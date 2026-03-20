От аварий к обновлению: Красноярский край вкладывает 163 млрд в будущее ЖКХ

Красноярский край выкатил ультиматум собственной изношенной инфраструктуре. Цена вопроса — 163 миллиарда рублей. План модернизации ЖКХ до 2030 года выглядит как попытка реанимировать пациента, у которого половина "сосудов" давно превратилась в труху. 18,5 тысячи километров сетей пронзают регион, но 9 тысяч из них требуют немедленной хирургии. Это не просто цифры, а физическая реальность выживания в условиях, когда астрономическая весна в Сибири наступает лишь в календарях, а трубы рвутся здесь и сейчас.

Фото: commons.wikimedia.org by University2019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красноярск (ночной)

Инфраструктурная прожарка: 1900 вызовов

Региональный Минстрой заходит с козырей: к 2030 году край должен переварить почти две тысячи мероприятий по обновлению. Это масштаб стройки, сопоставимый с инвестициями в мерзлоту ради добычи редких металлов. Сегодня коммунальный комплекс — это 30 тысяч объектов, работающих на честном слове и советской инерции. Когда ответственность собственников жилья за фасады становится поводом для штрафов, государство решило показать, что и само готово платить за "внутренности" городов.

"Объем износа сетей в крае критический. 50% труб — это фактически гнилое железо. 163 миллиарда — сумма внушительная, но ее едва хватит, чтобы просто остановить деградацию системы, не говоря уже о рывке вперед", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Первые точки на карте уже определены. В 2026 году Солонцы получат разводящие сети, Уяр — обновленный водопровод, а Подгорный — современные очистные. Это точечные удары по самым проблемным зонам. В условиях, когда городская инфраструктура Красноярска переживает цифровую трансформацию, базовые удобства вроде воды и тепла все еще остаются роскошью для многих поселков.

Миллиард в марте и дизельный щит

Распределение средств начнется без долгих прелюдий. В марте между муниципалитетами поделят первый миллиард рублей. На кону — 254 заявки. Пока чиновники делят бюджетные потоки, край готовится к энергокризисам. Закупка 100 дизельных генераторов — это признание: сети могут подвести в любой момент.

"Главный риск — нехватка квалифицированных подрядчиков на местах. Деньги есть, а работать некому. Муниципалитеты часто не могут грамотно составить ТЗ, из-за чего бюджетные лимиты зависают или расходуются неэффективно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока административные комиссии ищут поводы для скандалов в публичной плоскости, реальная работа скрыта под асфальтом. Программа до 2030 года — это попытка пересобрать скелет региона, чтобы "цены на жизнь", подобно тому как подорожала черемша весной, не взлетели из-за тарифов на экстренный ремонт.

Показатель Значение Общий объем финансирования 163 млрд рублей Протяженность ветхих сетей 9 тыс. километров Количество мероприятий плана 1900 объектов Резервные генераторы (план 2026) 100 единиц

"Благоустройство не имеет смысла, если под новыми дорожками остаются дырявые трубы. Модернизация ЖКХ — это фундамент, без которого все программы 'Комфортной городской среды' - просто декорация", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о модернизации ЖКХ

Где начнутся работы в первую очередь?

Фокус на 2026 год: поселок Солонцы, Подгорный, Уяр и ряд сел (Новониколаевка, Южно-Александровка). Это приоритетные зоны с максимальным износом.

Откуда возьмут 163 миллиарда?

Это консолидированный бюджет: федеральные субсидии, краевые средства и инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.

Помогут ли дизельные генераторы избежать отключений?

Они предназначены для резервного питания социально значимых объектов и поддержания давления в сетях при авариях на ЛЭП.

