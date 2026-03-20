Такси строгого режима: во Владивостоке миграционный запрет 2026 года начали исполнять вручную
Галактика превратилась в месиво: звезды Малого Облака лишились орбит после мощного удара
Символа независимости не получилось: УПЦ КП умрёт вместе со смертью Филарета
Любовь за бюджетный счет: в Магадане прокуратура вскрыла схему обогащения главврача и его супруги
Маникюр по секундомеру: в Находке бьюти-мастеров заставят пилить ногти строго по ГОСТу
Роллы с сюрпризом: провокационная доставка в Благовещенске накормила клиентов кишечной палочкой
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет умер на Украине в 97 лет
Дрова для бабушек — миллионы в карман: в Приамурье осудили лесную банду за вырубку амурского леса
Материнство на пределе: программа поддержки в Сыктывкаре помогает вернуть душевное равновесие

Первоапрельская индексация без шуток: в Приморье соцфонд пересчитает пенсии без очередей и лишних бумаг

Россия » Дальний Восток

Приморский край готовится к плановой инъекции ликвидности в кошельки самых уязвимых слоев населения. С 1 апреля социальные пенсии в регионе поднимутся на 6,8%. Это не добрая воля чиновников, а жесткий математический расчет, привязанный к росту прожиточного минимума. Социальный фонд обещает: никаких очередей и заявлений. Система сработает проактивно, как отлаженный механизм японского внедорожника, к которым так привык авто рынок Дальнего Востока.

Фото: freepik.com
Пенсионеры

Механика прибавки: кому и сколько

Социальная пенсия — это страховочная сетка для тех, кто не успел или не смог накопить нужный стаж и баллы. В Приморье таких получателей тысячи. После индексации средний чек соцпенсии перевалит за 15 тысяч рублей. Для сравнения, это едва покрывает базовые тарифы и минимальный набор продуктов в условиях приморской дороговизны. Но цифры неумолимы: дети с инвалидностью начнут получать более 27 тысяч рублей, что выглядит весомее на фоне общего регионального бюджета.

"Индексация в 6,8% — это попытка догнать инфляционное ралли прошлого года. Для региональных бюджетов такие выплаты являются защищенными статьями, но реальная покупательная способность этих денег в ДФО всегда ниже, чем в центральной России из-за логистических издержек", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Деньги придут по стандартному графику. Если почтальон обычно стучит в дверь 10-го числа, он принесет уже обновленную сумму. Власти подчеркивают: человеческий фактор исключен. Алгоритмы СФР сами пересчитают выплаты, учитывая субсидии и надбавки, положенные жителям края.

Категория получателя Примерный размер после 1 апреля
Средняя социальная пенсия 15 000+ руб.
Инвалиды с детства I группы 27 000+ руб.
Выплата по уходу (80+ лет) 1 700 руб.

Герои и ветераны: особый статус индексации

Апрельское тепло коснется и тех, кто проливал кровь или ковал победу в тылу. Участники Великой Отечественной, блокадники Ленинграда и жители осажденного Севастополя — их гособеспечение тоже идет вверх. Это не просто социальная помощь, а дань уважения, которая в Приморье ценится высоко, как и внутренний туризм, связывающий Владивосток с героическими страницами истории флота.

"Любое повышение выплат для пожилых людей — это снижение нагрузки на муниципальные системы соцзащиты. Важно, чтобы индексация не съедалась мгновенным ростом цен на услуги ЖКХ, что мы часто наблюдаем в отдаленных районах края", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Помимо основных пенсий, под раздачу бонусов попали "уходовые" выплаты. Те, кто присматривает за 80-летними стариками или инвалидами I группы, увидят в квитанциях 1,7 тысячи рублей. Мало? Возможно. Но в масштабах края это огромные финансовые потоки, сопоставимые по значимости с тем, как научные проекты поддерживают жизнь в таежных поселках Приморья.

"Пенсионеры — самая дисциплинированная группа населения. Они первыми несут деньги в кассы за коммуналку. Поэтому стабильность их выплат — это залог выживания всей инфраструктуры малых городов края", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о пенсиях в Приморье

Нужно ли подавать заявление в Социальный фонд для перерасчета?

Нет. Индексация проходит в автоматическом режиме. Все данные уже есть в базе СФР по Приморскому краю.

Коснется ли повышение работающих пенсионеров?

Речь идет о социальных пенсиях и государственном обеспечении. Индексация этих видов выплат проводится независимо от факта трудоустройства пенсионера.

От чего зависит размер прибавки в 1,7 тысячи рублей?

Это фиксированная сумма для определенных категорий (инвалиды I группы, дети-инвалиды). Для остальных получателей сумма рассчитывается индивидуально исходя из текущего размера базы.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Мир. Новости мира
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Морская мина весом в тысячи тонн: брошенный танкер дрейфует к берегам популярных еврокурортов
Туризм
Морская мина весом в тысячи тонн: брошенный танкер дрейфует к берегам популярных еврокурортов
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев Дефицит СПГ может стать более серьёзной проблемой, чем нехватка нефти Олег Артюков
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Последние материалы
Не повторяйте чужих ошибок: как выбрать первую машину и не разочароваться
Прощай, мошенник — привет, ростовщик: курские киберпреступники ушли в тень, уступив место МФО
Ким Чен Ыну представили новый танк, который претендует на звание самого неуязвимого от ударов БПЛА
Мост в никуда: подрядчики в НАО мастерски обвели чиновников вокруг пальца, присвоив миллионы рублей
Десять душ по пять тысяч: история о том, как фиктивное гостеприимство довело дачника до суда
Свердловская область вводит сухие дни: три даты, когда бутылки исчезнут с полок
Африканский десант в черноземье: в Липецке зафиксирована вспышка экзотической заразы
Слепой изгой под банным карнизом: тюменский птенец-воробей имитирует речь и правит подоконником
Неудовлетворенность жизнью нарастает как снежный ком: один шаг поможет выйти из тупика
Ни денег, ни работы, ни совести: в Костроме продавщицу ждет суд за серийное потрошение кассы
