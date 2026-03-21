Купил фирму в интернете и сорвал куш: дерзкая схема на муромском мосту шокировала следователей
Миллиард в бетонную бездну: костромские депутаты снова спасают стройки, которые застряли в прошлом
Золотой ошейник для семьи: в Брянске вскрыли подноготную декабрьского безумия с кредитами
Секрет брянского покупателя: как вернуть за старый брак больше денег, чем отдали в кассу
Фокус с карьерой: как Московский театр иллюзии находит артистов там, где их никто не ищет
Бегут, теряя тапки: НАТО эвакуирует спецов из Ирака в Неаполь под ракетным градом
Криптовалюту выключили на годы: в двух регионах России вводят жёсткий запрет
Дроны лжи в новостном небе: Politico выдумало бартер разведки Ирана на военную помощь Киеву
Краснодар живет в долг у будущего: новые ЖК строят быстрее, чем прокладывают трубы и дороги

Более двух тысяч огнеборцев на низком старте: Кострома готовится отбивать свои границы у огня

Кострома готовится к сезону "большой искры". Губернатор Сергей Ситников подписал сводный план тушения лесных пожаров — документ, который в Рослесхозе читали внимательнее, чем квартальные отчеты. Регион, где разлив рек еще не закончился, уже примеряет огнеупорный костюм. На кону — миллионы гектаров "зеленого золота" и безопасность сотен деревень. Масштаб мобилизации напоминает военные сборы: тысячи людей и тысячи машин встают в строй, чтобы тайга не превратилась в пепелище.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region
Лесной пожар

Железный кулак против огня: цифры и факты

Региональная группировка — это не просто пожарные в касках. Это огромный механизм из 2152 человек. В одной связке работают профессиональные десантники-пожарные, муниципальные спасатели и те, кто этот лес рубит — арендаторы. Технический парк впечатляет: 6801 единица оборудования. Если вывоз мусора в Костроме иногда спотыкается о логистику, то лесная охрана обязана работать как швейцарские часы. Ошибка здесь стоит слишком дорого.

"План тушения — это не просто бюрократия, а карта ресурсов. Мы четко понимаем, какая машина выйдет из бокса первой, а какая — в резерве. Главное — скорость реакции в "золотой час" после обнаружения дыма", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Особый упор сделан на взаимодействие. В городах и районах развернули 21 оперативный штаб. Это центры принятия решений, где информация стекается с сотен датчиков и камер. Кострома исторически живет лесом, поэтому любая финансовая дисциплина предприятий теперь завязана на их способности выставить людей и технику на тушение по первому свистку.

Небо, земля и арендаторы: как устроена слежка

Патрулирование разделено на два эшелона. На земле — 106 маршрутов протяженностью более 4,5 тысяч километров. Это ежедневный "прочес" опасных участков. Сверху ситуацию контролирует авиация. Воздушные суда видят дым там, где с земли кажется, что всё спокойно. Арендаторы в этом сезоне под особым прицелом. Им уже "нарезали" задачи по прокладке минерализованных полос и расчистке просек. Нарушил — готовься к санкциям, по жесткости сравнимым с теми, что получает краткосрочная аренда жилья при уклонении от налогов.

Параметр готовности Количественные показатели
Личный состав группировки 2152 человека
Техника и оборудование 6801 единица
Наземные маршруты (км) 4500+ км
Оперативные штабы 21 единица

"Арендаторы — слабое звено в цепочке, если за ними нет жесткого контроля. Мы видим, как лесные участки становятся предметом споров, но когда горит — спорить поздно, нужно выполнять нормативы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

От паводка к пожару: климатические качели

Парадокс региона в том, что аномальные снегопады часто становятся предвестниками засушливого лета. Влага уходит быстро, оставляя после себя сухую траву — идеальное топливо. Пока миграционные службы следят, чтобы в области не процветала фиктивная регистрация, лесничие следят за "нелегальными" кострами туристов. Вспыхнуть может от одного окурка, брошенного в прошлогоднюю хвою, сообщает "ГТРК Кострома".

"Климат в центральной России разбалансирован. Гигантские сугробы создают ложную иллюзию безопасности. Но как только "снежная броня" сойдет, лесная подстилка высохнет за считанные дни", — отметил в беседе с Pravda. Ru синоптик Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о лесных пожарах

Кто несет ответственность за пожар на арендованном участке?

Арендатор обязан не только следить за состоянием леса, но и принимать участие в тушении. В плане губернатора четко прописаны их ресурсы, которые переходят в оперативное подчинение штаба при введении режима ЧС.

Как будут отслеживать нарушителей в глухих лесах?

Помимо наземных патрулей и авиации, используется спутниковый мониторинг термоточек. Система фиксирует аномальный нагрев поверхности и передает координаты ближайшему лесничеству в режиме реального времени.

Могут ли жителей привлечь к тушению?

В случае масштабного бедствия могут мобилизовать технику предприятий. Гражданское население обычно привлекается только на добровольной основе в качестве волонтеров для работы в тылу или на локальных очагах под контролем профи.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЧС Ирина Петрова, эколог Игорь Степанов, климатолог Павел Лебедев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Весной пуховики уступают новым фаворитам: 5 стильных вещей, которые меняют образ
Красота и стиль
Весной пуховики уступают новым фаворитам: 5 стильных вещей, которые меняют образ
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Садоводство, цветоводство
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Энергетика
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Популярное
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай

Выбор правильных культур позволяет создать цветущую экосистему с минимальным участием человека, где растения сами справляются с капризами погоды и составом почвы.

Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Кран с льготами закрутили наглухо: Минфин поставил крест на просьбах Транснефти и Газпрома
Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года
Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года
Последние материалы
Купил фирму в интернете и сорвал куш: дерзкая схема на муромском мосту шокировала следователей
Миллиард в бетонную бездну: костромские депутаты снова спасают стройки, которые застряли в прошлом
Более двух тысяч огнеборцев на низком старте: Кострома готовится отбивать свои границы у огня
Империя считает убытки, а не пули: огромная бюджетная дыра заставляет Пентагон отступать из Залива
Шлем пришельца или колыбель монстра: на дне океана нашли мягкий купол из золотистой кожи
Неон в большом городе: эти оттенки кроссовок превращают обычный костюм в стильный образ
Золотой ошейник для семьи: в Брянске вскрыли подноготную декабрьского безумия с кредитами
Секрет брянского покупателя: как вернуть за старый брак больше денег, чем отдали в кассу
Сад без лишнего шума: как превратить глубокую тень в стильное облако зелени без усилий
Всего 5 движений — и форма меняется: как подтянуть ягодицы за 2 недели дома
