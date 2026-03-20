Любовь за бюджетный счет: в Магадане прокуратура вскрыла схему обогащения главврача и его супруги

Россия » Дальний Восток

Система дала сбой там, где должна была стоять на страже жизни. В Магадане кресло главного врача областного центра охраны материнства и детства опустело с треском. Причина — не медицинская ошибка, а банальная жадность, упакованная в семейный подряд. Руководитель превратил государственное учреждение в закрытый клуб для своих, где лояльность ценилась выше клятвы Гиппократа.

врач в больнице
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
врач в больнице

Прокурорский разрез: как вскрыли семейный бюджет

История началась в июле 2023 года. Новый главврач заступил на пост, имея за спиной не только опыт, но и супругу в штате того же центра. Вместо того чтобы разрулить конфликт интересов по закону, медик решил монетизировать родственные связи. Пока город сковывали морозы, а социальная сфера требовала жесткого контроля, внутри центра ковался уютный капитализм для одной отдельно взятой ячейки общества.

"Это классический управленческий паралич. Если руководитель подписывает премии жене, он перестает быть директором и становится соучастником. Система контроля в регионах часто дремлет, пока не вмешивается прокуратура", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Схема работала просто. Главврач лично входил в комиссию по распределению выплат. Он правил приказы, вписывая туда повышенные коэффициенты для жены. Пока на Колыму обрушился мощный циклон, заставляя службы работать на пределе, в кабинетах центра делили бюджетные деньги. Проверка показала: супруга руководителя получала стимулирующие надбавки, которые остальным коллегам даже не снились.

Суммы и последствия: цена "особого" отношения

Полтора года необоснованного обогащения закончились позорно. Трудовой кодекс не терпит кумовства в таких масштабах. Прокуратура региона не просто погрозила пальцем, а выставила счет министру здравоохранения области. Итог — увольнение с пометкой "по утрате доверия". Это волчий билет для любого госслужащего.

"В бюджетной сфере Магадана каждый рубль на счету, особенно учитывая сложную инфраструктуру Магадана и логистику. Такие инциденты подрывают веру людей в справедливость распределения региональных средств", — объяснил региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Пока Магаданская ТЭЦ через теплоход Омолон формирует угольный резерв для выживания города, в медицине происходила системная эрозия. Главврач забыл, что он не владелец частной лавочки, а распорядитель народных денег. Коррупция в медицине — это не только взятки в конвертах, но и вот такой "тихий" грабеж фонда оплаты труда.

Признак нарушения Реальность в центре
Подчиненность родственников Супруга в прямом подчинении главврача
Финансовые преференции Повышенные премии и стимулы в течение 1.5 лет
Итог проверки Увольнение по утрате доверия

"Юридически здесь всё прозрачно. Если не было уведомления о конфликте интересов, контракт должен быть расторгнут немедленно. Административные споры в таких случаях редко заканчиваются в пользу нарушителя", — отметила юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Регион, где сопки содрогаются от сейсмической активности, не должен трястись еще и от кадровых скандалов. Магадан — город маленький, здесь каждый "семейный подряд" виден как на ладони. Чистка рядов в здравоохранении — сигнал всем остальным любителям премировать жен и мужей за счет налогоплательщиков, сообщает "Колыма.ru".

Ответы на популярные вопросы о кадровых чистках

Что означает увольнение по утрате доверия?

Это самая суровая дисциплинарная мера. Человек попадает в специальный реестр, доступ к госслужбе и руководящим постам в бюджетных организациях для него закрывается на годы.

Могла ли супруга не знать о махинациях?

В данном случае это не имеет значения. Закон наказывает именно руководителя, который обязан был предотвратить кумовство и самоустраниться от принятия решений по выплатам родственнику.

Кто теперь возглавит медицинский центр?

Ожидается назначение исполняющего обязанности из числа регионального резерва, свободного от семейных связей внутри учреждения.

