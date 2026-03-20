Роллы с сюрпризом: провокационная доставка в Благовещенске накормила клиентов кишечной палочкой

Благовещенский общепит снова трясет. На этот раз в эпицентре скандала оказался бренд с провокационным названием "Ёбидоёби". Вместо хайпа и маркетинговых побед — массовые отравления, визиты Роспотребнадзора и замок на дверях. Бизнес-модель, построенная на грани фола, разбилась о суровую реальность санитарных норм. Суд поставил точку: 90 суток тишины. Для службы доставки это фактически приговор.
Причина блокировки — не в названии, а в содержимом коробок. Острые кишечные инфекции стали для клиентов бесплатным приложением к заказам. Проверка выявила классический "набор смертника": просроченные продукты, отсутствие документов на сырье и хаос в технологических процессах. Грязные яйца соседствовали с готовой рыбой, а те, кто все это крутил, игнорировали медосмотры и вакцинацию. Здесь не просто нарушали правила — их игнорировали как класс.
"Это не просто халатность, а системный провал контроля. Когда на производстве нет даже документов о качестве сырья, риск для жизни становится ежедневной рутиной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Ситуация в Благовещенске напоминает системные инфраструктурные проблемы региона. Пока в городе идет масштабное обновление дорог и возводится новая школа-гигант, частный сектор услуг демонстрирует пугающую деградацию. Предприниматель Ермошин, владевший франшизой, теперь осваивает статью 6.6 КоАП РФ. Суд счел доказательства Роспотребнадзора исчерпывающими.
|Нарушение
|Последствие
|Просроченное сырье
|Риск массовых отравлений
|Отсутствие медосмотров
|Распространение инфекций сотрудниками
|Нарушение техпроцессов
|Кросс-контаминация продуктов
Девяносто суток простоя — это смерть для малого бизнеса. Аренда, обязательства и потеря репутации выжигают бюджет быстрее, чем инфляция съедает пенсии. В условиях, когда автомобильный рынок и сфера услуг на Дальнем Востоке перестраиваются под новые форматы, такая токсичная слава закрывает двери для любых инвестиций в будущем.
"Региональные бюджеты и так испытывают нагрузку. Каждый подобный инцидент — это удар по инвестиционной привлекательности территории и лишние расходы на ликвидацию последствий ЧС", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
Даже в суровых климатических зонах, где выживают не все, как те же тропические клещи в Приморье, бизнес должен адаптироваться. Но адаптация "Ёбидоёби" в Благовещенске пошла по пути наименьшего сопротивления. Результат закономерен: приставы уже опечатали помещения. Постановление суда подлежит немедленному исполнению, сообщает "МК в Хабаровске".
"Вопросы благоустройства и среды — это не только чистые тротуары, но и безопасность того, что люди едят в этих дворах. Если коммерция не готова к ответственности, ей место за бортом", — объяснила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Изучите уголок потребителя на сайте или в точке выдачи. Наличие сертификатов соответствия и актуальных медкнижек — база, которую обязаны предоставить по требованию. Если бизнес прячется за агрегаторами, риск выше.
Обязательно зафиксируйте факт обращения к врачу. Без медицинского заключения предъявить претензии Роспотребнадзору или суду невозможно. Сохраняйте чеки и упаковку продукции — это улики.
Это максимальный срок административного приостановления деятельности. Он дается для полного устранения нарушений. Часто это время используется для полной перепродажи активов или ликвидации ИП.
