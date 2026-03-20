Роллы с сюрпризом: провокационная доставка в Благовещенске накормила клиентов кишечной палочкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток

Благовещенский общепит снова трясет. На этот раз в эпицентре скандала оказался бренд с провокационным названием "Ёбидоёби". Вместо хайпа и маркетинговых побед — массовые отравления, визиты Роспотребнадзора и замок на дверях. Бизнес-модель, построенная на грани фола, разбилась о суровую реальность санитарных норм. Суд поставил точку: 90 суток тишины. Для службы доставки это фактически приговор.

Фото: https://ru.freepik.com by stockking is licensed under Free
Роллы филадельфия

Внутренняя кухня: что нашли ревизоры

Причина блокировки — не в названии, а в содержимом коробок. Острые кишечные инфекции стали для клиентов бесплатным приложением к заказам. Проверка выявила классический "набор смертника": просроченные продукты, отсутствие документов на сырье и хаос в технологических процессах. Грязные яйца соседствовали с готовой рыбой, а те, кто все это крутил, игнорировали медосмотры и вакцинацию. Здесь не просто нарушали правила — их игнорировали как класс.

"Это не просто халатность, а системный провал контроля. Когда на производстве нет даже документов о качестве сырья, риск для жизни становится ежедневной рутиной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ситуация в Благовещенске напоминает системные инфраструктурные проблемы региона. Пока в городе идет масштабное обновление дорог и возводится новая школа-гигант, частный сектор услуг демонстрирует пугающую деградацию. Предприниматель Ермошин, владевший франшизой, теперь осваивает статью 6.6 КоАП РФ. Суд счел доказательства Роспотребнадзора исчерпывающими.

Нарушение Последствие
Просроченное сырье Риск массовых отравлений
Отсутствие медосмотров Распространение инфекций сотрудниками
Нарушение техпроцессов Кросс-контаминация продуктов

Вердикт и последствия для бизнеса

Девяносто суток простоя — это смерть для малого бизнеса. Аренда, обязательства и потеря репутации выжигают бюджет быстрее, чем инфляция съедает пенсии. В условиях, когда автомобильный рынок и сфера услуг на Дальнем Востоке перестраиваются под новые форматы, такая токсичная слава закрывает двери для любых инвестиций в будущем.

"Региональные бюджеты и так испытывают нагрузку. Каждый подобный инцидент — это удар по инвестиционной привлекательности территории и лишние расходы на ликвидацию последствий ЧС", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Даже в суровых климатических зонах, где выживают не все, как те же тропические клещи в Приморье, бизнес должен адаптироваться. Но адаптация "Ёбидоёби" в Благовещенске пошла по пути наименьшего сопротивления. Результат закономерен: приставы уже опечатали помещения. Постановление суда подлежит немедленному исполнению, сообщает "МК в Хабаровске".

"Вопросы благоустройства и среды — это не только чистые тротуары, но и безопасность того, что люди едят в этих дворах. Если коммерция не готова к ответственности, ей место за бортом", — объяснила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности питания

Как проверить доставку еды перед заказом?

Изучите уголок потребителя на сайте или в точке выдачи. Наличие сертификатов соответствия и актуальных медкнижек — база, которую обязаны предоставить по требованию. Если бизнес прячется за агрегаторами, риск выше.

Что делать, если произошло отравление?

Обязательно зафиксируйте факт обращения к врачу. Без медицинского заключения предъявить претензии Роспотребнадзору или суду невозможно. Сохраняйте чеки и упаковку продукции — это улики.

Почему заведения закрывают именно на 90 суток?

Это максимальный срок административного приостановления деятельности. Он дается для полного устранения нарушений. Часто это время используется для полной перепродажи активов или ликвидации ИП.

Экспертная проверка: экономист Валерий Козлов, аналитик ЖКХ Евгений Блех, урбанист Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.