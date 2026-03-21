Миллиард в бетонную бездну: костромские депутаты снова спасают стройки, которые застряли в прошлом
Более двух тысяч огнеборцев на низком старте: Кострома готовится отбивать свои границы у огня
Золотой ошейник для семьи: в Брянске вскрыли подноготную декабрьского безумия с кредитами
Секрет брянского покупателя: как вернуть за старый брак больше денег, чем отдали в кассу
Фокус с карьерой: как Московский театр иллюзии находит артистов там, где их никто не ищет
Бегут, теряя тапки: НАТО эвакуирует спецов из Ирака в Неаполь под ракетным градом
Криптовалюту выключили на годы: в двух регионах России вводят жёсткий запрет
Дроны лжи в новостном небе: Politico выдумало бартер разведки Ирана на военную помощь Киеву
Краснодар живет в долг у будущего: новые ЖК строят быстрее, чем прокладывают трубы и дороги

Купил фирму в интернете и сорвал куш: дерзкая схема на муромском мосту шокировала следователей

Мост — это не просто бетон и арматура, это артерия. Но в Муромском районе артерия оказалась пережата жадностью. Директор строительной фирмы, решивший, что ремонт переправы Борисоглеб-Молотицы-Кондраково — это его личный банкомат, задержан. Цена вопроса — 4,5 миллиона рублей, которые растворились в карманах вместо того, чтобы превратиться в дорожное полотно. Схема классическая, как советский кирпич: взять аванс и забыть дорогу на объект.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Сентябрь 2024 года обещал Муромскому району обновление логистики. Контракт на 80 миллионов рублей, первый этап — до конца года. Но вместо строительной техники на трассе воцарилась тишина. Пока солнечные вспышки плавили нервы метеозависимых жителей, предприимчивый делец из Балашихи осваивал 15-миллионный аванс. И освоил "талантливо": 4,5 миллиона ушли на зарплаты в офисе и личные нужды, пока сам мост оставался в первозданном, разрушенном виде.

Логика тендера: купить фирму в интернете и сорвать куш

Следствие вскрыло поразительную деталь: задержанный приобрел готовую строительную компанию на известном сайте объявлений прямо перед сделкой. Это не бизнес-стратегия, это маскировка. Когда коррупция мимикрирует под предпринимательство, страдает конечный потребитель — автомобилист, застрявший перед закрытым переездом.

"Ситуация, когда фирма-пустышка выигрывает крупный подряд, указывает на дыры в системе предквалификации. Если компания меняет собственника за неделю до тендера — это красный флаг для любого аудитора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Заказчик, обнаружив полное отсутствие рабочих на объекте, инициировал проверку. Оперативники СК и ФСБ сработали быстро. Теперь вместо панорамных видов на Оку фигурант наблюдает стены своей квартиры — суд определил его под домашний арест. Такая "удаленка" вряд ли поможет завершить объект в срок. Владимирская область в очередной раз становится ареной борьбы за чистоту госконтрактов.

Инфраструктурный тупик: почему мосты стоят нетронутыми

Проблема не только в конкретном директоре. Это системный сбой на стыке контроля и исполнения. Региону нужна реформа транспорта и подходов к строительству, иначе каждый мост превратится в памятник недострою. Пока одни получают миллиарды прибыли в реальном секторе, другие пытаются выжать копейки из бюджетных крох, парализуя движение в районах.

Показатель проекта Реальность
Общая сумма контракта 80+ миллионов рублей
Выданный аванс 15 миллионов рублей
Сумма хищения 4,5 миллиона рублей
Статус работ Не начинались

"Износ сетей и дорожной инфраструктуры — это не только физика материалов, но и ответственность за каждый рубль. Если подрядчик тратит аванс на зарплаты офиса, значит, у него нет оборотных средств для работы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Система контроля или решето для бюджета?

Механизм мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) здесь прозрачен: деньги получены, обязательства проигнорированы. В условиях, когда государственная измена или цифровые преступления караются максимально жестко, такие "бытовые" хищения кажутся пережитком девяностых. Но они опаснее — они разрушают доверие к власти на местах. Если мост не будет сдан, винить будут не директора-однодневку, а тех, кто его выбрал.

"Благоустройство и ремонт объектов должны проходить под жестким надзором общественных и контрольных органов на каждом этапе, а не только в финале. Здесь заказчик спохватился вовремя, но 4,5 миллиона уже "улетели"", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Расследование продолжается, и под ударом могут оказаться те, кто подписывал документы со стороны заказчика. Халатность часто идет рука об руку с умыслом. Муромский мост стал символом того, как легко превратить стройку века в уголовный том, если забыть о совести и техническом регламенте, сообщает "МК во Владимире".

Ответы на популярные вопросы о хищениях на стройках

Почему подрядчики крадут авансы, понимая неизбежность наказания?

Часто это попытка "закрыть дыры" в других проектах или банальный расчет на медлительность бюрократической машины контроля.

Как предотвратить участие в тендерах фирм-однодневок?

Необходимо введение динамического реестра собственников и обязательное подтверждение наличия техники и штата специалистов до подписания контракта.

Что будет с ремонтом моста в Муромском районе?

Контракт, вероятнее всего, будет расторгнут в одностороннем порядке, а власти объявят новый поиск подрядчика, что сдвинет сроки сдачи объекта минимум на полгода.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Садоводство, цветоводство
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Экономика и бизнес
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Популярное
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай

Выбор правильных культур позволяет создать цветущую экосистему с минимальным участием человека, где растения сами справляются с капризами погоды и составом почвы.

Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Кран с льготами закрутили наглухо: Минфин поставил крест на просьбах Транснефти и Газпрома
Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года
Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года
Последние материалы
Купил фирму в интернете и сорвал куш: дерзкая схема на муромском мосту шокировала следователей
Миллиард в бетонную бездну: костромские депутаты снова спасают стройки, которые застряли в прошлом
Более двух тысяч огнеборцев на низком старте: Кострома готовится отбивать свои границы у огня
Империя считает убытки, а не пули: огромная бюджетная дыра заставляет Пентагон отступать из Залива
Шлем пришельца или колыбель монстра: на дне океана нашли мягкий купол из золотистой кожи
Неон в большом городе: эти оттенки кроссовок превращают обычный костюм в стильный образ
Золотой ошейник для семьи: в Брянске вскрыли подноготную декабрьского безумия с кредитами
Секрет брянского покупателя: как вернуть за старый брак больше денег, чем отдали в кассу
Сад без лишнего шума: как превратить глубокую тень в стильное облако зелени без усилий
Всего 5 движений — и форма меняется: как подтянуть ягодицы за 2 недели дома
