Томский рынок недвижимости пробил дно, которое еще вчера казалось бетонным. Пока мегаполисы страны лениво пережевывают остатки ипотечного азарта, сибирские девелоперы первыми ощутили холодный душ реальности. Город за три месяца превратился в антилидера: ценники на первичку летят вниз быстрее, чем курс акций лопнувших стартапов. Это не просто коррекция, это полноценная капитуляция застройщиков перед пустыми отделами продаж.
Цифры не врут — они режут. В марте 2026 года средний "квадрат" в Томске зафиксировался на отметке 154,1 тыс. рублей. С начала года падение составило 8,2%. Но если поднять годовую статистику, картина становится совсем мрачной для инвесторов: минус 20%. В то время как соседи по Сибири еще пытаются удержать финансовые услуги на плаву, томский бетон обесценивается со скоростью тающего снега.
"Это бред — ждать роста там, где спрос выжжен дотла. В Томске предложение новостроек выросло на 1% впервые за год, а покупать некому. Рынок просто захлебнулся собственным объемом", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.
Причина пике банальна: агрессивный перегрев конца 2025-го. Застройщики выкачали из горожан все накопления, играя на страхе отмены льгот. В итоге январь выдал рекордные сделки, а февраль и март превратились в выжженную пустыню. Сейчас рынок недвижимости Томска напоминает сельское хозяйство Сибири в период засухи: ресурсы на исходе, а внешняя подпитка в виде субсидий перекрыта.
Семейная ипотека больше не панацея. Ужесточение условий и борьба ЦБ с "донорскими" схемами выбили табуретку из-под ног маркетологов. Те, кто планировал использовать пособия молодым матерям как первоначальный взнос, теперь замерли в ожидании.
|Показатель (Q1 2026)
|Динамика в Томске
|Цена за кв. метр (март)
|154,1 тыс. руб.
|Изменение с начала года
|— 8,2%
|Годовая динамика
|— 20%
|Объем предложения
|+ 1% (рост)
"Региональные бюджеты не выдержат долгой стагнации стройки. Мы видим, как падает инвестиционная активность в Томской области, что неминуемо приведет к дефициту поступлений в казну", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Рынок ждет очищение. Уйдут слабые игроки, застрявшие в долгостроях, и задиристые инвесторы, привыкшие к легкому росту. В Томске сейчас время покупателя с живыми деньгами — кэш сегодня ценится выше, чем любые обещания по ипотеке в Томской области.
"Застройщики сами виноваты — искусственно раздули пузырь перед Новым годом. Теперь придется либо демпинговать дальше, либо замораживать стройки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Томск уже показал рекордное снижение на 20% за год. Если динамика сохранится, дно будет достигнуто к лету. Текущие цены в 154 тысячи за метр — комфортная точка входа для тех, кто берет жилье для себя, а не для перепродажи.
В Томске более ограниченный рынок и высокая зависимость от студенческого спроса и господдержки. Как только выплаты студентам перестали покрывать разрыв в стоимости ипотеки, интерес к инвестициям в "бетон" рухнул.
