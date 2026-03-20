Двадцать пять тысяч за дверью: в Комсомольске-на-Амуре студентки безуспешно штурмуют МФЦ

Хабаровский край споткнулся на старте новой демографической гонки. Мамы-студентки, рассчитывавшие на обещанные 25 тысяч рублей ежемесячно уже в марте, уперлись в закрытые двери МФЦ. Система, призванная реанимировать рождаемость, сама оказалась в реанимации: софт "глючит", а персонал не прошел ликбез.

Молодая мама с ребенком
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бюрократическая пауза: почему деньги "зависли"

Механизм поддержки, который должен был заработать как швейцарские часы, пока напоминает заржавевший узел кустарной сборки. Правительство края официально признало: выплаты при рождении не выдаются, потому что МФЦ не готовы. Соглашение между Минсоцзащиты и операторами услуг подписано на бумаге, но не интегрировано в код информационной системы.

"Это классический управленческий кассовый разрыв. Политическое решение принято, бюджетные лимиты заложены, но техническая прослойка — интерфейс взаимодействия с гражданином — не протестирована. Пока идет доработка АИС, регион фактически замораживает живые деньги, которые должны были уже работать в экономике", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Студентки Комсомольска-на-Амуре стали первыми жертвами этой рассинхронизации. Вместо оформления документов они получают дежурное "не знаем, не слышали". Власти обещают завершить обучение кадров до конца месяца, но конкретных дат включения услуги в реестр не называют.

Цена вопроса и критерии отбора

Ставка высока. В 2026 году ежемесячная сумма составляет 25 186 рублей. Это не просто "бонус", а полноценный прожиточный минимум, который должен страховать выплаты молодым мамам на время их обучения. Мера рассчитана на студенток-очниц вузов и колледжей до достижения ребенком трех лет.

Вид поддержки Размер выплаты (руб.)
Единовременное пособие 100 000
Ежемесячная выплата студентам 25 186

Данная сумма суммируется с другими льготами, такими как субсидии на коммуналку. Однако право на деньги возникает только "в день обращения", а значит, каждый месяц бюрократического простоя потенциально "сжигает" одну выплату для семейного бюджета без возможности ретроспективного возмещения.

"Для молодых семей на Дальнем Востоке критически важна стабильность. Любой сбой в графике выплат — это риск ухода в долги или переезда. Социальная политика обязана быть предсказуемой, иначе она не стимулирует демографию, а плодит недоверие", — отметила эксперт по социальной политике Елена Романова.

Цифровой барьер и региональный опыт

Пока Дальний Восток буксует, другие субъекты пытаются ускорить поддержку семей 2026. Опыт Пскова и Архангельска показывает, что автоматизация — это узкое горлышко любой реформы. В Хабаровском крае реестр детских лагерей и другие базы данных внедрялись быстрее, но прямые денежные трансферты требуют более жесткой защиты каналов связи.

Многие опасаются, что за техническими причинами скрывается банальный дефицит бюджета или демографическая поддержка просто не вошла в приоритет на этот квартал. Чиновники эти слухи опровергают, настаивая на "плановом обучении" сотрудников, сообщает dvnovosti.ru.

"Проблема в том, что в МФЦ Комсомольска-на-Амуре нет даже методичек. Если человек приходит с запросом, а по базе услуга не бьется — администратор бессилен. Это вопрос административной дисциплины на стыке министерства и муниципальных центров", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Когда начнут принимать заявления?

Власти региона обещают запустить услугу до конца марта 2026 года после завершения апгрейда системы АИС и инструктажа персонала.

Будет ли выплата назначена за прошедшие недели марта?

Нормативные акты обычно предусматривают назначение выплаты с месяца обращения. Если заявление примут в апреле, мартовские деньги могут быть потеряны.

Кто может рассчитывать на 25 тысяч рублей?

Студентки, обучающиеся очно в вузах и ссузах Хабаровского края, родившие ребенка и имеющие постоянную регистрацию в регионе.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по демографии Елена Романова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
