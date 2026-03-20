Скорость имеет свою цену: этот режим езды заставляет детали автомобиля стареть гораздо быстрее
Трамп ведёт США вслепую: конфликт с Ираном обнажил опасный отрыв от реальности
Большая Покровская в блоке: чёрный список зон превращает транспорт Нижнего Новгорода в неподвижную тыкву
Зубы держатся на честном слове: как незаметная проблема со связками лишает человека улыбки
Космический антифриз в действии: избыток серы превратил экзопланету в вечный кипящий термос
Дворы в снежных капканах: почему мусоровозы Ижевска проваливаются в ледяную кашу
Заложница бумаг вместо гипса: реформа в Красноярском крае превращает скорую помощь в квест по больницам
Токсичность добралась до инвесторов: для Израиля включили новое правило — без официальных решений
Затяжная война с Ираном запустила кризис в США: элиты уже не держатся вместе

Миллиарды ради опрятного вида: гардероб сотрудников петербуржского метрополитена обновится по новой схеме

Россия » Северо-Запад

Петербургский метрополитен заключил масштабный контракт на обеспечение персонала спецодеждой, стоимость которого достигла 1,7 миллиарда рублей. Рекордная для северной столицы сделка предполагает не покупку, а аренду экипировки для более чем 10 тысяч сотрудников, что отражает современные мировые тренды в управлении ресурсами и производственной безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Метро, Санкт-Петербург

Согласно данным портала "Петербург2", победителем тендера стала компания "Метрохим", уже имеющая опыт сотрудничества с транспортной структурой. В тендере также принимала участие организация "Восток-Сервис", однако заявка лидера оказалась более предпочтительной для заказчика. Договор предусматривает обслуживание работников метрополитена вплоть до осени 2029 года.

Ключевая особенность проекта заключается в переходе на модель сервисного обслуживания аутсорсингового типа. По словам представителей профильного ведомства, в стоимость контракта включены профессиональная химическая чистка, стирка и оперативный ремонт изделий. Такой подход позволяет не только минимизировать износ материалов, но и обеспечить строгое соответствие гигиеническим стандартам, что критически важно в условиях интенсивной работы подземки.

Финансовая нагрузка будет распределяться по факту использования экипировки, что позволяет гибко адаптироваться к текущим потребностям персонала. Как отметил подрядчик в ходе протокольных слушаний, компания согласилась на дополнительное снижение стоимости услуг для оптимизации бюджета метрополитена. Это стратегическое обновление материально-технической базы направлено на поддержание высокого стандарта безопасности и комфорта труда в городской транспортной системе.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Туризм
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Туризм
Сахара требует тишины: мощная песчаная буря парализовала курорты и остановила жизнь в Хургаде
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Последние материалы
Заложница бумаг вместо гипса: реформа в Красноярском крае превращает скорую помощь в квест по больницам
Токсичность добралась до инвесторов: для Израиля включили новое правило — без официальных решений
Затяжная война с Ираном запустила кризис в США: элиты уже не держатся вместе
Цифровой слух для тяжёлой индустрии: новый алгоритм находит поломки в гуле механизмов
Билетный дефицит на горизонте: как оптимизация маршрутов меняет карту полетов Калининград-Мурманск
Газовый поток не иссякает: Россия с Сербией детализируют контракт на надежные поставки энергоносителей
Московский театр иллюзии перестал быть зоопарком: новая сцена потребовала другой магии
Золото оказалось осколком из ада: один сбой в рождении элементов ломает представления о материи
Питомец начал игнорировать хозяина и портить вещи? Причина оказалась не в характере
Рубль под влиянием внешних бурь: ЦБ РФ выбрал путь осторожного снижения денежной планки
