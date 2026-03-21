Купил фирму в интернете и сорвал куш: дерзкая схема на муромском мосту шокировала следователей

Мост — это не просто бетон и арматура, это артерия. Но в Муромском районе артерия оказалась пережата жадностью. Директор строительной фирмы, решивший, что ремонт переправы Борисоглеб-Молотицы-Кондраково — это его личный банкомат, задержан. Цена вопроса — 4,5 миллиона рублей, которые растворились в карманах вместо того, чтобы превратиться в дорожное полотно. Схема классическая, как советский кирпич: взять аванс и забыть дорогу на объект.

Сентябрь 2024 года обещал Муромскому району обновление логистики. Контракт на 80 миллионов рублей, первый этап — до конца года. Но вместо строительной техники на трассе воцарилась тишина. Пока солнечные вспышки плавили нервы метеозависимых жителей, предприимчивый делец из Балашихи осваивал 15-миллионный аванс. И освоил "талантливо": 4,5 миллиона ушли на зарплаты в офисе и личные нужды, пока сам мост оставался в первозданном, разрушенном виде.

Логика тендера: купить фирму в интернете и сорвать куш

Следствие вскрыло поразительную деталь: задержанный приобрел готовую строительную компанию на известном сайте объявлений прямо перед сделкой. Это не бизнес-стратегия, это маскировка. Когда коррупция мимикрирует под предпринимательство, страдает конечный потребитель — автомобилист, застрявший перед закрытым переездом.

"Ситуация, когда фирма-пустышка выигрывает крупный подряд, указывает на дыры в системе предквалификации. Если компания меняет собственника за неделю до тендера — это красный флаг для любого аудитора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Заказчик, обнаружив полное отсутствие рабочих на объекте, инициировал проверку. Оперативники СК и ФСБ сработали быстро. Теперь вместо панорамных видов на Оку фигурант наблюдает стены своей квартиры — суд определил его под домашний арест. Такая "удаленка" вряд ли поможет завершить объект в срок. Владимирская область в очередной раз становится ареной борьбы за чистоту госконтрактов.

Инфраструктурный тупик: почему мосты стоят нетронутыми

Проблема не только в конкретном директоре. Это системный сбой на стыке контроля и исполнения. Региону нужна реформа транспорта и подходов к строительству, иначе каждый мост превратится в памятник недострою. Пока одни получают миллиарды прибыли в реальном секторе, другие пытаются выжать копейки из бюджетных крох, парализуя движение в районах.

Показатель проекта Реальность Общая сумма контракта 80+ миллионов рублей Выданный аванс 15 миллионов рублей Сумма хищения 4,5 миллиона рублей Статус работ Не начинались

"Износ сетей и дорожной инфраструктуры — это не только физика материалов, но и ответственность за каждый рубль. Если подрядчик тратит аванс на зарплаты офиса, значит, у него нет оборотных средств для работы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Система контроля или решето для бюджета?

Механизм мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) здесь прозрачен: деньги получены, обязательства проигнорированы. В условиях, когда государственная измена или цифровые преступления караются максимально жестко, такие "бытовые" хищения кажутся пережитком девяностых. Но они опаснее — они разрушают доверие к власти на местах. Если мост не будет сдан, винить будут не директора-однодневку, а тех, кто его выбрал.

"Благоустройство и ремонт объектов должны проходить под жестким надзором общественных и контрольных органов на каждом этапе, а не только в финале. Здесь заказчик спохватился вовремя, но 4,5 миллиона уже "улетели"", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Расследование продолжается, и под ударом могут оказаться те, кто подписывал документы со стороны заказчика. Халатность часто идет рука об руку с умыслом. Муромский мост стал символом того, как легко превратить стройку века в уголовный том, если забыть о совести и техническом регламенте, сообщает "МК во Владимире".

Ответы на популярные вопросы о хищениях на стройках

Почему подрядчики крадут авансы, понимая неизбежность наказания?

Часто это попытка "закрыть дыры" в других проектах или банальный расчет на медлительность бюрократической машины контроля.

Как предотвратить участие в тендерах фирм-однодневок?

Необходимо введение динамического реестра собственников и обязательное подтверждение наличия техники и штата специалистов до подписания контракта.

Что будет с ремонтом моста в Муромском районе?

Контракт, вероятнее всего, будет расторгнут в одностороннем порядке, а власти объявят новый поиск подрядчика, что сдвинет сроки сдачи объекта минимум на полгода.

