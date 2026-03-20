Дрова для бабушек — миллионы в карман: в Приамурье осудили лесную банду за вырубку амурского леса

Тайга в Приамурье перестала быть просто природным достоянием и превратилась в бездонный кошелек для группы предприимчивых дельцов. Схема работала как часы: подставные лица, фиктивные договоры и тяжелая техника, вгрызающаяся в лесные массивы Свободненского района. Финал истории — приговор суда и миллионные счета, которые придется оплачивать уже из-за решетки.

Фото: commons.wikimedia.org by Lee, Russell Грузовик с грузом сосны

Механика лесного грабежа: от доверенности до бензопилы

Группировка из восьми человек действовала с 2021 года. Главарь банды не просто валил деревья — он выстроил юридический фасад. Используя меры поддержки и права местных жителей на заготовку древесины для личных нужд, он скупал эти права за бесценок. Дальше в дело вступали тракторы и грузовики с кранами. Сосна, лиственница и береза уходили "налево" промышленными объемами, пока обновление транспортной сети региона требовало легальных ресурсов.

"Это классическая схема "черных лесорубов". Они прикрываются документами на дрова для бабушек, а сами выкашивают гектары делового леса. Ущерб государству здесь колоссальный, и не только финансовый", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Техника работала на износ. Организатор использовал собственные грузовики, которые теперь сменили владельца в пользу государства. Масштаб вырубки сопоставим с площадками, на которых возводится современное учебное заведение в областном центре, но за "черными лесорубами" оставалась лишь выжженная земля и пни.

Цена вопроса: восемь миллионов и конфискация

Следствие оценило прямой ущерб казне более чем в 8 миллионов рублей. Для сравнения: на эти деньги можно было бы частично покрыть реальную покупательскую способность пенсионеров в нескольких поселках. Суд оказался суров: организатор отправится в колонию на 5 лет. Подельники получили сроки поменьше, но всем им ущерб придется возмещать в полном объеме, сообщает "КП БЛАГОВЕЩЕНСК".

Параметр дела Итог судебного разбирательства Срок основного фигуранта 5 лет колонии общего режима Сумма взыскания Более 8 000 000 рублей Конфискованное имущество Тракторы, бензопилы, грузовики с кранами

"Конфискация орудий преступления — самая болезненная мера для таких дельцов. Когда ты теряешь спецтехнику стоимостью в миллионы, бизнес-модель "черной рубки" просто рассыпается", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экологический след и последствия для Дальнего Востока

Вырубка леса в таких масштабах влияет на климат сильнее, чем кажется жителям городов. Изменение лесного покрова меняет влажность почвы. Это может спровоцировать климатические барьеры для миграции насекомых или, наоборот, создать условия для вредителей.

"Уничтожение лесных массивов напрямую влияет на гидрологию рек. Без леса начинаются резкие паводки и засухи. Это риски, которые невозможно полностью перекрыть штрафами", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о защите лесов

Как законно заготовить древесину в Амурской области?

Граждане имеют право на получение леса для собственных нужд по договору купли-продажи лесных насаждений через лесничества. Передавать это право третьим лицам или продавать выделенный лес по доверенности запрещено законом.

Что считается "черной рубкой"?

Любая заготовка древесины без разрешительных документов, вне установленных делян или с нарушением объемов, прописанных в договоре. Ущерб свыше 5 тысяч рублей уже тянет на уголовную ответственность.

Куда уходит конфискованная техника?

Тракторы и грузовики, признанные орудиями преступления, обращаются в доход государства. Они могут быть проданы на торгах или переданы профильным ведомствам для нужд лесного хозяйства.

Читайте также