком разрешения часто приходится являться лично в управление охотничьего хозяйства.

Что будет за охоту сверх 30 дней, указанных в разрешении?

Это приравнивается к незаконной охоте. Штрафы огромные, вплоть до конфискации оружия и аннулирования охотничьего билета.

Нужно ли сдавать разрешение после закрытия сезона?

Обязательно. Данные о добыче (или ее отсутствии) должны быть возвращены в ведомство в течение 20 дней после окончания срока действия документа.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, экономист Валерий Козлов, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.