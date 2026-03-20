Такси строгого режима: во Владивостоке миграционный запрет 2026 года начали исполнять вручную

Россия » Дальний Восток

Владивосток зачистил асфальт от "серых" извозчиков. На улице Спортивной силовики выставили плотный фильтр. Результат — 13 задержанных нелегалов. Полиция, ФСБ и Госавтоинспекция работали в связке. Остановили 40 машин. Каждый третий водитель оказался вне закона. Это не просто проверка документов. Это демонстрация силы регионального законодательства.

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


Миграционный запрет в действии

Приморье закручивает гайки. Губернатор подписал постановление, закрывающее мигрантам путь в кабины такси на весь 2026 год. Теперь иностранец за рулем с шашечками — это автоматический протокол. Система выплевывает нарушителей за пределы правового поля. Городские дороги Владивостока очищают от тех, кто игнорирует правила пребывания.

"Такие рейды — это единственный способ заставить агрегаторы фильтровать базу водителей. Без физического контроля на дорогах запреты остаются на бумаге. Мы видим жесткую линию: либо работаешь легально, либо покидаешь страну", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Рынок труда в крае лихорадит. Зимний кадровый бум в логистике мог спровоцировать массовый переход нелегалов в извоз. Но закон суров. Десять человек уже получили штрафы за нарушение запрета на отдельные виды деятельности. Для троих Приморье закрылось навсегда — их ждет депортация.

Статистика нарушений и последствия

Полиция бьет по кошельку и статусу. Один задержанный работал без патента вообще. Еще трое забыли, как вовремя продлевать регистрацию. Ситуация на дорогах накаляется, так как нелегальный извоз напрямую влияет на безопасность водителей и качество сервиса. Когда у водителя нет документов, оформление ДТП превращается в юридический ад для пострадавшего.

Статья КоАП РФ Суть нарушения
Ч. 2 ст. 18.17 Нарушение запрета на работу в такси (9 чел.)
Ч. 1 ст. 18.10 Работа без патента или разрешения (1 чел.)
Ч. 1 ст. 18.8 Нарушение режима пребывания в РФ (3 чел.)

"Штрафы для нелегалов — это только вершина айсберга. Основная проблема в том, что отсутствие легального статуса водителя обнуляет страховку. Если такой таксист разобьет машину в яме на проспекте 100-летия, пассажир не получит ни копейки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Будущее теневого извоза

Рейды на Спортивной станут регулярными. Модернизация городской среды требует прозрачности. Пока город обсуждает новые технологии и пластиковую разметку, полицейские чистят трафик вручную. Теневой сектор мешает развитию легальных парков.

"Бюджет региона теряет миллионы из-за серых схем в перевозках. Эти деньги могли бы пойти на ускоренный ремонт дорог или социалку. Пресечение нелегальной деятельности — это вопрос финансовой гигиены края", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Дмитриевич Козлов.

Власти призывают граждан не молчать. Телефоны доверия работают круглосуточно. Любой подозрительный автомобиль — повод для проверки. Инфраструктура города, от фундаментов башен до конечных остановок, должна быть территорией закона, сообщает "МК во Владивостоке".

Ответы на популярные вопросы о нелегальном такси

Почему мигрантам запретили работать в такси во Владивостоке?

Это мера по защите регионального рынка труда и повышению безопасности перевозок. Власти стремятся снизить количество ДТП и обеспечить прозрачность налоговых отчислений.

Что грозит таксисту за работу без патента?

Штраф от 2000 до 5000 рублей с возможным выдворением за пределы РФ. При повторном нарушении въезд в страну может быть закрыт на 5 и более лет.

Как узнать, легальный ли приехал таксист?

У легального перевозчика должна быть лицензия (разрешение), путевой лист с отметкой медика и контролера, а также QR-код в салоне для проверки данных автомобиля.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
