Работодатели начинают платить больше: где в Петербурге растут зарплаты быстрее всего

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургская экономика в 2026 году окончательно переходит на военные рельсы. Денежный дождь проливается на цеха и лаборатории, обходя стороной офисный планктон. Пока инфляция съедает номинальные прибавки, реальный сектор выкачивает кадры из города, предлагая чеки, о которых раньше не мечтали даже в топовом консалтинге.

Деньги
Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Оборонный заказ: почему заводы платят больше всех

Военно-промышленный комплекс стал гравитационным центром петербургского рынка труда. Вице-губернатор Валерий Москаленко подтверждает: ВПК — это база. Заводы работают в три смены, и цена за смену растет быстрее, чем стоимость ОСАГО в Петербурге. Здесь не торгуются — здесь перекупают. Токарь или инженер-конструктор сегодня стоят дороже среднего менеджера из Лахта Центра.

"Это бред — надеяться на выравнивание без вливаний. ВПК высасывает бюджет, оставляя гражданские отрасли на голодном пайке. Инвестиции идут в железо, а не в людей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Фармацевтика и IT-сектор пытаются не отставать. Но если айтишники привыкли к высоким планкам, то для фармкластера это вопрос выживания. Импортозамещение требует рук, а страховка и соцпакеты становятся обязательным приложением к окладу, чтобы удержать специалистов от ухода в "оборонку".

Дефицит как двигатель: кто еще в списке счастливчиков

Когда рабочих рук не хватает, в дело вступает простая арифметика. Тот же петербургский метрополитен вынужден тратиться не только на форму, но и на индексацию окладов машинистам. Дефицит кадров душит ритейл и логистику. Работодатели скрипят зубами, но пересматривают штатку каждые полгода.

"Кадровый голод в строительстве и благоустройстве критический. Чтобы закрыть план по ремонту скверов, подрядчики задирают ставки в полтора раза выше рынка", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Отрасль Прогноз роста зарплат 2026
ВПК и промышленность 12-15%
IT и связь 9-11%
Фармацевтика 8-10%
Госсектор и сервис 3-5%

Цифры против реальности: что останется в кошельке

Статистика рисует красивые 121 тысячу рублей в среднем по городу за прошлый год. Но это как средняя температура в Боткинской больнице. Реальные доходы ползут со скоростью сломанного эскалатора — на жалкие 3% выше инфляции. Цены на местные товары и услуги съедают кураж от прибавки.

"Рост тарифов и стоимости жизни в мегаполисе обнуляет любую индексацию ниже 10%. Люди просто меняют работу ради лишней десятки в чеке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Динамика неравномерная. Пока одни обсуждают зимнюю навигацию и водный туризм, другие ищут, где перехватить до получки. Город расслаивается: промышленная элита уходит в отрыв, оставляя сферу услуг в режиме жесткой экономии ресурсов.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах в Петербурге

Где будут самые высокие зарплаты в 2026 году?

Лидером останется оборонно-промышленный комплекс. Высокие доходы сохранятся в IT-сфере, приборостроении и фармацевтической промышленности Санкт-Петербурга.

Почему реальный рост зарплат ниже номинального?

Разницу съедает инфляция. При номинальном росте в 7% реальная покупательная способность увеличивается лишь на 3% из-за роста цен на товары и услуги.

Поможет ли дефицит кадров обычным работникам?

Да, работодатели в ритейле и логистике вынуждены повышать ставки, чтобы персонал не уходил на заводы или в более прибыльные технологические сектора.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
