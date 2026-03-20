Ваша машина безнадежно устарела? Один гаджет из 2026-го превратит старушку в люкс-авто
Авто с двойным дном: как распознать бывшего таксиста в красивом кузове на вторичном рынке
Земля с характером: аграрии Томской области вышли на битву за урожай в 320 тысяч гектаров
Деньги против власти: международный бизнес начинает игру, в которой Нетаньяху может не удержаться
Диплом в одной руке, колыбель в другой: томским студенткам заплатили 27 миллионов за рождение детей
Завод уступает место квартирам: в Омске построят 13 высоток с подземными парковками
Работодатели начинают платить больше: где в Петербурге растут зарплаты быстрее всего
В Киеве заявили о кризисе в парламенте и падении контроля Зеленского
Грязный секрет небесного огня: обычный налёт на пылинках заставляет вулканы метать молнии

Золотые горы для выпускников: Подмосковье начало массово доплачивать молодым врачам

Россия » Центр

В Московской области реализуется масштабная программа финансовой поддержки, направленная на удержание молодых профессионалов в системе местного здравоохранения. Ежемесячные стимулирующие выплаты уже стали существенным подспорьем для тысяч начинающих специалистов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Врачи в больнице

Механизм финансовой поддержки

Данная мера распространяется на врачей и средний медицинский персонал, которые приступили к работе в государственных учреждениях региона в течение первого года после получения диплома. Размер надбавки составляет 15 тысяч рублей для врачей и 7 тысяч рублей для среднего медперсонала, что является важным инструментом мотивации.

"В Подмосковье реализован большой комплекс мер социальной поддержки для медицинских специалистов — как давно работающих в системе здравоохранения региона, так и для молодых кадров. Также работает система наставничества, когда за каждым молодым специалистом закрепляется опытный коллега, который помогает ему освоиться на новом месте работы и погрузиться в профессию", — говорит заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин.

Вместе с тем, стоит отметить, что на текущий момент привилегией пользуются 6 тысяч сотрудников, включая более 2,6 тысячи врачей и свыше 3,3 тысячи средних медработников. Максимальное число таких кадров зафиксировано на станции скорой помощи, а также в клинических центрах Балашихи, Люберец, Красногорска и Одинцова, сообщает "Вести Подмосковья".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Секретный допинг для ягод: что подсыпать под клубнику, чтобы она росла размером с кулак
Садоводство, цветоводство
Секретный допинг для ягод: что подсыпать под клубнику, чтобы она росла размером с кулак
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Туризм
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Последние материалы
Завод уступает место квартирам: в Омске построят 13 высоток с подземными парковками
Работодатели начинают платить больше: где в Петербурге растут зарплаты быстрее всего
В Киеве заявили о кризисе в парламенте и падении контроля Зеленского
Грязный секрет небесного огня: обычный налёт на пылинках заставляет вулканы метать молнии
От аварий к обновлению: Красноярский край вкладывает 163 млрд в будущее ЖКХ
Скручивания ушли в прошлое: одно гибридное движение заставляет пресс гореть без лишних усилий
Бодрящий ритуал требует правил: почему первая чашка кофе утром меняет самочувствие на весь день
Призраки древних рыбаков на озере: тайна заселения Острова Солнца оказалась старше пирамид
Волшебное представление без декораций — спектакль о приключениях царевича с элементами интриги и волшебства
Бумажный тигр на поводке: Трамп выдвинул европейцам жёсткий ультиматум
