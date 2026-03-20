Большая Покровская в блоке: чёрный список зон превращает транспорт Нижнего Новгорода в неподвижную тыкву

Нижний Новгород сбрасывает зимний панцирь. Солнце выжигает остатки сугробов, а вместе с ними на асфальт выкатывается армия двухколесного проката. Электросамокаты — этот "цифровой костыль" современного горожанина — возвращаются в строй 1 апреля. Депутаты Гордумы уже провели ревизию правил игры, пытаясь примирить пешеходов, водителей и вендоров в условиях жесткого трафика миллионника.
Городская администрация затягивает гайки. Сезон СИМ в этом году стартует под диктовку рабочей группы с участием силовиков. На карте города появились "красные пятна" — 99 территорий, где электроника принудительно осадит самокат до 10-20 км/ч. Это не прихоть чиновников, а реакция на инфраструктурные вызовы и статистику травматизма. Еще в 25 точках города движение будет заблокировано полностью. Директор дептранса Андрей Житников готовит допсоглашение, которое обяжет операторов платить за содержание городских дорог и нести финансовую ответственность за каждый чих своих пользователей.
"Бюджет не должен латать дыры, оставленные частным прокатом. Каждая единица техники на тротуаре — это нагрузка на городскую среду. Если бизнес хочет зарабатывать на муниципальной земле, он обязан участвовать в её содержании через четкое законодательство и прямые выплаты", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Брошенный самокат — это не просто неудобство, а прямой убыток. В прошлом году Нижний Новгород выписал штрафов почти на 34 миллиона рублей. АТИ работает как конвейер: изъято почти две тысячи единиц техники. Пока операторы заваливают суды жалобами, город продолжает зачистку. Спецстоянки переполнены, а чиновники настаивают: парковаться можно только в специально размеченных точках. Сейчас их в городе 903 — капля в море для 16 тысяч самокатов, но закон суров.
|Показатель за 2024-2025 гг.
|Значение
|Общая сумма штрафов
|33,7 млн рублей
|Количество парковок
|903 точки
|Вместимость сети
|16 000 единиц
|Изъято СИМ на штрафстоянки
|1890 штук
Зачастую проблемы СИМ наслаиваются на общую неустроенность территорий. Неправильно припаркованный самокат мешает уборке снега, который в условиях аномальной погоды превращается в ледяные завалы. Власти подчеркивают: хаотичное бросание транспорта мешает работе коммунальных служб и портит экологический облик города.
"Мы видим, что благоустройство зон для СИМ пока не успевает за их распространением. Необходима синхронизация программ комфортной городской среды и кикшеринга. Недостаточно просто нарисовать разметку — нужно учитывать реальную логистику пешеходов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
В 2024 году сервис столкнулся с техногенным ступором: в городе "отрубилась" геолокация. Поездки упали на 30%, а парковки стали "невидимыми" для софта. Операторы выучили урок. Теперь самокаты снабжены автономными системами хранения данных и умеют общаться с сервером через SMS-команды. Технологическая адаптация идет в ногу с индустриальными трендами. Бизнес пытается доказать, что самокат — это не аттракцион, а полноценный транспорт. 85% маршрутов нижегородцы проезжают по пути на работу или по делам, накрутив в прошлом сезоне 4 миллиона километров.
"Безопасность использования электросамокатов критически зависит от качества связи и работы датчиков. В условиях городских помех и аномальных зон любой сбой в ПО — это риск столкновения. Разработчики должны закладывать в софт сценарии экстренного торможения", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Депутаты утвердили перечень "запретных" зон. Если вы решите прокатиться по Большой Покровской или заехать в Кремль — приготовьтесь к тому, что техника просто встанет колом. Под запрет попали все ключевые мосты — Канавинский, Метромост, Мызинский и Молитовский. Никаких покатушек в "Швейцарии" и парке имени 1 Мая. Город жестко разделяет рекреационные зоны и транспортные артерии, чтобы не превращать прогулочные набережные в скоростные треки. Администрация планирует и дальше ужесточать контроль, чтобы вывести рынок в цивилизованное русло.
Старт запланирован на 1 апреля, однако фактическое появление техники на улицах зависит от погодных условий и отсутствия наледи.
В обычных зонах — до 25 км/ч, в "медленных" зонах (парки, узкие тротуары) — автоматическое ограничение до 10-20 км/ч.
Полный запрет действует на Большой Покровской, территории Кремля, на всех мостах и в большинстве крупных парков города.
