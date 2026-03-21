Забытый свет крадёт запуск: простые приёмы помогают завести машину даже с пустым аккумулятором
Поддержка Израиля в США оказалась не просто политикой — за ней нашли почти догмат и скрытую борьбу
Бензин идёт на обгон инфляции: динамика цен на топливо обещает перекроить привычные ценники
Сорняк-конфискатор: ярославцев предупредили об изъятии участков за неправильные растения
Персональный трон во владимирском автобусе: кондуктор выставила щит из сумок против 80-летней бабушки
Купил фирму в интернете и сорвал куш: дерзкая схема на муромском мосту шокировала следователей
Миллиард в бетонную бездну: костромские депутаты снова спасают стройки, которые застряли в прошлом
Более двух тысяч огнеборцев на низком старте: Кострома готовится отбивать свои границы у огня
Золотой ошейник для семьи: в Брянске вскрыли подноготную декабрьского безумия с кредитами

Тридцать четыре удара по бюджету: как обычные листовки превратились в криминал в Ростове

Ростов Великий превращается в поле битвы за визуальную чистоту. Обычный расклейщик объявлений стал фигурантом полицейской сводки после того, как превратил 34 новых остановочных павильона в рекламные щиты. Глава округа Андрей Шатский перешел от уговоров к тяжелой артиллерии: материалы по факту вандализма переданы в МВД. Камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему видеоконтроля дорог, зафиксировали лицо нарушителя, но добровольная явка в управление муниципального контроля не состоялась. Теперь за "бумажный" террор придется платить по уголовным и административным счетам.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вандализм как финансовая дыра

Городская инфраструктура Ростова только начала обновляться, но старые привычки "бизнесменов" из 90-х тянут город назад. Свежий клей на стекле и металле остановок — это не просто некрасиво, это дорого. Пока весна в ярославле обнажает скрытые проблемы благоустройства, власти вынуждены тратить бюджетные деньги на очистку павильонов вместо их развития. Сумма ущерба уже перевалила за 100 тысяч рублей, что превращает мелкое хулиганство в серьезный имущественный спор.

"Это системная проблема малых городов. Нарушители уверены в своей безнаказанности, пока дело не доходит до конкретных цифр ущерба. 100 тысяч — это порог, за которым административная ответственность легко превращается в уголовную", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Вместо того чтобы обсуждать благоустройство Ярославля и области в позитивном ключе, повестку формируют те, кто не ценит чужой труд. Каждый испорченный павильон — это удар по логистике комфорта, которую пытаются выстроить в регионе. Жители возмущены: новые остановки должны были стать символом перемен, а стали жертвами дешевого клея.

Правовые последствия: от штрафа до срока

Механизм наказания запущен. Каждая листовка оценена в 3000 рублей штрафа. Математика проста: 34 объекта принесли "автору" долг перед государством, сопоставимый с гонораром за крупный проект. В условиях, когда мошенничество и порча имущества караются жестко, игнорируемые приглашения в администрацию только усугубляют положение фигуранта.

Вид нарушения Последствия
Административный штраф 3000 рублей за одну наклейку
Уголовная ответственность Статья "Вандализм" при крупном ущербе

"Муниципальные бюджеты и так дефицитны. Тратить средства на отмывание клея — непозволительная роскошь. Мы видим, как региональные бюджеты вынуждены перекраивать статьи расходов из-за подобных инцидентов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по бюджетам Валерий Дмитриевич Козлов.

Городские власти подчеркивают: время профилактических бесед закончилось. Тема вандализма тесно переплетается с вопросами безопасности. Если камеры фиксируют парковочное пространство и нарушителей стоянки, то и расклейщиков они "видят" в высоком разрешении. Скрыться в маленьком городе практически невозможно, сообщает "Вести Ярославль".

"Общественные пространства — это лицо региона. Когда новые объекты уничтожаются в первую же неделю, это демотивирует жителей. Работа с полицией — единственный способ сохранить комфортную городскую среду", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о вандализме

Почему расклейку объявлений называют вандализмом?

Потому что это умышленная порча муниципального имущества, требующая затрат на восстановление первоначального вида объекта. Если клей повреждает лакокрасочное покрытие или стекло, ущерб считается значительным.

Как город находит нарушителей?

Основной инструмент — система "Безопасный город" и современные камеры видеонаблюдения. Также эффективно работают звонки по номерам, указанным в самих объявлениях, для установления заказчика.

Каков максимальный штраф за подобные действия?

Суммарно он не ограничен. Штраф выписывается за каждый зафиксированный эпизод. В данном случае в Ростове Великом общая сумма превысила 100 000 рублей.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Светлана Владимировна Фёдорова, аналитик территорий Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Энергетика
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Нефть
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Мир. Новости мира
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Популярное
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай

Выбор правильных культур позволяет создать цветущую экосистему с минимальным участием человека, где растения сами справляются с капризами погоды и составом почвы.

Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Кран с льготами закрутили наглухо: Минфин поставил крест на просьбах Транснефти и Газпрома
Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года
Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года
Последние материалы
Семейная ссора на краю пропасти: флагман США остается в одиночестве у запертых ворот нефти
Поддержка Израиля в США оказалась не просто политикой — за ней нашли почти догмат и скрытую борьбу
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Тридцать четыре удара по бюджету: как обычные листовки превратились в криминал в Ростове
Бензин идёт на обгон инфляции: динамика цен на топливо обещает перекроить привычные ценники
Сорняк-конфискатор: ярославцев предупредили об изъятии участков за неправильные растения
Персональный трон во владимирском автобусе: кондуктор выставила щит из сумок против 80-летней бабушки
Позор из нулевых стал люксом: как носить траурную подводку и сорвать миллион комплиментов
Маховик баллистики набирает обороты: промедление обернется прилетами в столицы России
Купил фирму в интернете и сорвал куш: дерзкая схема на муромском мосту шокировала следователей
