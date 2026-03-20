Новый взгляд на старые здания: в Мурманской области стартует грандиозная обновление образовательных объектов

В Мурманской области запускают масштабный апгрейд образовательной инфраструктуры. Инженерные сети зданий, которые давно требовали "реанимации", готовят к новому учебному году. В графике — работы на двадцати объектах. Первый этап охватил шесть площадок, где строители уже вскрыли фасады и занялись кровлей.
Модернизация идет по лекалам плана "На Севере — жить!". Подрядчики действуют в ритме арктического блица. В Ковдоре и Полярных Зорях общежития колледжей превратились в зоны демонтажа. Рабочие вычищают аварийные узлы. Внутри зданий кипит процесс реконструкции: здесь меняют коммуникации и укрепляют контур. Губернаторский контроль не прощает медлительности — сроки сжаты до сентября.
"Ремонт образовательных объектов в условиях Заполярья требует учета износа сетей. Мы не просто красим стены, мы меняем инженерную базу, чтобы здание служило десятилетиями", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
В кировском детском саду №5 стратегия сложнее. Здесь монтируют пандусы и полностью пересобирают фасад. Мурманский детский сад №73 попал в аналогичную программу комплексного обновления. Пока погода диктует условия, активность сосредоточена внутри периметра зданий. Внешние работы по герметизации кровли стартуют с приходом устойчивого тепла.
|Объект
|Тип работ
|Общежития колледжей (Ковдор, Полярные Зори)
|Демонтаж, внутренние сети
|Детские сады (Кировск, Мурманск)
|Кровля, фасад, инженерия, пандусы
"Благоустройство социальной среды напрямую влияет на удержание населения. Когда школа или садик выглядят достойно, фактор дефицита солнца воспринимается легче", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по социальной политике Елена Романова.
Система распределения бюджета отлажена до автоматизма. Контракты на 2026 год разыграли заранее. Строители успели завезти материалы до начала активной фазы. Это исключает простои из-за логистических сбоев, характерных для арктической зоны.
"Подход к обновлению инфраструктуры стал системным. Мы ушли от точечных латок к капитальному обновлению конструктива", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Проекты предусматривают создание безбарьерной среды, включая пандусы. Это часть стандарта нацпроекта "Семья" и локальных программ развития территории.
