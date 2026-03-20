Тепло дорожает, пока мороз держит за горло: почему февральские квитанции испугали архангельские семьи

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Архангельские квитанции за февраль сработали как удар током. Жители вскрыли конверты и увидели суммы, выходящие далеко за рамки привычного бюджета. Коммунальный аттракцион щедрости от местных поставщиков ресурса заставил город заговорить об очередном кризисе комфорта.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Физика счетов: почему тепло дорожает

Термодинамика беспощадна к кошельку. Чем ниже опускается столбик уличного термометра, тем интенсивнее дом теряет энергию через стены, крыши и оконные проемы. Система отопления вынуждена компенсировать эти потери, наращивая мощность подачи теплоносителя. Когда на улице устанавливается морозная инверсия, приборы учета фиксируют колоссальные объемы гигакалорий. Город, привыкший к северным зимам, снова столкнулся с логикой износа теплосетей, где каждый градус за окном конвертируется в осязаемые рубли.

"Тариф — это лишь константа. Переменной выступает физическое потребление. В условиях резкого похолодания автоматика ИТП выкручивает лимиты до максимума, и счетчик на вводе в дом просто начинает бешено вращаться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Цифры против термометра

Математика платежей прозрачна, но от того не менее болезненна. Если в декабре средняя температура едва дотягивала до -4,8 градуса, то февральский период с середины зимы при -14,9 градуса потребовал радикально иного подхода к прогреву помещений. Агентство по тарифам напоминает: пока дом не прошел стадию энергоэффективной реновации, сбережение тепла остается задачей самих стен, а не автоматики. Город, который сегодня борется с горными завалами снега через нейросети, пока не нашел способа «оцифровать» тепловые потери старого фонда.

Период Средняя температура (°C)
Декабрь 2025 -4,8
Январь 2026 -11,6
Февраль 2026 -14,9

Ситуация на рынке труда области, где поиск вакансий растягивается на месяцы, делает такие скачки квитанций критическими для домохозяйств. Пока Арктический вектор развития приносит в регион новые инвестиции, рядовой горожанин вынужден балансировать между теплом в квартире и цифрами в платежке.

"Рост стоимости коммунальных услуг не компенсируется текущими мерами соцподдержки для большинства семей. Это создает серьезное напряжение в социальной структуре мегаполиса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о начислениях за тепло

Почему суммы выросли, если тариф не менялся?

Оплата рассчитывается как произведение тарифа на фактическое потребление. Потребление растет при низких температурах из-за теплопотерь здания.

Как проверить корректность показаний?

Жители вправе запросить у управляющей компании ведомость показаний общедомового прибора учета (ОДПУ) за расчетный период.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
