Завод уступает место квартирам: в Омске построят 13 высоток с подземными парковками

Россия » Сибирь » Омск

Омский индастриал окончательно капитулирует перед экспансией бетона. Агрегатный завод, десятилетиями ковавший промышленную славу региона, готовится сменить цеха на панорамные окна. На кону — 665 гектаров земли, которые превратят в гигантский жилой кластер. Это не просто редевелопмент, это хирургическое вмешательство в ДНК города, где станки уступают место подземным паркингам и «объектам делового управления».

Новостройка
Фото: mos.ru by Фото: Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Новостройка

Проект 2040: масштабы бетонного вторжения

Власти Омска обнародовали планы, которые заставляют урбанистов нервно курить в стороне. Перепланировка коснется огромного пятна в границах Северных и Ремесленных улиц. Цифры бьют наотмашь: жилой фонд должен опухнуть с миллиона до 1,2 миллиона «квадратов». Это означает, что безработица в Омске строителям точно не грозит — фронт работ расписан на два десятилетия вперед.

"Перевод промышленных земель под жилье — это всегда игра с высокими ставками. Мы видим дефицит качественных площадок в центре, и застройщики готовы ждать годами, чтобы начать освоение таких территорий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сетка застройки включает 13 высоток от 9 до 14 этажей. Архитекторы обещают комфорт-класс с «подземным миром» для авто. Пока одни обсуждают ЖКХ Омска и старые сети, девелоперы рисуют футуристические картинки с детскими садами и фитнес-центрами. Это попытка создать город в городе, изолировав новых жильцов от суровой реальности омских окраин.

Кто заказывает музыку? Олигархические маневры

За амбициозным проектом маячит фигура Сергея Морева. Его компания «Технопарк-Омск» выступает заказчиком банкета. Тот факт, что основной вид деятельности фирмы — оптовая торговля, никого не смущает. В Омске земля — это тоже товар, только более ликвидный, чем запчасти. Учитывая, что зарплата в Омске в строительном секторе стабильно растет, интерес олигарха к бетону вполне прагматичен.

"Инфраструктура региона требует колоссальных вложений. Если застройщик берет на себя социальные объекты, это снижает нагрузку на бюджет, но повышает конечную стоимость метра для покупателя", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параметр Значение
Общая площадь планировки 665 га
Количество новых высоток 13 зданий
Этажность жилья 9–14 этажей
Срок завершения соцобъектов 2040 год

График застройки: когда ждать первых жильцов

Спешки нет. Проект рассчитан на тех, кто сегодня еще ходит в школу. Старт работ намечен на 2032 год. К этому моменту рынок должен переварить текущий объем предложений. Возможно, к тому времени выплаты за ребенка в Омске станут фундаментом для покупки жилья в новом районе для тысяч семей. Пока же территория остается индустриальным памятником ушедшей эпохе.

"Нужно понимать, что за 10 лет экономическая конъюнктура может измениться трижды. Сейчас мы видим декларацию о намерениях, которую еще нужно защитить перед жителями на общественных слушаниях", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.

Риски остаются. Огромная территория требует не только коробок с квартирами, но и полной замены коммуникаций. Если застройщик решит сэкономить, город получит очередную гетто-высотку с вечными пробками и очередями в садик. Но для омских элит этот участок — последний крупный актив в центре, и выжимать из него будут максимум прибыли.

Ответы на популярные вопросы о застройке Агрегатного завода

Когда начнется реальное строительство?

Согласно документации, выход техники на площадку запланирован на 2032 год после завершения всех этапов согласования и подготовки территории.

Снесут ли действующие цеха?

Под застройку пойдут только освободившиеся и неиспользуемые площади завода. Основное производство заявляет о продолжении работы.

Будет ли в новом районе социальная инфраструктура?

Проект включает детский сад на 210 мест и многофункциональные центры с медицинскими и спортивными объектами.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
