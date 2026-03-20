Большая Покровская в блоке: чёрный список зон превращает транспорт Нижнего Новгорода в неподвижную тыкву

Нижний Новгород сбрасывает зимний панцирь. Солнце выжигает остатки сугробов, а вместе с ними на асфальт выкатывается армия двухколесного проката. Электросамокаты — этот "цифровой костыль" современного горожанина — возвращаются в строй 1 апреля. Депутаты Гордумы уже провели ревизию правил игры, пытаясь примирить пешеходов, водителей и вендоров в условиях жесткого трафика миллионника.

Тормозной путь: 99 зон под контролем

Городская администрация затягивает гайки. Сезон СИМ в этом году стартует под диктовку рабочей группы с участием силовиков. На карте города появились "красные пятна" — 99 территорий, где электроника принудительно осадит самокат до 10-20 км/ч. Это не прихоть чиновников, а реакция на инфраструктурные вызовы и статистику травматизма. Еще в 25 точках города движение будет заблокировано полностью. Директор дептранса Андрей Житников готовит допсоглашение, которое обяжет операторов платить за содержание городских дорог и нести финансовую ответственность за каждый чих своих пользователей.

"Бюджет не должен латать дыры, оставленные частным прокатом. Каждая единица техники на тротуаре — это нагрузка на городскую среду. Если бизнес хочет зарабатывать на муниципальной земле, он обязан участвовать в её содержании через четкое законодательство и прямые выплаты", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономика хаоса: 33 миллиона за парковку на газоне

Брошенный самокат — это не просто неудобство, а прямой убыток. В прошлом году Нижний Новгород выписал штрафов почти на 34 миллиона рублей. АТИ работает как конвейер: изъято почти две тысячи единиц техники. Пока операторы заваливают суды жалобами, город продолжает зачистку. Спецстоянки переполнены, а чиновники настаивают: парковаться можно только в специально размеченных точках. Сейчас их в городе 903 — капля в море для 16 тысяч самокатов, но закон суров.

Показатель за 2024-2025 гг. Значение Общая сумма штрафов 33,7 млн рублей Количество парковок 903 точки Вместимость сети 16 000 единиц Изъято СИМ на штрафстоянки 1890 штук

Зачастую проблемы СИМ наслаиваются на общую неустроенность территорий. Неправильно припаркованный самокат мешает уборке снега, который в условиях аномальной погоды превращается в ледяные завалы. Власти подчеркивают: хаотичное бросание транспорта мешает работе коммунальных служб и портит экологический облик города.

"Мы видим, что благоустройство зон для СИМ пока не успевает за их распространением. Необходима синхронизация программ комфортной городской среды и кикшеринга. Недостаточно просто нарисовать разметку — нужно учитывать реальную логистику пешеходов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Сценарий "автономки": как самокаты выживают без GPS

В 2024 году сервис столкнулся с техногенным ступором: в городе "отрубилась" геолокация. Поездки упали на 30%, а парковки стали "невидимыми" для софта. Операторы выучили урок. Теперь самокаты снабжены автономными системами хранения данных и умеют общаться с сервером через SMS-команды. Технологическая адаптация идет в ногу с индустриальными трендами. Бизнес пытается доказать, что самокат — это не аттракцион, а полноценный транспорт. 85% маршрутов нижегородцы проезжают по пути на работу или по делам, накрутив в прошлом сезоне 4 миллиона километров.

"Безопасность использования электросамокатов критически зависит от качества связи и работы датчиков. В условиях городских помех и аномальных зон любой сбой в ПО — это риск столкновения. Разработчики должны закладывать в софт сценарии экстренного торможения", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Черный список: где самокат превращается в тыкву

Депутаты утвердили перечень "запретных" зон. Если вы решите прокатиться по Большой Покровской или заехать в Кремль — приготовьтесь к тому, что техника просто встанет колом. Под запрет попали все ключевые мосты — Канавинский, Метромост, Мызинский и Молитовский. Никаких покатушек в "Швейцарии" и парке имени 1 Мая. Город жестко разделяет рекреационные зоны и транспортные артерии, чтобы не превращать прогулочные набережные в скоростные треки. Администрация планирует и дальше ужесточать контроль, чтобы вывести рынок в цивилизованное русло.

Ответы на популярные вопросы о СИМ

Когда официально начинается сезон самокатов в Нижнем Новгороде?

Старт запланирован на 1 апреля, однако фактическое появление техники на улицах зависит от погодных условий и отсутствия наледи.

Какая максимальная скорость разрешена для арендных самокатов?

В обычных зонах — до 25 км/ч, в "медленных" зонах (парки, узкие тротуары) — автоматическое ограничение до 10-20 км/ч.

Где запрещено ездить в Нижнем Новгороде?

Полный запрет действует на Большой Покровской, территории Кремля, на всех мостах и в большинстве крупных парков города.

