Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько на самом деле зарабатывают таксисты в Петербурге: ожидания и реальность не совпали
Карьера без столиц: Костромская область вошла в топ регионов, где реально растут доходы и возможности
Миллионы исчезают быстрее, чем кролик из шляпы: что на самом деле делает иллюзионные шоу дорогими
Кухонный шкаф убивает потенциал: какие привычки оставляют дачников без овощей
Топливо как аргумент: Гавана закрыла доступ к дизелю, поставив посольство США на грань выживания
Единственный в семье — не значит эгоист: характер ребёнка формируется совсем иными путями
Нефтяные ножницы Вашингтона: отмена санкций против Ирана меняет правила игры на мировом рынке
Забытый свет крадёт запуск: простые приёмы помогают завести машину даже с пустым аккумулятором
Поддержка Израиля в США оказалась не просто политикой — за ней нашли почти догмат и скрытую борьбу

Выжженная пустыня продаж: рынок недвижимости Томска стал лидером по темпам обвала

Россия » Сибирь » Томск

Томский рынок недвижимости пробил дно, которое еще вчера казалось бетонным. Пока мегаполисы страны лениво пережевывают остатки ипотечного азарта, сибирские девелоперы первыми ощутили холодный душ реальности. Город за три месяца превратился в антилидера: ценники на первичку летят вниз быстрее, чем курс акций лопнувших стартапов. Это не просто коррекция, это полноценная капитуляция застройщиков перед пустыми отделами продаж.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обвал на 20%: почему Томск тянет рынок вниз

Цифры не врут — они режут. В марте 2026 года средний "квадрат" в Томске зафиксировался на отметке 154,1 тыс. рублей. С начала года падение составило 8,2%. Но если поднять годовую статистику, картина становится совсем мрачной для инвесторов: минус 20%. В то время как соседи по Сибири еще пытаются удержать финансовые услуги на плаву, томский бетон обесценивается со скоростью тающего снега.

"Это бред — ждать роста там, где спрос выжжен дотла. В Томске предложение новостроек выросло на 1% впервые за год, а покупать некому. Рынок просто захлебнулся собственным объемом", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Причина пике банальна: агрессивный перегрев конца 2025-го. Застройщики выкачали из горожан все накопления, играя на страхе отмены льгот. В итоге январь выдал рекордные сделки, а февраль и март превратились в выжженную пустыню. Сейчас рынок недвижимости Томска напоминает сельское хозяйство Сибири в период засухи: ресурсы на исходе, а внешняя подпитка в виде субсидий перекрыта.

Ипотечный капкан и игры застройщиков

Семейная ипотека больше не панацея. Ужесточение условий и борьба ЦБ с "донорскими" схемами выбили табуретку из-под ног маркетологов. Те, кто планировал использовать пособия молодым матерям как первоначальный взнос, теперь замерли в ожидании.

Показатель (Q1 2026) Динамика в Томске
Цена за кв. метр (март) 154,1 тыс. руб.
Изменение с начала года — 8,2%
Годовая динамика — 20%
Объем предложения + 1% (рост)

"Региональные бюджеты не выдержат долгой стагнации стройки. Мы видим, как падает инвестиционная активность в Томской области, что неминуемо приведет к дефициту поступлений в казну", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Прогноз: когда бетон снова станет золотым

Рынок ждет очищение. Уйдут слабые игроки, застрявшие в долгостроях, и задиристые инвесторы, привыкшие к легкому росту. В Томске сейчас время покупателя с живыми деньгами — кэш сегодня ценится выше, чем любые обещания по ипотеке в Томской области

"Застройщики сами виноваты — искусственно раздули пузырь перед Новым годом. Теперь придется либо демпинговать дальше, либо замораживать стройки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости в Томске

Стоит ли покупать квартиру сейчас или ждать дальнейшего падения?

Томск уже показал рекордное снижение на 20% за год. Если динамика сохранится, дно будет достигнуто к лету. Текущие цены в 154 тысячи за метр — комфортная точка входа для тех, кто берет жилье для себя, а не для перепродажи.

Почему цены падают именно в Томске, а не в Новосибирске?

В Томске более ограниченный рынок и высокая зависимость от студенческого спроса и господдержки. Как только выплаты студентам перестали покрывать разрыв в стоимости ипотеки, интерес к инвестициям в "бетон" рухнул.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по недвижимости Артур Волков, экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Экономика и бизнес
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Наука и техника
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Популярное
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай

Выбор правильных культур позволяет создать цветущую экосистему с минимальным участием человека, где растения сами справляются с капризами погоды и составом почвы.

Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года
Кран с льготами закрутили наглухо: Минфин поставил крест на просьбах Транснефти и Газпрома
Кран с льготами закрутили наглухо: Минфин поставил крест на просьбах Транснефти и Газпрома
Последние материалы
Сколько на самом деле зарабатывают таксисты в Петербурге: ожидания и реальность не совпали
Карьера без столиц: Костромская область вошла в топ регионов, где реально растут доходы и возможности
Макароны превратились в кашу: одна ошибка в технологии убивает легендарный вкус детства
Броня на животе тает на глазах: эта древняя походка сжигает глубинный жир без диет
Блеск чёрного золота: нефтяной маховик игнорирует бумажные запреты и приносит миллиарды прибыли
Выжженная пустыня продаж: рынок недвижимости Томска стал лидером по темпам обвала
Любовный роман на пепелище: Кая Каллас нашла странное сходство между войной и свиданием
Магический порошок для вечной красоты: почему коллаген скрывает опасные риски для здоровья
Миллионы исчезают быстрее, чем кролик из шляпы: что на самом деле делает иллюзионные шоу дорогими
Кухонный шкаф убивает потенциал: какие привычки оставляют дачников без овощей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.