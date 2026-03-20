Срезали не тот гриб — остались без зарплаты: шокирующие штрафы вступят в силу в Подмосковье осенью

С 1 сентября текущего года в Московской области вводится административная ответственность за сбор и реализацию грибов, включенных в региональную Красную книгу. Решение направлено на сохранение редких видов микобиоты, которые ранее оставались вне правового поля.

В свою очередь, региональные власти уравняли грибы в правовом статусе с исчезающими видами животных и растений для обеспечения их комплексной защиты. Вместе с тем нарушение запрета влечет наложение денежных взысканий в размере до 100 тысяч рублей.

"Охранительные нормы распространили на редкие виды грибов, такие как трутовик овечий, саркосома шаровидная, полубелый гриб. Это позволит обеспечить их защиту наравне с исчезающими видами животных и растений", — говорит председатель комитета Московской областной думы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Размеры штрафов

Стоит отметить, что для физических лиц минимальный штраф составит одну тысячу рублей, тогда как повторное нарушение увеличивает сумму взыскания, сообщает "Вести Подмосковья".

Законодательные акты теперь охватывают такие виды, как ежовик коралловидный, березовик розовеющий и паутинник чешуйчатый. Подобные меры призваны предотвратить уничтожение уникальных компонентов экосистемы региона путем введения строгой финансовой дисциплины для всех категорий нарушителей.