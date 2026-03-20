Мост в никуда: подрядчики в НАО мастерски обвели чиновников вокруг пальца, присвоив миллионы рублей

В Ненецком АО вскрыли масштабную схему хищений. Подрядчик, ответственный за капитальный ремонт мостовых сооружений, вывел из бюджета 400 миллионов рублей. Прокуратура Архангельской области и округа подтвердила: деньги осели в карманах управленцев, а не в пролетах конструкций.

Фото: openverse.org by CodyR, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мост

Мостовой развод

"Это классический пример нецелевого использования средств, замаскированный под рабочие издержки. Когда подрядчик начинает химичить с документами, он фактически ставит под угрозу всю инфраструктуру региона", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Гнилая конструкция

Схема оказалась примитивной. Предприниматель предоставил в управление казначейства фиктивные отчеты о затратах. Бумага стерпела всё. Деньги ушли на цели, далекие от нужд ремонта.

Сейчас правоохранители дотошно проверяют каждый акт выполненных работ. Подрядчик играл в рулетку с законом, полагаясь на удаленность объектов.

"В условиях нашего климата износ сетей и дорожных объектов происходит критически быстро. Любая попытка сэкономить на материалах или имитировать ремонт — это прямая угроза безопасности жителей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Параметр Показатель Сумма хищения 400 млн рублей Тип нарушения Мошенничество в особо крупном размере

Контроль над федеральными трассами — приоритет для развития Арктики. Разговоры о передаче путей в федеральную собственность лишь усиливают требования к качеству исполнения контрактов. Подобные инциденты дискредитируют саму идею модернизации.

"Городская среда требует прозрачности на всех этапах реализации проектов, иначе мы рискуем остаться без элементарных благ", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о схемах хищения

Где именно пропали деньги?

Речь идет о коррупционной схеме внутри госконтрактов на капитальный ремонт мостовых переходов. Средства ушли через подставные субподрядные договоры.

Кто ответит за кражу?

Возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура Архангельской области и НАО. Подрядчик рискует получить реальный срок.

