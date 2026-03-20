Стены пересобрали заново: легендарный мурманский кинотеатр стал лабораторией для подростков

В Мурманске запустили новое общественное пространство. Здание "Родины" больше не крутит кино. Оно учит думать.

Фото: commons.wikimedia.org by Insider, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание кинотеатра «Родина» в Мурманске

Что поставили внутри

В центре открыли VR-зону, робототехнику и 3D-печать. Логика простая. Ребенка вытаскивают из экрана. Ставят перед задачей. Дают железо и софт.

"Если ребенок сам собрал модель и увидел результат, мозг цепляется крепче любого TikTok", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог, синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Как собирали здание

Реконструкция шла тяжело. Строители переложили 85% стен. Разобрали и собрали заново более 300 тысяч кирпичей. Для старого дома это почти пересадка сердца.

Во время вскрытия нашли артефакты. Из них сделали музейный уголок. История тут не лежит под стеклом. Она торчит из кладки. И это редкий случай, когда память не мешает инженерии.

"Такой объект нельзя делать на авось. Старый фонд не прощает халтуры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт, специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов,.

Зачем это детям

"Родина" принимает детей от 5 до 18 лет. Первые ученики — 285 человек. Центр продает не билет. Он продает траекторию. От кружка к профессии. От интереса к компетенции.

Для Мурманска это еще и ставка на удержание подростков. Семейные программы, городской досуг, инженерные навыки — все работает на одно: чтобы север не выталкивал молодых людей сразу после школы.

"Когда у подростка есть лаборатория, улица перестает быть единственным сценарием", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сравнение форматов

Старый кинотеатр и новый центр живут по разным законам. Один потреблял внимание. Второй его собирает.

Было Стало Кинотеатр Научно-образовательный центр Пассивный просмотр Практика и проектирование Один формат VR, 3D-печать, робототехника

Мурманск получил не просто ремонт. Он получил редкий для регионов сигнал: историческое здание можно не консервировать, а заставить работать.

Ответы на популярные вопросы о центре "Родина"

Чем центр отличается от обычного кружка?

Тут дают лаборатории, технику и проектную среду, а не только занятия по расписанию.

Что стало с историческим зданием?

Его сохранили, усилили и встроили в новый формат.