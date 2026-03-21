Россия » Центр

Брянский рынок недвижимости впал в лихорадку. Рекордные 4,7 миллиарда рублей за один месяц — это не просто сухая статистика Банка России, а диагноз коллективного страха перед закрывающимся окном возможностей. В декабре горожане штурмовали банки, пытаясь запрыгнуть на подножку уходящего поезда льготных программ. Ипотека в регионе превратилась в аттракцион на выживание, где главным призом стала старая процентная ставка.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цифры на кону: декабрьский ажиотаж

За четвертый квартал 2025 года Брянская область "проглотила" более 10 миллиардов рублей кредитных средств. Почти половина этой суммы пришлась на предновогоднюю суету. Пока одни выбирали подарки, другие подписывали судебные иски к собственной финансовой стабильности. Суммарно было выдано 2,6 тысячи кредитов. Средний чек сделки растет, а горизонт планирования сужается до даты очередного заседания ЦБ.

"Рынок разогнали ожиданиями. Люди боятся не столько самих цен, сколько невозможности получить одобрение завтра. Это классический перегрев, когда спрос диктует не логика, а дефицит времени", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Такой взрыв активности не проходит бесследно для городской среды. Нагрузка на муниципальный транспорт и социальную инфраструктуру в новых микрорайонах будет только расти, догоняя темпы застройки, оплаченной декабрьскими миллиардами.

Семейный ценз и новые правила созаемщиков

С февраля правила игры изменились окончательно. Теперь супруги в обязательном порядке становятся созаемщиками. Это отсекает тех, у кого "вторая половина" имеет испорченную кредитную историю или неподъемные долги. Раньше можно было вывести одного из партнеров за скобки через брачный контракт, теперь — баста. Схема упростилась, но фильтр стал жестче.

Показатель Значение за 4 квартал
Количество кредитов 2 600 штук
Общая сумма выдач 10 млрд рублей
Доля декабря 47% от квартала

Жители региона, видя, как закручиваются гайки, хватали метры, не глядя на качество. В погоне за льготой легко пропустить безопасность продуктов застройщика или юридическую чистоту объекта. Главным триггером стал страх не успеть вписаться в параметры "Семейной ипотеки".

"Цены на жилье в регионах часто не соответствуют доходам. Ипотека остается единственным костылем, но сейчас этот костыль становится золотым из-за условий обслуживания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по рынку жилья Артур Волков.

Инвестиции в кирпич или долговая яма

Пока Брянск бьет рекорды, эксперты предупреждают о рисках. Кредитная карусель требует постоянной подпитки. Если доходы населения не будут расти пропорционально платежам, нас ждет волна дефолтов. Внутренние безопасность торговых точек и общая покупательная способность — звенья одной цепи. Когда львиная доля зарплаты уходит банку, экономика замирает.

"Мы видим реализацию отложенного спроса. Те, кто планировал покупку в 2026 году, сделали это сейчас. Это означает, что весной на рынке наступит штиль", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Для политических тяжеловесов, таких как Николай Валуев, вопрос доступности жилья в регионе остается ключевым маркером стабильности. Ведь пустые обещания здесь не работают так же, как попытка спрятать воровство кофе в супермаркете - финал предсказуем и малоприятен, сообщает "Брянск Today".

Ответы на популярные вопросы о брянской ипотеке

Почему произошел скачок выдач именно в декабре?

Это классический "эффект дедлайна". Заемщики торопились закрыть сделки до изменения условий господдержки и ужесточения правил созаемства для супругов.

Что изменилось в семейной ипотеке с февраля?

Главное изменение — обязательный статус созаемщика для супругов. Теперь кредитная история обоих партнеров влияет на решение банка напрямую.

Стоит ли ждать снижения цен на квартиры в Брянске?

После декабрьского пика ожидается падение спроса. Однако застройщики неохотно снижают прайсы, предпочитая маркетинговые акции и скидки на паркинг.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, политолог Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
