Десять душ по пять тысяч: история о том, как фиктивное гостеприимство довело дачника до суда

Россия » Дальний Восток

В Благовещенске завершилась короткая, но поучительная история садового девелопмента в стиле "резиновых" метров. Местный житель решил превратить свой щитовой домик в садовом товариществе в логистический хаб для оптимизации таможенных сборов. Итог — уголовное дело, солидный штраф и полная конфискация честно "заработанного". Схема посыпалась на этапе простой сверки данных в базах учета.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Таможенный маневр через СНТ

Начало 2024 года выдалось для подсудимого прибыльным. Знакомый из Владивостока подкинул "стартап": нужно прописать в садовом доме десять человек. Цель сугубо прагматичная — японские автомобили и китайские иномарки обходятся дешевле, если покупатель имеет местную регистрацию. Это снижает тарифы на таможенную очистку и позволяет экономить сотни тысяч рублей на пошлинах.

"Такие схемы — классика приграничных регионов. Люди пытаются обойти систему, используя пробелы в контроле за целевым использованием жилых помещений", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Хозяин дома оценил свои услуги в 5000 рублей за "душу". Десять виртуальных жильцов принесли ему 50 тысяч рублей за пару месяцев. Ни одного из них он не видел в глаза. Пока ремонт дорог в Благовещенске шел по графику, правоохранители уже изучали аномальную плотность населения в садовом товариществе. Корыстный умысел в суде отрицать было бессмысленно.

Цена фиктивного гостеприимства

Судебный вердикт оказался жестче ожидаемого. Мужчину признали виновным в фиктивной регистрации граждан РФ. Штраф составил 105 тысяч рублей. Плюс суд применил конфискацию: те самые 50 тысяч рублей, полученные в качестве оплаты, изъяты в доход государства. В итоге "бизнес" ушел в глубокий минус.

"Регистрация в СНТ накладывает те же обязательства, что и в МКД. Нагрузка на сети и вывоз мусора рассчитывается из числа проживающих, а фиктивные списки создают хаос в расчетах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Подобные инциденты бросают тень на добросовестных владельцев загородной недвижимости. Вместо того чтобы строить социальную базу, как новая школа в Благовещенске, такие "резиновые" дачи создают лишь статистические искажения. Мошенничество с пропиской ради льгот — путь к уголовной статье, а не к финансовой стабильности.

Параметр Результат "сделки"
Доход от регистрации 50 000 руб. (конфисковано)
Сумма штрафа 105 000 руб.
Чистый убыток 155 000 руб.

"Часто владельцы участков не понимают, что административные споры могут перерасти в уголовные. Любое несовпадение фактического места жительства с документальным — это риск", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о регистрации

Можно ли законно прописать 10 человек на даче?

Можно, если площадь дома позволяет обеспечить нормативы жилой площади на каждого человека и все они реально проживают по этому адресу.

Чем грозит фиктивная прописка владельцу жилья?

Согласно ст. 322.2 УК РФ, это влечет штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Как полиция вычисляет "резиновые" адреса?

Через автоматизированные системы мониторинга миграционного учета и в ходе рейдов по проверке паспортного режима.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
