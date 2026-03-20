Зелёный щит Тюмени истончается: раннее таяние снега открывает дорогу невидимой стихийной угрозе

Лесные массивы Тюменской области в 2026 году столкнутся с серьезными климатическими вызовами в период весеннего потепления. Власти региона уже инициировали комплекс мер по мониторингу территорий и подготовке ресурсов для предотвращения стихийных бедствий.

Лес

Прогноз экспертов и подготовка

Профильные службы завершают техническое оснащение патрульных групп и обновление противопожарных барьеров в наиболее уязвимых районах. Вместе с тем ключевым риском остается человеческий фактор, который накладывается на раннее таяние снега и дефицит влаги в лесной подстилке. Ситуация осложняется прогнозируемыми ветрами, способными быстро распространять огонь по верхушкам деревьев, сообщает nashgorod.ru.

"Если весна окажется сухой и ветреной, уже в апреле-начале мая леса могут оказаться крайне уязвимыми. Но решающим фактором остается человеческий", — говорит климатолог и эксперт по природным пожарам Алексей Рудаков.

Меры контроля и ответственность

Для оперативного реагирования на угрозы в области задействуют беспилотную авиацию и обширный штат специалистов лесопожарных формирований. Стоит отметить, что в текущем году на дежурство заступят более тысячи единиц специализированной техники. В свою очередь экологи подчеркивают необходимость строгого соблюдения правил посещения лесов гражданами, так как подавляющее большинство инцидентов инициируется непреднамеренными действиями людей.

"Более 90% пожаров происходят из-за поджогов сухой травы, неосторожного обращения с огнём и даже выброшенных окурков. Даже один очаг в лесу, особенно в сухую и ветреную погоду, может перерасти в крупный пожар", — говорит эколог и общественный инспектор Ирина Колпакова.

Эффективность борьбы со стихией в предстоящем сезоне будет напрямую зависеть от скорости обнаружения термоточек и дисциплинированности населения. Слаженная работа наземных и авиационных мониторинговых групп позволяет минимизировать ущерб экосистеме, однако полная безопасность региона достижима только при высокой личной ответственности каждого жителя.