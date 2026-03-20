Прощай, мошенник — привет, ростовщик: курские киберпреступники ушли в тень, уступив место МФО

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр

Курский финансовый ландшафт лихорадит. Пока банки закручивают гайки, а кибермошенники временно ушли в тень, на авансцену вырвались ростовщики нового поколения. Статистика Банка России за 2025 год — это не просто сухие цифры, а диагноз потребительскому поведению региона. Две тысячи жалоб — и это на 12,8% больше, чем годом ранее. Жители соловьиного края всё чаще попадают в капканы быстрых денег, игнорируя риски потери имущества и социального статуса.

Бизнесмен рассчитывает деньги
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бизнесмен рассчитывает деньги

Взрывной рост МФО: почему Курск выбирает микрозаймы

Микрофинансовые организации (МФО) стали главным раздражителем для курян. Число жалоб на них взлетело в 2,3 раза. Это классический перекос: когда классический кредит становится недоступен из-за жесткого скоринга, люди бегут за "до зарплаты". Парадокс в том, что жалоб на прямое навязывание услуг стало втрое меньше. Агрессивный маркетинг сменился юридической казуистикой. Теперь клиентов не заставляют подписывать лишнее — они сами вязнут в скрытых комиссиях и штрафах, пытаясь закрыть кассовые разрывы в семейном бюджете.

"Рост жалоб на МФО — это индикатор закредитованности. Люди пытаются спасти свое сельское хозяйство на личных подворьях или быт через микрозаймы, не оценивая стоимость обслуживания долга", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ситуация в районах области накаляется. Если в областном центре люди еще пытаются разобраться в договорах, то на периферии финансовая грамотность пасует перед необходимостью срочных трат. На фоне того, как в регионе вводят студенческий капитал для поддержки молодых семей, старшее поколение продолжает кормить микрофинансовых гигантов. Это системный сбой: социальные выплаты не успевают за аппетитами кредиторов.

Банковский сектор и страхование: лед тронулся

Банки теряют сомнительное лидерство в антирейтинге. Количество претензий к ним упало на 6,8%. Это не значит, что сервис стал безупречным. Скорее, клиенты адаптировались к правилам игры. Еще более резкое падение зафиксировано в сегменте кибермошенничества — сразу минус 30%. Цифровая гигиена начала давать плоды. Куряне реже отдают коды из СМС "службе безопасности банка" и внимательнее следят за своими счетами, понимая, что за фишингом часто следует полная потеря активов.

"Снижение жалоб по исполнительному производству на 43% — отличный маркер. Судебные приставы и банки наладили автоматизацию, исключая двойные взыскания, которые раньше бесили горожан больше, чем отсутствие горячей воды зимой", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Страховщики тоже могут выдохнуть. ОСАГО и страхование жизни перестали генерировать тонны негатива. Всего 149 жалоб на ИСЖ за год — капля в море для региона, где финансовая активность обычно граничит с фатализмом. Люди стали прагматичнее. Они не ждут чудес от инвестиционных полисов, предпочитая понятные инструменты или, в худшем случае, наличные под матрасом. Любые криминальные новости региона теперь чаще связаны с бытовым насилием, чем с финансовыми пирамидами.

Сравнение динамики обращений

Чтобы понять масштаб бедствия в секторе микрозаймов, достаточно взглянуть на цифры в разрезе года. Пока традиционные институты "чистят карму", МФО продолжают агрессивную экспансию на рынке жалоб, сообщает "Друг для друга Курск Онлайн".

Сектор финансов Динамика жалоб (2025 vs 2024)
Микрофинансовые организации Рост в 2,3 раза
Кибермошенничество Снижение на 30%
Банковский сектор Снижение на 6,8%
Исполнительное производство Снижение на 43%

"Меньше жалоб на навязывание услуг в МФО — это уловка. Компании просто стали лучше "упаковывать" доппакеты в основной текст оферты, которую никто не читает", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о финансовых жалобах

Почему выросло число жалоб на МФО, если навязывания стало меньше?

Основная масса претензий теперь касается жестких методов взыскания и некорректного начисления процентов, а не впаривания страховок при оформлении займа.

Куда жаловаться жителю Курска на беспредел финансистов?

Первая инстанция — интернет-приемная Банка России. В 2025 году это самый эффективный способ приструнить организацию, нарушающую закон.

С чем связано снижение активности мошенников?

Улучшилась работа антифрод-систем банков и выросла осведомленность граждан. Мошенникам становится работать "дорого" и невыгодно.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.