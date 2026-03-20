Потерявшую 200 голов скота в Новосибирской области задержали после жалобы на власти в прокуратуру

В Новосибирской области задержана жительница деревни Новоключи Светлана Панина, ранее заявившая о потере 200 голов домашнего скота. Инцидент произошел у здания регионального правительства сразу после встречи активистки с профильными чиновниками. Силовики пояснили, что женщину доставили на допрос в рамках дела о поджоге площадки для утилизации туш животных, к которому якобы причастен ее супруг Сергей Панин. Накануне задержания фермеры, объединившиеся в общественную группу, подали заявление в прокуратуру на министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова.

Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain коровы

События разворачивались на фоне острого конфликта местных аграриев с надзорными ведомствами. До визита в правительство Светлана Панина вместе с представителями журналистского сообщества обсуждала ситуацию с главой аграрного комитета заксобрания Денисом Субботиным и руководством областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения. По версии следствия, супруг задержанной мог состоять в преступном сговоре с другими жителями села для срыва мероприятий по убою животных, что и привело к инциденту на утилизационной площадке в ночь на 8 марта.

"Масштабные эпизоотические риски требуют от властей предельной прозрачности в диалоге с частными хозяйствами. Когда коммуникация между фермерами и региональными управленцами уходит в правовую плоскость через силовые структуры, это свидетельствует о глубоком системном сбое. Крайне важно, чтобы в подобных спорах господдержка АПК не подменялась карательными мерами, иначе аграрный сектор рискует столкнуться с массовым сокращением поголовья из-за отсутствия доверия к ветеринарному контролю", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

"Полицейские взяли жительницу деревни Новоключи Светлану Панину сразу при выходе из здания регионального правительства, где у нее была встреча с чиновниками", — сообщает "Сибирский экспресс".

На текущий момент ситуация в сельских территориях Новосибирской области остается напряженной. Супруг активистки Сергей Панин, согласно данным журналистов, на 14 марта находился на стационарном лечении в медицинском учреждении. Жители, входящие в состав "Аграрного совета", настаивают на проведении независимой проверки действий регионального министерства сельского хозяйства, утверждая, что методы борьбы с инфекциями среди скота наносят непоправимый ущерб частным подворьям.

