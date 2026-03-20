Диплом в одной руке, колыбель в другой: томским студенткам заплатили 27 миллионов за рождение детей

Томская область десантировала на счета студенток 27 миллионов рублей. Казна выдает по сто тысяч за каждую колыбель. В 2025 году деньги упали на карты 270 будущим матерям, которые не бросили зачетки ради пеленок. Это не просто социальный жест. Это заградительная мера против депопуляции. Пока федеральные тренды буксуют, регион закладывает фундамент в человеческий капитал. Математика проста: региону нужны новые люди, а не пустые аудитории.

Демографическая ставка: кто получит деньги

Студенческое материнство — высший пилотаж выживания. Совмещать пары и консультации в ЖК сложно. Ранее на поддержку претендовали только очницы. Теперь правила игры меняются. Губернаторские 100 тысяч — это стартовый пакет, позволяющий закрыть дыры в бюджете молодой семьи. В условиях, когда доход населения в Сибири стагнирует, такие прямые вливания становятся решающим аргументом.

"Такие выплаты купируют страх перед нищетой на ранних этапах. Студентка понимает, что она не обуза для системы, а ее инвестор", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Финансовая подушка безопасности размывает риски. Молодым родителям не приходится уходить в подработку фрилансом в ущерб диплому. Обучение становится приоритетом, а ребенок — не препятствием, а частью жизненного плана. Система соцзащиты Томска перестает быть карательной и становится сервисной. Почти 4 тысячи семей в регионе уже почувствовали это на своих кошельках.

Бюджетная стратегия: цифры против скепсиса

Региональный бюджет берет на себя серьезную нагрузку. В 2025 году на поддержку семей направят 208,7 млн рублей. Это не разовое вливание. Власти Томска планируют экспансию. К 2028 году сумма вырастет до четверти миллиарда. Эти деньги — не благотворительность. Это покупка лояльности будущего среднего класса. Студенты — самая мобильная группа. Если их не закрепить здесь льготами, начнется трудовая миграция в более сытые мегаполисы.

Год планирования Объем финансирования (млн руб.) 2025 208,7 2026 242,7 2027 247,4 2028 250,7

Рост цифр в таблице подтверждает серьезность намерений. Пока банковские отделения в малых городах Томской области открываются для обслуживания новых клиентов, власть создает этих самых клиентов. Инвестиции в детей — это единственная игра в долгую, где профит измеряется не процентами, а количеством налогоплательщиков через 20 лет.

"Региональные бюджеты часто дефицитны, но выделение средств на студентов-родителей — это защита от вымирания территорий", — отметил аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Социальный эффект и расширение программы

Главная новость — с 2026 года в обойму выплат включают заочниц. Это разрушает старый стереотип о том, что заочники — "ненастоящие" студенты. Часто это люди, которые уже работают, но нуждаются в дипломе для карьерного роста. Теперь и они получат свои 100 тысяч. Для региона это способ удержать кадры. Ведь поиск вакансий в Томске становится квестом из-за кадрового голода.

"Расширение льгот на заочную форму — это признание реальности. Люди совмещают работу, учебу и быт, и им нужна поддержка здесь и сейчас", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.

Городская среда подстраивается под новые вызовы. Это касается и безопасности, и экологии. Сохранение уникальной экосистемы, как это делают, защищая кедровники Томска, идет параллельно с заботой о людях. Жить в комфортном городе с полным кошельком — лучший стимул для деторождения. Чиновники поняли: штрафами и запретами демографию не поправишь. Работают только прямые переводы на карты.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Кто именно может претендовать на 100 тысяч рублей?

В 2025 году это беременные студентки очных отделений вузов и колледжей Томской области. С 2026 года к ним добавятся студентки заочной формы обучения.

Нужно ли возвращать деньги, если отчислят из вуза?

Нет, это единовременная безусловная мера поддержки. Выплата направлена на помощь в период беременности, а не является кредитом на обучение.

Куда обращаться за оформлением выплаты?

Заявление подается через органы социальной защиты населения или МФЦ по месту жительства в Томской области.

Читайте также