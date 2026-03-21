Секрет брянского покупателя: как вернуть за старый брак больше денег, чем отдали в кассу

Покупка флагманского смартфона или навороченной стиральной машины в Брянске часто напоминает лотерею. Эйфория от обладания гаджетом испаряется, когда экран гаснет, а барабан начинает издавать звуки рассыпающегося вертолета. Продавцы в сетевых гипермаркетах обучены искусству техничного игнора, но закон — это жесткий алгоритм с четко прописанными триггерами возврата.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use Неисправная стиральная машина

Пятнадцать дней на раздумья: законный дедлайн

Если новенький телевизор или ноутбук приказал долго жить в первые две недели, схема проста. У вас есть ровно 15 дней, чтобы доставить "пациента" обратно в магазин. В этот период любой, даже незначительный изъян — повод требовать деньги назад или просить замену. Это не жест доброй воли ритейлера, а прямая обязанность по защите прав потребителей. Часто бизнес в Брянске пытается затянуть процесс, предлагая только ремонт, но закон здесь на стороне покупателя.

"Магазины часто манипулируют понятиями, навязывая сервисное обслуживание вместо возврата средств. Помните: в первые 15 дней вы выбираете между ремонтом и деньгами, а не продавец", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Скрытые дефекты и затяжной ремонт

Когда 15-дневный срок истек, техника превращается в "тыкву" медленнее. Вернуть товар можно, если недостаток признан существенным — то есть неустранимым или постоянно проявляющимся вновь. Еще один рычаг давления — время. Если сервисный центр держит ваш холодильник в заложниках более 45 дней, смело пишите претензию. Система защиты прав работает как часы: либо работающий прибор, либо возврат полной стоимости. Иногда безопасность торговых точек и их прибыль строятся на невнимательности клиента, не знающего этих цифр.

Важный нюанс: если техника ломается часто и в сумме вы не могли ею пользоваться более 30 дней в течение любого года гарантийного срока из-за постоянных починок — это законный повод для расторжения договора. Подобные судебные иски в регионе становятся обыденностью. При этом покупатель вправе требовать разницу в цене, если аналогичный товар в магазине подорожал.

"Инфляционные риски при возврате ложатся на плечи продавца. Если ваш смартфон за год подорожал на 10 тысяч, вам обязаны вернуть актуальную рыночную стоимость, а не сумму из старого чека", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку Артур Дмитриевич Волков.

Онлайн-шопинг: привилегия семи дней

Покупка на маркетплейсах — это игра по другим правилам. Здесь действует право на ошибку. Вы можете вернуть технически сложный товар (смартфон, планшет, проектор), даже если он исправен, но просто не подошел по цвету или размеру кнопок. На это дается 7 дней после получения. В обычном "офлайн" магазине такой фокус не пройдет — исправную сложную технику назад не примут.

Тип покупки Условия возврата исправной техники Офлайн-магазин Возврат невозможен (только при наличии брака) Интернет-магазин Возврат в течение 7 дней без объяснения причин

Контроль качества в онлайне выше, так как площадки боятся санкций. В Брянской области уже фиксировали случаи, когда через дистанционные каналы пытались сбыть фальсификат или восстановленные гаджеты под видом новых. Бдительность — ваш единственный бронежилет.

Как победить в споре с магазином

Если менеджер включает режим "ничего не знаю", переходите на бюрократический язык. Письменная претензия в двух экземплярах — это старт официального боя. Продавец обязан провести экспертизу за свой счёт. Обязательно фиксируйте все дефекты на фото и видео до передачи устройства в сервис. Это поможет, если в мастерской внезапно обнаружатся следы "залива водой", которых не было. Такие инциденты напоминают криминальные истории из супермаркетов, где правда часто скрыта за кассовой лентой.

"Присутствие на экспертизе — ваше законное право. Не позволяйте проводить её за закрытыми дверями. Часто именно на этом этапе решается исход дела в суде", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик Владимир Николаевич Орлов.

В случае тотального отказа путь один — Роспотребнадзор или суд. К счастью, за последние месяцы цены на технику в регионе упали на 3%, что делает рынок более лояльным к покупателю. Но даже при дешевеющих товарах отдавать свои деньги за нерабочий пластик и микросхемы — моветон, сообщает "Брянская губерния".

Ответы на популярные вопросы о возврате техники

Можно ли вернуть смартфон, если он просто не понравился?

В обычном магазине — нет, он входит в перечень технически сложных товаров. При покупке в интернете у вас есть 7 дней на возврат без объяснения причин.

Кто оплачивает доставку тяжелой техники в сервис?

Если товар весит более 5 кг, его доставку для ремонта, замены или возврата обязан оплатить продавец или производитель.

Что делать, если магазин потерял мой товар в ремонте?

По истечении 45 дней вы имеете право требовать возврата денег или выдачи аналогичного нового товара, независимо от причин "потери".

