Семнадцать миллионов в сугроб: Магадан спасают от снежного плена инъекцией из бюджета

Магадан в марте — это не весна, а бесконечный бой с белой энтропией. Город задыхается под сугробами. Техника захлебывается. Губернатор Сергей Носов вливает в бюджетную систему города инъекцию из 17 миллионов рублей. Это экстренный транш на очистку улиц, которые превратились в ледяные тоннели после того, как на регион обрушился мощный циклон. Деньги пойдут на частных подрядчиков. Муниципальный ресурс исчерпан. Город пытается выкопать себя из-под снега до того, как ударят новые холода.

Фото: Pravda.ru by Андрей Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка снега во дворе

Финансовая инъекция в сугробы

Семнадцать миллионов — это цена оперативного маневра. Когда штатные службы не справляются, мэрия нанимает тех, у кого есть ковши и самосвалы. Рыночная логика проста: нет денег — техника стоит. Теперь же администрация получила карт-бланш на привлечение сторонних сил. Ситуация критическая. На дорогах — пробки из-за сужения полос. Во дворах — снежный плен. Если не убрать сейчас, весенняя распутица превратит город в непроходимое болото. Инфраструктура региона и так работает на пределе возможностей из-за климатического прессинга.

"17 миллионов — сумма для Магадана не случайная. Это попытка закрыть дыры в текущем бюджете благоустройства, который просел из-за аномальных осадков. Вопрос в прозрачности трат: пойдут ли эти деньги на реальные кубометры вывезенного снега или растворятся в ГСМ старой техники", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Особое внимание уделяется безопасности. Кровли зданий обросли ледяными сталактитами. Это не эстетика, а угроза жизни. Стандарты работы УК в таких условиях должны быть армейскими. Управляющие компании получили жесткие графики. Либо крыши чистятся, либо полетят головы руководителей. На фоне того, как недавно сопки содрогнулись от сейсмических толчков, любая лишняя нагрузка на конструкции зданий воспринимается властями нервно.

Приоритеты расчистки: от школ до помоек

И.о. мэра Людмила Исакова расставила акценты: сначала социалка, потом быт. Школы и больницы деблокированы. Сейчас техника пробивается к контейнерным площадкам. Если мусоровозы не пройдут, город ждет экологический коллапс. Энергетическая безопасность требует, чтобы все подъезды к узловым точкам были свободны. Логистика на Колыме — это жизнь, а снег — ее главный враг.

Зона ответственности Текущий статус Подъезды к школам и больницам Расчищены полностью Контейнерные площадки В стадии завершения Дворовые территории Начало работ после дорог

"В Магадане износ сетей и техники накладывается на экстремальный климат. Без субсидий регион просто не вывезет такой объем работ. Снег здесь — это не просто осадки, это дополнительный налог на жизнь в арктической зоне", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Городские службы работают в режиме конвейера. Пока одна группа подрядчиков гребет основные магистрали, другие чистят тротуары. Важно не просто сдвинуть снег к обочине, а вывезти его на полигоны. Иначе весной Магадан утонет. Благоустройство дворов сейчас — задача со звездочкой из-за плотно заставленных машинами стоянок, сообщает "Колыма.ru".

"Мы видим типичную проблему северных городов: нормативы по уборке не соответствуют реальному количеству осадков. 17 миллионов — это пластырь на глубокую рану городской логистики, но для жителей это шанс выйти из подъезда без альпинистского снаряжения", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о расчистке Магадана

Почему на расчистку выделили именно 17 миллионов?

Сумма рассчитана исходя из стоимости аренды спецтехники у сторонних подрядчиков и объема топлива, необходимого для круглосуточной работы. Это целевые средства сверх утвержденного лимита муниципальных программ.

Кто несет ответственность за неочищенные крыши домов?

Персональную ответственность несут руководители управляющих компаний и владельцы объектов муниципальной собственности. Для них утверждены жесткие графики ликвидации сосулек и снежных навесов.

Когда техника доберется до отдаленных дворов?

Работы идут по иерархии: сначала проезды к соцобъектам и мусорным площадкам, затем магистральные тротуары и только потом — внутриквартальные проезды. Завершение циклов ожидается в ближайшие дни.

