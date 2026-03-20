QR-код вместо физрука: в районах Курской области тренажёры заговорили с жителями через камеру

Курская область превращает спортивную инфраструктуру в цифровой полигон. 13 новых объектов — это не просто бетон и резина. Это модульные экосистемы, где железо сопряжено со смартфоном, а скорость возведения важнее архитектурных излишеств. Пока коммунальные услуги в старом фонде лихорадит, регион делает ставку на префаб-технологии и QR-коды.
В Курчатове, Курском и Советском районах спорт выходит в метавселенную. Уличные "умные" площадки для игровых видов спорта — баскетбола и футбола — теперь оснащены навигацией для неофитов. Тренажеры с QR-кодами заменяют живого инструктора. Камера телефона считывает метку, подтягивая базу данных с методиками тренировок.
"Такие объекты — шаг к снижению нагрузки на бюджет в плане содержания штата. Инфраструктура сама "продает" себя жителям через удобство. Главное, чтобы цифровизация не упиралась в отсутствие связи на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Для региона важно закрыть дефицит мест для занятий в районах, где молодые семьи часто не имеют доступа к качественным залам. Доступность снарядов — это базовый фильтр, отсекающий подростков от уличной неопределенности. В Железногорске, где правоохранители помнят криминальные новости прошлых лет, запрос на секции единоборств остается стабильно высоким.
Курск и Железногорск получат модульные залы. Это конструкторы: стальной каркас, сэндвич-панели, быстрые коммуникации. Администрация области жестко ставит вопрос о сроках. Закупочные процедуры должны пройти без проволочек, чтобы подрядчики зашли на площадки в теплое время года.
|Тип объекта
|Оснащение и локация
|Модульные залы
|Единоборства, раздевалки, Курск и Железногорск
|Умные площадки
|QR-коды, баскетбол, футбол, Курчатовский район
|Зоны ГТО
|Силовые снаряды, 8 муниципалитетов области
"Модульные технологии снижают себестоимость квадрата, но требуют ювелирного подхода к сетям. Износ систем в области велик, и новые залы не должны стать обузой для местных тарифов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Силовые городки для сдачи ГТО появятся в восьми точках области. Это утилитарные зоны с повышенным запасом прочности металла. Здесь нет места дизайну — только функционал: турники, брусья, скамьи для пресса. Цель чиновников — поднять процент вовлеченности населения в официальные физкультурные программы, сообщает KURSKCITY.
"Благоустройство через спорт — самый эффективный способ оживить спальные районы. Спортивные зоны формируют безопасную среду, где образование и досуг пересекаются", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Основной объем финансирования идет из регионального бюджета в рамках профильных госпрограмм и федеральных субсидий.
Это уличный комплекс, где каждый тренажер снабжен ссылкой на видеоурок, что исключает ошибки при выполнении упражнений.
План на 2026 год предусматривает запуск всех 13 объектов до конца строительного сезона, задержки графиков недопустимы.
