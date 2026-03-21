Миллиард в бетонную бездну: костромские депутаты снова спасают стройки, которые застряли в прошлом

Кострома продолжает вкачивать рубли в бетонные скелеты старых обещаний. Областные депутаты перекроили бюджет, выделив дополнительные 1,2 миллиарда рублей на строительный сектор. Ровно половина этой суммы — 600 миллионов — уйдет на то, что должно было работать еще "вчера". Долгострои стали для региона своего рода черной дырой, куда улетают налоги горожан и федеральные транши.

Фото: Own work by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Город Кострома

Золотой бетон Костромы: куда уходят миллионы

Список объектов звучит как перечень жизненно необходимых органов для больного организма города. Лечебно-диагностический корпус детской больницы, взрослая поликлиника, дом-интернат в Кологриве. Это не роскошь, а базовые потребности. Однако каждый год сдачи сдвигается вправо, увеличивая итоговую смету. Финансовая дисциплина в строительном секторе региона снова демонстрирует трещины.

"Дополнительные вливания в недострои — это всегда признак плохого планирования на старте. Цена материалов растет, рабочая сила дорожает, и бюджет региона превращается в заложника подрядчиков, которые не вывезли объемы вовремя", — отметил в беседе с Pravda. Ru Валерий Дмитриевич Козлов.

Когда в казне образуется дефицит из-за таких "хвостов", властям приходится искать новые источники дохода. Неудивительно, что параллельно обсуждается налог на туриста и усиление контроля за арендой. Казне нужны живые деньги, чтобы закрывать дыры в строительных заборах.

Караваевский тупик и ледяные амбиции Шарьи

Самый громкий провал — школа в поселке Караваево. Объект официально признан проблемным. Губернатор требует закончить основные стройки до конца 2026 года, но специалисты по Караваево разводят руками: реальный срок — 2027-й. Дети продолжают учиться в старых стенах, пока строители осваивают новые транши. На фоне этого мусорный коллапс и проблемы благоустройства кажутся лишь верхушкой айсберга управленческого кризиса.

Объект Статус на 2026 год Школа в Караваево Перенос на 2027 год ФОК в Шарье Завершение пуско-наладки Поликлиника (Кострома) Ожидание допфинансирования

"Инфраструктура региона изношена, а новые объекты строятся слишком долго. Мы видим, как бюджетные средства буквально 'замораживаются' в стенах, которые еще годами не будут приносить пользу людям", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Ольга Николаевна Морозова.

Инфраструктурный износ и бюджетные дыры

Пока область пытается достроить ледовые дворцы и школы, природа диктует свои правила. Рекордные аномальные снегопады и грядущий мощный паводок создают дополнительную нагрузку на коммунальные службы. Износ сетей и дорог на фоне трат на недострои превращает жизнь костромичей в квест на выживание. Даже правовые вопросы миграции уходят на второй план, когда город рискует завязнуть в талых водах и недостроенных больничных очередях, сообщает Kostroma.Today.

"Весеннее половодье в этом году станет серьезным тестом для региона. Если дамбы и системы водоотведения не справятся, то деньги на строительство соцобъектов придется экстренно перебрасывать на ликвидацию последствий ЧС", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Ирина Викторовна Петрова.

Ответы на популярные вопросы о долгостроях

Почему на одни и те же объекты снова выделяют деньги?

В основном из-за удорожания стройматериалов и необходимости перекладывать коммуникации, которые пришли в негодность за время простоя.

Когда достроят школу в Караваево?

Несмотря на требования властей сдать объект в 2026 году, техническая готовность и текущие темпы указывают на реальный срок сдачи не раньше 2027 года.

Откуда взялись лишние 600 миллионов в бюджете?

Это результат перераспределения внутренних доходов региона и налоговых поступлений, которые изначально планировалось направить на другие нужды ЖКХ и благоустройства.

Читайте также