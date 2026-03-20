Билетный дефицит на горизонте: как оптимизация маршрутов меняет карту полетов Калининград-Мурманск

Калининград ставит жирный крест на авиасообщении с Мурманском. Программа субсидирования рейсов на 2026 год исключила северное направление из списка. Аэропорт Храброво теперь считает эти перелеты нецелесообразными.

Билетный дефицит: почему регионы теряют связь

Пассажирам придется готовиться к росту цен. Без бюджетной "подпитки" коммерческая перевозка становится бременем для авиакомпаний. Это неизбежно ударит по инвестиционному климату региона, где логистика — кровь экономики.

"Региональные бюджеты сейчас — это хирургический стол. Либо мы оперируем острые нужды, либо оплачиваем нерентабельные полеты. Выбор очевиден, хоть и неприятен для пассажиров", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономика пустых кресел

География субсидий сжимается. Из семи направлений останется лишь пять. Гендиректор Храброво Александр Корытный прямо назвал причину: низкий спрос и дефицит экономически обоснованной загрузки. Рейсы в Сочи также пошли под нож — "не долетаем".

Параметр Статус (2025/2026) Количество направлений С 7 до 5 Мурманск Исключен из программы

Отмена рейсов меняет структуру туризма в Заполярье. Гости из западных эксклавов пересядут на поезда. Сложная пересадочная логистика съедает лишние сутки отпуска. Это уже не просто цифры в отчетах.

"Масштабная перестройка сети часто бьет по периферийным связям. Если мы теряем прямое авиасообщение, никакие планы операторов не помогут компенсировать физическую оторванность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Пока чиновники кроят карты, жители остаются заложниками тарифов. Рентабельность авиаперевозчика важнее мобильности граждан? Вопрос риторический для рыночной экономики.

"Когда себестоимость ЖКУ и перевозок растет, субсидии становятся дефицитным ресурсом. Муниципалитеты вынуждены выбирать между ремонтом сетей и билетами", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о субсидиях

Вернут ли рейсы в Мурманск?

На 2026 год планы утверждены. Возврат возможен лишь при изменении федерального финансирования или пересмотре программы авиакомпаниями.

Почему отменили субсидии?

Аэропорты и Минтранс оптимизируют карту полетов, отдавая приоритет направлениям с гарантированной загрузкой.

