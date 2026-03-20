Инфраструктурная ловушка: почему инвесторы обходят стороной новые жилые кварталы в Вологде

На переулке Прудном в Вологде готовят новый проект комплексного развития территории. Площадка — больше 12 гектаров. Формат — торги, а не ручное управление.

Фото: commons.wikimedia.org by Григорьева И. Н., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вологда

Что хотят построить на Прудном

План простой. Многоэтажки от девяти до 16 этажей. Жилья — не меньше 11,1 тысячи квадратов. Срок — 10 лет. Это не спринт. Это тяжелый городской марафон с бетонной финишной лентой.

Внутри квартала обещают благоустройство, озеленение, детские и спортивные площадки. Появятся подземные гаражи, стоянки и сервисные помещения. Архитектурный костяк берут из проекта микрорайона "Белозерский". Городская среда здесь важнее фасадной косметики.

"КРТ без денег на сети — это макет, а не стройка", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

По рынку это уже шестой вологодский проект КРТ. Но живых результатов пока мало. В городе любят объявлять площадки. Гораздо хуже — доводить их до бетона.

Почему застройщики не рвутся в КРТ

У схемы есть цена входа. Девелопер должен тянуть жилье, социалку, дороги, коммуналку. И еще решать вопросы с участками. Для бизнеса это не стройка. Это пересборка целого организма.

Именно поэтому аукционы буксуют. На участке в границах Некрасова, Энгельса и Кривого переулка конкурс провели только один раз. Остальные лоты ждут смельчака. Госзакупки в Вологде снова упираются в холодный расчет.

"Застройщик считает нагрузку. Если ему вешают сети и соцобъекты, он тормозит", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья Артур Волков,.

На фоне этого вологодский стройрынок сжимается. В 2025 году ввели 175,2 тысячи квадратов жилья. Это минус 12,4% к прошлому году. Экономика Вологды местами растет. Стройка, похоже, нет.

Что обещают Что тормозит Жилье, благоустройство, парковки Сети, соцобъекты, изъятие земли Срок — 10 лет Нет быстрой окупаемости

Город уже получил урок. Первый проект КРТ на Гагарина и Республиканской до сих пор не взлетел. Анонс был громкий. Результат — тишина.

"Если аварийные дома не расселить, КРТ превращается в витрину", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сколько проектов уже висит в городе

Если новый документ одобрят, Вологда дойдет до шести проектов КРТ. Сейчас в списке уже пять площадок. Их рисовали под разную городскую боль: от ветхого фонда до пустырей.

Механизм появился в Градостроительном кодексе в 2020 году. На бумаге он лечит старую застройку. На практике требует денег, терпения и редкого подрядчика без дрожи в коленях. Дорожная логистика тоже будет решать многое.

В городе под расселение стоят 287 аварийных домов. Это 60,5 тысячи квадратов и 1481 семья. На такой объем нужно минимум 6 млрд рублей. Социальная нагрузка давит на бюджет сильнее, чем любой рендер.

Ответы на популярные вопросы о КРТ в Вологде

Что такое КРТ?

Это механизм, где одна территория идет под полную пересборку: дома, сети, дворы, дороги.

Почему КРТ буксует?

Потому что подрядчик берет не только квадратные метры. Он берет проблемы района.

Когда начнется стройка на Прудном?

Только после одобрения проекта и аукциона. Сейчас это еще стадия подготовки.