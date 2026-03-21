Выжженная пустыня продаж: рынок недвижимости Томска стал лидером по темпам обвала

Томский рынок недвижимости пробил дно, которое еще вчера казалось бетонным. Пока мегаполисы страны лениво пережевывают остатки ипотечного азарта, сибирские девелоперы первыми ощутили холодный душ реальности. Город за три месяца превратился в антилидера: ценники на первичку летят вниз быстрее, чем курс акций лопнувших стартапов. Это не просто коррекция, это полноценная капитуляция застройщиков перед пустыми отделами продаж.

Передача ключей

Обвал на 20%: почему Томск тянет рынок вниз

Цифры не врут — они режут. В марте 2026 года средний "квадрат" в Томске зафиксировался на отметке 154,1 тыс. рублей. С начала года падение составило 8,2%. Но если поднять годовую статистику, картина становится совсем мрачной для инвесторов: минус 20%. В то время как соседи по Сибири еще пытаются удержать финансовые услуги на плаву, томский бетон обесценивается со скоростью тающего снега.

"Это бред — ждать роста там, где спрос выжжен дотла. В Томске предложение новостроек выросло на 1% впервые за год, а покупать некому. Рынок просто захлебнулся собственным объемом", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Причина пике банальна: агрессивный перегрев конца 2025-го. Застройщики выкачали из горожан все накопления, играя на страхе отмены льгот. В итоге январь выдал рекордные сделки, а февраль и март превратились в выжженную пустыню. Сейчас рынок недвижимости Томска напоминает сельское хозяйство Сибири в период засухи: ресурсы на исходе, а внешняя подпитка в виде субсидий перекрыта.

Ипотечный капкан и игры застройщиков

Семейная ипотека больше не панацея. Ужесточение условий и борьба ЦБ с "донорскими" схемами выбили табуретку из-под ног маркетологов. Те, кто планировал использовать пособия молодым матерям как первоначальный взнос, теперь замерли в ожидании.

Показатель (Q1 2026) Динамика в Томске Цена за кв. метр (март) 154,1 тыс. руб. Изменение с начала года — 8,2% Годовая динамика — 20% Объем предложения + 1% (рост)

"Региональные бюджеты не выдержат долгой стагнации стройки. Мы видим, как падает инвестиционная активность в Томской области, что неминуемо приведет к дефициту поступлений в казну", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Прогноз: когда бетон снова станет золотым

Рынок ждет очищение. Уйдут слабые игроки, застрявшие в долгостроях, и задиристые инвесторы, привыкшие к легкому росту. В Томске сейчас время покупателя с живыми деньгами — кэш сегодня ценится выше, чем любые обещания по ипотеке в Томской области.

"Застройщики сами виноваты — искусственно раздули пузырь перед Новым годом. Теперь придется либо демпинговать дальше, либо замораживать стройки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости в Томске

Стоит ли покупать квартиру сейчас или ждать дальнейшего падения?

Томск уже показал рекордное снижение на 20% за год. Если динамика сохранится, дно будет достигнуто к лету. Текущие цены в 154 тысячи за метр — комфортная точка входа для тех, кто берет жилье для себя, а не для перепродажи.

Почему цены падают именно в Томске, а не в Новосибирске?

В Томске более ограниченный рынок и высокая зависимость от студенческого спроса и господдержки. Как только выплаты студентам перестали покрывать разрыв в стоимости ипотеки, интерес к инвестициям в "бетон" рухнул.

