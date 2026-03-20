Миллиарды ради опрятного вида: гардероб сотрудников петербуржского метрополитена обновится по новой схеме

Петербургский метрополитен заключил масштабный контракт на обеспечение персонала спецодеждой, стоимость которого достигла 1,7 миллиарда рублей. Рекордная для северной столицы сделка предполагает не покупку, а аренду экипировки для более чем 10 тысяч сотрудников, что отражает современные мировые тренды в управлении ресурсами и производственной безопасности.

Согласно данным портала "Петербург2", победителем тендера стала компания "Метрохим", уже имеющая опыт сотрудничества с транспортной структурой. В тендере также принимала участие организация "Восток-Сервис", однако заявка лидера оказалась более предпочтительной для заказчика. Договор предусматривает обслуживание работников метрополитена вплоть до осени 2029 года.

Ключевая особенность проекта заключается в переходе на модель сервисного обслуживания аутсорсингового типа. По словам представителей профильного ведомства, в стоимость контракта включены профессиональная химическая чистка, стирка и оперативный ремонт изделий. Такой подход позволяет не только минимизировать износ материалов, но и обеспечить строгое соответствие гигиеническим стандартам, что критически важно в условиях интенсивной работы подземки.

Финансовая нагрузка будет распределяться по факту использования экипировки, что позволяет гибко адаптироваться к текущим потребностям персонала. Как отметил подрядчик в ходе протокольных слушаний, компания согласилась на дополнительное снижение стоимости услуг для оптимизации бюджета метрополитена. Это стратегическое обновление материально-технической базы направлено на поддержание высокого стандарта безопасности и комфорта труда в городской транспортной системе.