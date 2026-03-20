Земля с характером: аграрии Томской области вышли на битву за урожай в 320 тысяч гектаров

Сибирская пашня не терпит сантиментов. Аграрии Томской области выходят на дистанцию в 320,5 тысячи гектаров. Это не просто цифры в отчетах, это жесткий тайминг между заморозками и гнусом. В Кожевниковском районе рапс уже показал зубы: 20 центнеров с гектара на новых участках — это уровень, который заставляет скептиков замолчать. Рынок диктует свои правила, и сегодня рынок труда Сибири требует от полей такой же отдачи, как от топовых ИТ-кластеров.

Поле

Стратегия выживания: люпин против рапса

Сельское хозяйство региона переходит на режим агрессивного импортозамещения. В Первомайском районе ставку делают на безалкалоидный люпин — культуру капризную, но крайне перспективную для кормовой базы. Кожевниковский район тем временем превращается в "рапсовую мекку". Средний показатель в 15 центнеров с гектара здесь считают лишь разминкой. После того как экосистема региона получила юридическую защиту, акцент сместился на интенсивное использование имеющихся пашен без вырубки лесов.

"Ставка на рапс — это не мода, а трезвый расчет. Культура экспортная, маржинальная. Главное — выдержать технологию, иначе почва быстро 'устанет'", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Развитие агросектора тянет за собой и социалку. Пока в городах кипят споры про транспорт Томска и нехватку кадров, в полях работают те, кто привык полагаться на технику, а не на расписание автобусов. Инвестиции в землю требуют надежного тыла. Без финансовой подпитки даже самый жирный чернозем превратится в пыль.

Ресурсный голод и логистика удобрений

Цифры по закупкам ресурсов напоминают сводки с фронта снабжения. Контракты на 18,6 тысячи тонн минеральных удобрений закрыты почти полностью. На текущий момент 15 тысяч тонн уже перекочевали со складов поставщиков в хозяйства. Параллельно идет заброска "органики" — 149,5 тысячи тонн распределены по полям. Это топливо для будущего роста, без которого финансовые услуги и кредитные линии аграриев превратятся в невозвратные долги.

Показатель подготовки Статус / Объем Общая площадь сева 320,5 тыс. гектаров Минеральные удобрения (доставлено) Более 15 тыс. тонн Органические удобрения (вывезено) 149,5 тыс. тонн

"Региональным бюджетам критически важно субсидировать логистику удобрений именно сейчас. Иначе рост себестоимости зерна обнулит всю прибыль от экспорта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Фитосанитарный барьер: кто съест урожай?

Пока инженеры латают последние тракторы, в лабораториях Центра защиты растений идет тихая война. Контроль семян пшеницы, овса и ячменя — это вопрос национальной безопасности на уровне отдельно взятой области. Специалисты верстают прогнозы по вредителям. Если пропустить момент, саранча или сибирский коконопряд сожрут бюджет региона быстрее, чем любые штрафы перевозчиков за сбои в системе ГЛОНАСС.

"На фоне климатических аномалий мы ожидаем смещение циклов размножения насекомых. Аграриям нужно быть готовыми к ранним обработкам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Земля в Томской области — актив капризный. Но при правильном подходе она дает отдачу, сопоставимую с лучшими южными наделами. Главное — успеть "закрыться" по семенам до того, как зарплата Томск станет единственным стимулом для миграции из деревень в областной центр.

Ответы на популярные вопросы о посевной

Почему в Томской области стали сеять больше рапса?

Рапс обладает высокой рентабельностью и востребован на мировом рынке, а климатические условия Кожевниковского района позволяют получать урожай до 20 центнеров с гектара.

Хватает ли аграриям удобрений в этом году?

Закуплено и законтрактовано более 18 тысяч тонн минеральных удобрений, большая часть из которых уже находится в хозяйствах.

Как проверяется качество семян?

Контроль осуществляют государственные лаборатории, проверяя всхожесть и отсутствие заболеваний у пшеницы, ячменя и овса перед выходом в поле.

