Тридцать четыре удара по бюджету: как обычные листовки превратились в криминал в Ростове

Ростов Великий превращается в поле битвы за визуальную чистоту. Обычный расклейщик объявлений стал фигурантом полицейской сводки после того, как превратил 34 новых остановочных павильона в рекламные щиты. Глава округа Андрей Шатский перешел от уговоров к тяжелой артиллерии: материалы по факту вандализма переданы в МВД. Камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему видеоконтроля дорог, зафиксировали лицо нарушителя, но добровольная явка в управление муниципального контроля не состоялась. Теперь за "бумажный" террор придется платить по уголовным и административным счетам.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Расклейщик объявлений

Вандализм как финансовая дыра

Городская инфраструктура Ростова только начала обновляться, но старые привычки "бизнесменов" из 90-х тянут город назад. Свежий клей на стекле и металле остановок — это не просто некрасиво, это дорого. Пока весна в ярославле обнажает скрытые проблемы благоустройства, власти вынуждены тратить бюджетные деньги на очистку павильонов вместо их развития. Сумма ущерба уже перевалила за 100 тысяч рублей, что превращает мелкое хулиганство в серьезный имущественный спор.

"Это системная проблема малых городов. Нарушители уверены в своей безнаказанности, пока дело не доходит до конкретных цифр ущерба. 100 тысяч — это порог, за которым административная ответственность легко превращается в уголовную", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Вместо того чтобы обсуждать благоустройство Ярославля и области в позитивном ключе, повестку формируют те, кто не ценит чужой труд. Каждый испорченный павильон — это удар по логистике комфорта, которую пытаются выстроить в регионе. Жители возмущены: новые остановки должны были стать символом перемен, а стали жертвами дешевого клея.

Правовые последствия: от штрафа до срока

Механизм наказания запущен. Каждая листовка оценена в 3000 рублей штрафа. Математика проста: 34 объекта принесли "автору" долг перед государством, сопоставимый с гонораром за крупный проект. В условиях, когда мошенничество и порча имущества караются жестко, игнорируемые приглашения в администрацию только усугубляют положение фигуранта.

Вид нарушения Последствия Административный штраф 3000 рублей за одну наклейку Уголовная ответственность Статья "Вандализм" при крупном ущербе

"Муниципальные бюджеты и так дефицитны. Тратить средства на отмывание клея — непозволительная роскошь. Мы видим, как региональные бюджеты вынуждены перекраивать статьи расходов из-за подобных инцидентов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по бюджетам Валерий Дмитриевич Козлов.

Городские власти подчеркивают: время профилактических бесед закончилось. Тема вандализма тесно переплетается с вопросами безопасности. Если камеры фиксируют парковочное пространство и нарушителей стоянки, то и расклейщиков они "видят" в высоком разрешении. Скрыться в маленьком городе практически невозможно, сообщает "Вести Ярославль".

"Общественные пространства — это лицо региона. Когда новые объекты уничтожаются в первую же неделю, это демотивирует жителей. Работа с полицией — единственный способ сохранить комфортную городскую среду", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о вандализме

Почему расклейку объявлений называют вандализмом?

Потому что это умышленная порча муниципального имущества, требующая затрат на восстановление первоначального вида объекта. Если клей повреждает лакокрасочное покрытие или стекло, ущерб считается значительным.

Как город находит нарушителей?

Основной инструмент — система "Безопасный город" и современные камеры видеонаблюдения. Также эффективно работают звонки по номерам, указанным в самих объявлениях, для установления заказчика.

Каков максимальный штраф за подобные действия?

Суммарно он не ограничен. Штраф выписывается за каждый зафиксированный эпизод. В данном случае в Ростове Великом общая сумма превысила 100 000 рублей.

