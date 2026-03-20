Материнство на пределе: программа поддержки в Сыктывкаре помогает вернуть душевное равновесие

Материнство — это игра на выносливость с постоянно растущей сложностью. В Сыктывкаре центр "Семья" запустил программу "Трансформация себя". Это не лекции по этикету. Это попытка отладить систему, работающую на пределе мощности. Девять встреч по полтора часа в формате арт-терапии.

Фото: freepik is licensed under public domain Гиперактивный ребенок

Когда нервная система требует перезагрузки

"Выгорающие матери — это индикатор социальных перегрузок. Система ломается там, где поддержка отсутствует, а запрос на эффективность максимален", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Механика социальной поддержки

Задача проекта — купировать стресс до перехода в фазу клинической депрессии. Социальный работник Екатерина Цуркану делает ставку на превентивные меры. Это честный инженерный подход к психике. Если не смазать детали вовремя — механизм встанет.

Характеристика Параметры программы Длительность 9 недель Доступность Безвозмездно Слот-тайминг Вечернее время

"Нагрузка на инфраструктуру материнства в регионах критична. Любая попытка создать устойчивую среду — это вклад в будущее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Городская среда и ментальный комфорт

Внимание к проблемам горожан — часть стратегии развития территорий. Когда благоустройство Коми выходит за рамки замены плитки и касается ментального здоровья, город оживает. Прошлый год показал высокий спрос: 14 матерей завершили курс. Цифра кажется скромной, но эффект масштабируется через личные связи.

"Внимание к деталям благоустройства дворов часто важнее глобальных строек. Если человеку негде выдохнуть между работой и домом, комфортная городская среда остается лишь лозунгом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о программе

Как попасть в группу?

Запись открыта в отделении центра "Семья" на улице Малышева. Программа ориентирована на жительниц Сыктывкара.

Требуется ли предварительная запись к психологу?

Нет, проект носит просветительский и поддерживающий характер. Отбор проходит на этапе формирования группы.

Читайте также