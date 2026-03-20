Золотые горы для выпускников: Подмосковье начало массово доплачивать молодым врачам

В Московской области реализуется масштабная программа финансовой поддержки, направленная на удержание молодых профессионалов в системе местного здравоохранения. Ежемесячные стимулирующие выплаты уже стали существенным подспорьем для тысяч начинающих специалистов.

Механизм финансовой поддержки

Данная мера распространяется на врачей и средний медицинский персонал, которые приступили к работе в государственных учреждениях региона в течение первого года после получения диплома. Размер надбавки составляет 15 тысяч рублей для врачей и 7 тысяч рублей для среднего медперсонала, что является важным инструментом мотивации.

"В Подмосковье реализован большой комплекс мер социальной поддержки для медицинских специалистов — как давно работающих в системе здравоохранения региона, так и для молодых кадров. Также работает система наставничества, когда за каждым молодым специалистом закрепляется опытный коллега, который помогает ему освоиться на новом месте работы и погрузиться в профессию", — говорит заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин.

Вместе с тем, стоит отметить, что на текущий момент привилегией пользуются 6 тысяч сотрудников, включая более 2,6 тысячи врачей и свыше 3,3 тысячи средних медработников. Максимальное число таких кадров зафиксировано на станции скорой помощи, а также в клинических центрах Балашихи, Люберец, Красногорска и Одинцова, сообщает "Вести Подмосковья".