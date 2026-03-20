Новый взгляд на старые здания: в Мурманской области стартует грандиозная обновление образовательных объектов

В Мурманской области запускают масштабный апгрейд образовательной инфраструктуры. Инженерные сети зданий, которые давно требовали "реанимации", готовят к новому учебному году. В графике — работы на двадцати объектах. Первый этап охватил шесть площадок, где строители уже вскрыли фасады и занялись кровлей.

В Мурманской области начался капитальный ремонт школ

Технический скелет системы образования

Модернизация идет по лекалам плана "На Севере — жить!". Подрядчики действуют в ритме арктического блица. В Ковдоре и Полярных Зорях общежития колледжей превратились в зоны демонтажа. Рабочие вычищают аварийные узлы. Внутри зданий кипит процесс реконструкции: здесь меняют коммуникации и укрепляют контур. Губернаторский контроль не прощает медлительности — сроки сжаты до сентября.

"Ремонт образовательных объектов в условиях Заполярья требует учета износа сетей. Мы не просто красим стены, мы меняем инженерную базу, чтобы здание служило десятилетиями", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

В кировском детском саду №5 стратегия сложнее. Здесь монтируют пандусы и полностью пересобирают фасад. Мурманский детский сад №73 попал в аналогичную программу комплексного обновления. Пока погода диктует условия, активность сосредоточена внутри периметра зданий. Внешние работы по герметизации кровли стартуют с приходом устойчивого тепла.

Объект Тип работ Общежития колледжей (Ковдор, Полярные Зори) Демонтаж, внутренние сети Детские сады (Кировск, Мурманск) Кровля, фасад, инженерия, пандусы

"Благоустройство социальной среды напрямую влияет на удержание населения. Когда школа или садик выглядят достойно, фактор дефицита солнца воспринимается легче", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по социальной политике Елена Романова.

Экспертные оценки модернизации

Система распределения бюджета отлажена до автоматизма. Контракты на 2026 год разыграли заранее. Строители успели завезти материалы до начала активной фазы. Это исключает простои из-за логистических сбоев, характерных для арктической зоны.

"Подход к обновлению инфраструктуры стал системным. Мы ушли от точечных латок к капитальному обновлению конструктива", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ремонте

Будет ли изменен ландшафт вокруг школ?

Проекты предусматривают создание безбарьерной среды, включая пандусы. Это часть стандарта нацпроекта "Семья" и локальных программ развития территории.

