Алкогольный лабиринт: полки в супермаркетах Череповца стали полосой препятствий для горожан

Череповецкая торговля переживает архитектурную ломку. С 1 марта полки гипермаркетов и дискаунтеров зажили по новым правилам, продиктованным правительством области. Запрет на "алкогольное соседство" с кассами превратил рядовые визиты за продуктами в прохождение квеста. Вчерашние вывески сменили дизайн, но суть осталась прежней: система требует адаптации к радикальному зонированию.

Покупка алкоголя

Алгоритм перестройки: бетон против логики

Логистика продаж трещит по швам. Магазины, где раньше стеллажи стояли симметрично, превратились в полосу препятствий. Администрация требует убрать спиртное из кассовой зоны. Это не просто перенос товара — это полная конверсия торгового пространства. В тех же ЖКХ-реалиях Череповца, где даже транспортная сеть требует точности, подобные директивы выглядят попыткой лечить симптомы, игнорируя анамнез.

"Перепланировка торговых залов под нужды административного контроля — это всегда рост издержек. Себестоимость операции "релокация стеллажа" ложится на плечи ритейлера, а в конечном итоге — на ценник в чеке. Бизнес вынужден играть в тетрис, теряя полезную площадь", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Город-лабиринт: взгляд потребителя

Покупатели реагируют на "лабиринты" скепсисом. Узкие проходы, смещенные зоны расчетов — все это создает хаос, сопоставимый с ситуацией на ремонте Октябрьского моста. Люди привыкли к алгоритму "товар-касса-выход". Когда схема ломается, возникает раздражение.

Параметр Изменения Зонирование Алкоголь убран от касс Конфигурация Переход к схеме "лабиринт"

Местные жители задаются вопросом о целесообразности трат. Пока рынок недвижимости живет по своим законам, торговля пытается выжить в коридорах, становящихся всё уже.

"Создание комфортной среды — это не про запреты в магазинах. Это про логику пешеходных связей и благоустройство общественных пространств. Лабиринт в ритейле лишь создает толкучку, снижая пропускную способность точки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Важным остается и вопрос законности. Иногда судебные споры возникают из-за меньшего, а здесь административное давление меняет правила игры для всего бизнеса города.

Ответы на популярные вопросы о торговых ограничениях

Почему запретили выкладку алкоголя рядом с кассой?

Губернаторская инициатива направлена на снижение импульсивных покупок, предполагая, что удаление спиртного из поля зрения покупателя в очереди снизит потребление.

Как это отразится на ценах?

Логистические затраты на перепланировку залов неизбежно могут быть включены в издержки, что создает риски для стоимости товаров повседневного спроса.

"В условиях текущих социально-экономических вызовов такие меры требуют глубокого анализа последствий для местного бюджета. Чрезмерное давление на ритейл может привести к сокращению налоговых отчислений от малого и среднего предпринимательства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

