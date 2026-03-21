Более двух тысяч огнеборцев на низком старте: Кострома готовится отбивать свои границы у огня

Кострома готовится к сезону "большой искры". Губернатор Сергей Ситников подписал сводный план тушения лесных пожаров — документ, который в Рослесхозе читали внимательнее, чем квартальные отчеты. Регион, где разлив рек еще не закончился, уже примеряет огнеупорный костюм. На кону — миллионы гектаров "зеленого золота" и безопасность сотен деревень. Масштаб мобилизации напоминает военные сборы: тысячи людей и тысячи машин встают в строй, чтобы тайга не превратилась в пепелище.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region Лесной пожар

Железный кулак против огня: цифры и факты

Региональная группировка — это не просто пожарные в касках. Это огромный механизм из 2152 человек. В одной связке работают профессиональные десантники-пожарные, муниципальные спасатели и те, кто этот лес рубит — арендаторы. Технический парк впечатляет: 6801 единица оборудования. Если вывоз мусора в Костроме иногда спотыкается о логистику, то лесная охрана обязана работать как швейцарские часы. Ошибка здесь стоит слишком дорого.

"План тушения — это не просто бюрократия, а карта ресурсов. Мы четко понимаем, какая машина выйдет из бокса первой, а какая — в резерве. Главное — скорость реакции в "золотой час" после обнаружения дыма", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Особый упор сделан на взаимодействие. В городах и районах развернули 21 оперативный штаб. Это центры принятия решений, где информация стекается с сотен датчиков и камер. Кострома исторически живет лесом, поэтому любая финансовая дисциплина предприятий теперь завязана на их способности выставить людей и технику на тушение по первому свистку.

Небо, земля и арендаторы: как устроена слежка

Патрулирование разделено на два эшелона. На земле — 106 маршрутов протяженностью более 4,5 тысяч километров. Это ежедневный "прочес" опасных участков. Сверху ситуацию контролирует авиация. Воздушные суда видят дым там, где с земли кажется, что всё спокойно. Арендаторы в этом сезоне под особым прицелом. Им уже "нарезали" задачи по прокладке минерализованных полос и расчистке просек. Нарушил — готовься к санкциям, по жесткости сравнимым с теми, что получает краткосрочная аренда жилья при уклонении от налогов.

Параметр готовности Количественные показатели Личный состав группировки 2152 человека Техника и оборудование 6801 единица Наземные маршруты (км) 4500+ км Оперативные штабы 21 единица

"Арендаторы — слабое звено в цепочке, если за ними нет жесткого контроля. Мы видим, как лесные участки становятся предметом споров, но когда горит — спорить поздно, нужно выполнять нормативы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

От паводка к пожару: климатические качели

Парадокс региона в том, что аномальные снегопады часто становятся предвестниками засушливого лета. Влага уходит быстро, оставляя после себя сухую траву — идеальное топливо. Пока миграционные службы следят, чтобы в области не процветала фиктивная регистрация, лесничие следят за "нелегальными" кострами туристов. Вспыхнуть может от одного окурка, брошенного в прошлогоднюю хвою, сообщает "ГТРК Кострома".

"Климат в центральной России разбалансирован. Гигантские сугробы создают ложную иллюзию безопасности. Но как только "снежная броня" сойдет, лесная подстилка высохнет за считанные дни", — отметил в беседе с Pravda. Ru синоптик Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о лесных пожарах

Кто несет ответственность за пожар на арендованном участке?

Арендатор обязан не только следить за состоянием леса, но и принимать участие в тушении. В плане губернатора четко прописаны их ресурсы, которые переходят в оперативное подчинение штаба при введении режима ЧС.

Как будут отслеживать нарушителей в глухих лесах?

Помимо наземных патрулей и авиации, используется спутниковый мониторинг термоточек. Система фиксирует аномальный нагрев поверхности и передает координаты ближайшему лесничеству в режиме реального времени.

Могут ли жителей привлечь к тушению?

В случае масштабного бедствия могут мобилизовать технику предприятий. Гражданское население обычно привлекается только на добровольной основе в качестве волонтеров для работы в тылу или на локальных очагах под контролем профи.

