QR-код вместо физрука: в районах Курской области тренажёры заговорили с жителями через камеру

Россия » Центр

Курская область превращает спортивную инфраструктуру в цифровой полигон. 13 новых объектов — это не просто бетон и резина. Это модульные экосистемы, где железо сопряжено со смартфоном, а скорость возведения важнее архитектурных излишеств. Пока коммунальные услуги в старом фонде лихорадит, регион делает ставку на префаб-технологии и QR-коды.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Цифра на турнике: зачем площадкам интеллект

В Курчатове, Курском и Советском районах спорт выходит в метавселенную. Уличные "умные" площадки для игровых видов спорта — баскетбола и футбола — теперь оснащены навигацией для неофитов. Тренажеры с QR-кодами заменяют живого инструктора. Камера телефона считывает метку, подтягивая базу данных с методиками тренировок.

"Такие объекты — шаг к снижению нагрузки на бюджет в плане содержания штата. Инфраструктура сама "продает" себя жителям через удобство. Главное, чтобы цифровизация не упиралась в отсутствие связи на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для региона важно закрыть дефицит мест для занятий в районах, где молодые семьи часто не имеют доступа к качественным залам. Доступность снарядов — это базовый фильтр, отсекающий подростков от уличной неопределенности. В Железногорске, где правоохранители помнят криминальные новости прошлых лет, запрос на секции единоборств остается стабильно высоким.

Модульный рывок: залы за один сезон

Курск и Железногорск получат модульные залы. Это конструкторы: стальной каркас, сэндвич-панели, быстрые коммуникации. Администрация области жестко ставит вопрос о сроках. Закупочные процедуры должны пройти без проволочек, чтобы подрядчики зашли на площадки в теплое время года.

Тип объекта Оснащение и локация
Модульные залы Единоборства, раздевалки, Курск и Железногорск
Умные площадки QR-коды, баскетбол, футбол, Курчатовский район
Зоны ГТО Силовые снаряды, 8 муниципалитетов области

"Модульные технологии снижают себестоимость квадрата, но требуют ювелирного подхода к сетям. Износ систем в области велик, и новые залы не должны стать обузой для местных тарифов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

ГТО и жесткие нормативы

Силовые городки для сдачи ГТО появятся в восьми точках области. Это утилитарные зоны с повышенным запасом прочности металла. Здесь нет места дизайну — только функционал: турники, брусья, скамьи для пресса. Цель чиновников — поднять процент вовлеченности населения в официальные физкультурные программы, сообщает KURSKCITY.

"Благоустройство через спорт — самый эффективный способ оживить спальные районы. Спортивные зоны формируют безопасную среду, где образование и досуг пересекаются", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о спортобъектах

За чей счет ведется строительство?

Основной объем финансирования идет из регионального бюджета в рамках профильных госпрограмм и федеральных субсидий.

Что такое умная площадка на практике?

Это уличный комплекс, где каждый тренажер снабжен ссылкой на видеоурок, что исключает ошибки при выполнении упражнений.

Когда объекты введут в эксплуатацию?

План на 2026 год предусматривает запуск всех 13 объектов до конца строительного сезона, задержки графиков недопустимы.

Экспертная проверка: экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, урбанист Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
