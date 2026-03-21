Сорняк-конфискатор: ярославцев предупредили об изъятии участков за неправильные растения

Землевладельцев Ярославской области зажали в тиски новых экологических регламентов. С 1 марта сорняк на участке — это не просто эстетический провал, а прямой путь к банкротству или потере имущества. Власти расширили список "зеленых агрессоров", включив в него растения, которые годами считались безобидным элементом пейзажа. Теперь за пышные заросли у забора придется платить звонкой монетой, а в худшем случае — подписывать документы на изъятие земли.

Зеленая экспансия: кто попал в черный список

Борщевик Сосновского перестал быть единственным врагом ярославских полей. В обновленный реестр инвазионных видов вошли золотарник, люпин и даже клен ясенелистный. Эти растения — настоящие биологические рейдеры. Они захватывают территорию, вытесняя местную флору и разрушая сложившуюся экосистему региона.

"Ситуация с инвазионными видами критическая. Если собственник игнорирует предписания, мы вправе инициировать процедуру изъятия участка через суд. Прецедент в Некрасовском районе уже есть — земля ушла с молотка из-за зарослей сорняков", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Наибольшую опасность для сельского хозяйства представляет мелколепестник канадский. Он буквально "душит" посевы моркови и лука. На заброшенных землях, где благоустройство Ярославля поставлено на паузу, такие растения размножаются в геометрической прогрессии.

Цена бездействия: от штрафов до конфискации

Законодатель не скупится на санкции. Для физических лиц суммы ощутимы, но для юридических — катастрофичны. Штраф в 700 тысяч рублей способен обнулить годовую прибыль небольшого предприятия. Система контроля теперь работает жестче: инспекторы используют данные спутникового мониторинга и беспилотники, фиксируя нарушения даже в глухих СНТ.

Категория владельца Максимальный штраф (руб.) Физические лица До 50 000 Должностные лица До 150 000 Юридические лица До 700 000

Многие владельцы участков надеются на авось, однако видеоконтроль дорог и прилегающих территорий в регионе совершенствуется ежемесячно. Логика проста: не убрал — заплатил. Это касается и придорожных полос, где сорняки мешают обзору.

"Любое промедление в борьбе с сорняками на сельхозугодиях — это прямая угроза продовольственной безопасности района. Мы фиксируем снижение урожайности там, где инвазионные виды не уничтожаются вовремя", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Городские джунгли и безопасность инфраструктуры

Отдельная головная боль — клен ясенелистный. Его хрупкая древесина при сильных ветрах превращается в снаряды. В условиях, когда погода в Ярославле в марте радует аномальным теплом, но пугает порывами ветра, такие деревья массово обрывают линии электропередач.

Власти региона делают ставку на комплексный подход. Пока мошенничество строителей разбирают в судах, вопрос расчистки территорий под новые проекты становится все острее. Наличие "черносписочных" растений на участке может сорвать сделку по продаже недвижимости или затормозить пассажирские перевозки, если ветки клена нависают над путями, сообщает yarreg.ru.

"Муниципалитеты завалены жалобами на захламление лесопосадок и пустырей. Клен не только вытесняет дубы, но и создает аллергенный фон, от которого страдают сотни горожан в период цветения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Какие растения теперь под запретом, кроме борщевика?

В список вошли клен ясенелистный, золотарник гигантский и канадский, люпин многолистный, ирга колосистая и элодея канадская.

Могут ли забрать участок за сорняки?

Да, согласно Земельному кодексу РФ, при систематическом неиспользовании земли по назначению или допущении зарастания сорными растениями, участок может быть изъят через судебные органы.

Куда жаловаться на заросший участок соседа?

Жалобу следует направлять в Россельхознадзор (для сельхозземель) или в местную администрацию в отдел муниципального земельного контроля.

