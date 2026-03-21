Сколько на самом деле зарабатывают таксисты в Петербурге: ожидания и реальность не совпали

Петербургское такси превратилось в финансовый пылесос. Цифры бьют по глазам: медианная зарплата водителя в Северной столице подскочила до 179,5 тысячи рублей. Это не просто рост — это агрессивная экспансия на рынке труда.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашечки такси ночью

Золотой руль: кто получает 260 тысяч

Рынок труда в Петербурге штормит. Вакансии водителей теперь напоминают объявления о поиске нефтяников. Вилка доходов в 150-205 тысяч рублей стала нормой. При этом рынок автострахования и запчастей давит на рентабельность, но аппетиты таксопарков растут. Элита цеха — водители премиум-класса — замахиваются на чек в четверть миллиона рублей ежемесячно.

"Такие цифры — это чистый маркетинг агрегаторов. В реальности водитель видит эти деньги только при графике 16/7. Если вычесть аренду "китайца", комиссию и перекрытия СПб, которые сжигают время и бензин, в сухом остатке будет в два раза меньше", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Парадокс ситуации в ожиданиях. Соискатели в резюме скромничают, указывая планку в 100 тысяч рублей. Работодатели же выкатывают офферы на 80% выше. Это сигнализирует о кадровом голоде: город задыхается без тех, кто крутит баранку. Маятниковая миграция и постоянные изменения маршрутов СПб требуют от таксиста не только выносливости, но и навыков логиста-экстремала.

Петербург забирает всё

Северо-Западный федеральный округ в плане извоза — это голова и очень длинный хвост. На Петербург приходится 50% всех вакансий региона. Остальные делят крохи: Ленобласть забрала 11%, Мурманск — скромные 4%. Город превратился в гигантский хаб, где госзакупки Петербурга соседствуют с частным извозом на одном и том же асфальте.

Показатель Значение за 2025 год Медианная зарплата (СПб) 179 500 рублей Верхняя планка (Премиум) 260 000 рублей Рост за год 13% Доля вакансий в СЗФО 50,00%

"Инфраструктура не успевает за количеством машин. Благоустройство дворов и создание пешеходных зон сужает жизненное пространство для такси. Мы видим конфликт между необходимостью сервиса и физической нехваткой дорожного полотна", — объяснила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Экономика выживания на дорогах

Большие цифры в объявлении — это всегда "грязный" доход. Система работает жестко. Аренда автомобиля съедает до трети выручки. Еще около 20-25% уходит на комиссию сервиса. Оставшееся — это битва с ценами на топливо. Поэтому стоимость страховки авто становится критическим фактором выживания для индивидуальных предпринимателей на колесах.

"Водители часто игнорируют муниципальные нормативы и правила стоянки, пытаясь выжать максимум из смены. Жалобы на чиновников и ГИБДД растут пропорционально количеству машин на линиях. Это административный тупик", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о работе таксистом

Правда ли, что таксист в СПб получает больше бухгалтера?

Да, медианный доход водителя (179,5 тыс.) сейчас выше средних зарплат квалифицированных офисных сотрудников. Однако это работа без оплачиваемых отпусков и больничных.

Влияют ли праздники на доход?

Существенно. Любые крупные городские мероприятия вызывают дефицит машин и кратный рост тарифов, хотя пробки могут нивелировать эту выгоду.

Какая категория водителей самая востребованная?

Наибольший спрос сохраняется в комфорт-классе, где требуется стаж от 3 лет и знание специфики городской дорожной сети.

